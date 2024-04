Tusenvis av nordmenn blir smittet: – Et desperat behov

Nærmere 30.000 nordmenn ble i fjor smittet av bakterien, ifølge Folkehelseinstituttet.

Infeksjonen, som i verste fall kan gi nedsatt evne til å få barn, kan per i dag kun forebygges dersom man bruker beskyttelse under sex.

Får man klamydia, er eneste behandling antibiotika.

DÅRLIG: En undersøkelse fra RFSU viser at nordmenn er dårligst på kondombruk i Norden. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Helt avgjørende

Men nå håper man at en vaksine skal gjøre det umulig for kjønnssykdommen å utvikle seg.

– Det er helt avgjørende at infeksjonen oppdages så raskt som mulig, før den kan føre til at kvinner og menn blir infertile. En vaksine vil kunne oppdage og forhindre infeksjon raskt og føre til en langvarig beskyttelse, sier en av hovedforfatterne bak studien, Jes Dietrich, til TV 2.

Hun jobber ved Statens Serum Institut (SSI) i Danmark, og har i samarbeid med forskere fra Storbritannia satt i gang studien, som nå viser lovende resultater i innledende faser.

Studien viser blant annet at vaksinen er trygg, og at den fremkalte en immunrespons, som er kroppens måte å oppdage og forsvare seg mot bakterier og virus.

Over 150 personer deltok i studien som har pågått mellom 2020 og 2022, ved National Institute for Health Research i London.

Deltakerne var likt fordelt mellom friske menn og kvinner, med en gjennomsnittsalder på 26 år. Ingen av dem hadde klamydia.

– Alvorlig helseproblem

Forskerne har testet flere forskjellige doser av vaksinene, og deltakerne fikk enten selve vaksinen, eller placebo.

– Vaksinen vil være i stand til å påvise og forhindre infeksjonen raskt, og føre til en langvarig beskyttelse, sier Dietrich.

Noe som vil kunne ha stor betydning verden over.

– Klamydia smitter hundrevis av millioner mennesker hvert år, så det er et alvorlig helseproblem, sier Dietrich.

Hun får støtte av David Harvey, direktør i en samleorganisasjon for kjønnssykdommer i USA.

– Det er et desperat behov for denne vaksinen, sier han til Sky News.

Kan stoppe bakterien

Etter planen skal vaksinen testes i en klinisk studie, forhåpentligvis neste år. Da er målet å finne ut hvor effektiv vaksinen faktisk er.

Vaksineforsker ved Universitetet i Oslo, Gunnveig Grødeland, sier studien er interessant.

– Denne vaksinen er designet for å forebygge, forklarer Grødeland.

OPTIMIST: Vaksineforsker Gunnveig Grødeland er optimistisk på at en klamydiavaksine kan fungere godt. Foto: Aage Aune / TV 2

Det vil altså si at man kan ta en vaksine, og at man på denne måten kan unngå en klamydiainfeksjon.

– Hvis du får dannet antistoffer mot bakterien, så vil du kunne forstyrre livssyklusen til bakterien, og på den måten hindre sykdomsutviklingen.

Langvarig beskyttelse

Om det holder å ta vaksinen én gang, er foreløpig vanskelig å svare på.

– Studien så langt viser at man etter rundt ni måneder ikke ser tegn på at hukommelsescellene forsvinner. Man har derfor gode indikasjoner på at beskyttelsen blir langvarig.

Dietrich ved SSI sier til TV 2 at de håper å ha en klamydiavaksine på markedet innen 6-8 år.

– Det tenker jeg er et realistisk tidsperspektiv, sier Grødeland.