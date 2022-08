Tusen døde i Pakistan: - En enorm katastrofe

Søndag morgen har dødstallet nådd 1. 033 personer i Pakistan, som følge av flommen som har herjet i landet siden starten av sommeren. Av dem er 348 barn.

I oppdateringen fra landets myndigheter fremgår det at 110 av de omkomne har mistet livet det siste døgnet, da kraftig regnvær fortsetter å falle over deler av landet.

Hver syvende pakistaner har fått hjemmet sitt helt eller delvis ødelagt av monsunværet.

STORE ØDELEGGELSER; En kvinne lager mat ved det som var hjemmet hennes. Millioner av pakistanere trenger nå et tak over hode. Foto: Zahid Hussain

Svært krevende arbeid

Røde Kors Norge mobiliserer stort i Pakistan.

– Det er en enorm katastrofe som utspiller seg, og behovene er mange, sier Torben Bjørke-Henriksen, leder for humanitære behov og analyse i Røde Kors.

BISTÅR: Store styrker fra Røde Kors er til stede i Pakistan. Foto: Kåre Breivik / TV 2

Bjørke-Henriksen forteller at det først og fremst er behov for rent drikkevann, mat, et sted å sove, telt og helsehjelp. Men de voldsomme flommene gjør det vanskelig å nå frem med hjelp.

– Vi jobber på spreng for å nå ut til flest mulig, men det er veldig krevende. Veier er ødelagt, broer er rasert og vannet som kommer er iskaldt rapporteres det.

Ingen ende i sikte

Flomvannet har hittil ført til skader på over 94.000 hus og over 3.400 kilometer med veier, og det har etterlatt titusener av pakistanere hjemløse og strandet i avsidesliggende landsbyer.

Bjørke-Henriksen forteller at det dessverre ikke er grunn til å tro at det er over med det første.

GRUNNLEGGENDE BEHOV: Pakistanere står i matkø hos militæret som bistår myndighetene med håndteringen av krisen. Foto: Asim Tanveer

– Det er noen få lysglimt der vannet trekker seg tilbake enkelte steder. Samtidig får vi ganske urovekkende meldinger om vann som stiger andre steder. Værvarslingen viser at regnet vil fortsette i de sørlige områdene særlig. Så det er grunn til å tro at det vil vare en stund framover.

Katastrofen i 2010

Pakistan har erklært nødsituasjon som følge av årets flom og mobilisert militæret til å bidra i håndteringen av den pågående krisen.

2010 var imidlertid det verste flomåret som myndighetene har registrert. Da mistet flere enn 2.000 mennesker livet og nesten en femdel av landet sto under vann.

Bjørke-Henriksen sier det er vanskelig å sammenligne katastrofer, men at dagens tall tvinger frem litt for mange paralleller.

MILLIONER BERØRT: Ifølge landets myndigheter er 33 millioner mennesker berørt av årets monsunvær. Foto: Muhammad Sajjad

– Vi ser nå at tallene som katastrofen gir oss tyder på at dette kan bli i nærheten av like ille som det vi opplevde i 2010. Nesten hele landet er satt under vann og de økonomiske konsekvensene er så store, sier han.

Røde Kors prioriterer de akutte behovene, men understreker at oppbyggingen av de rammede lokalsamfunnene vil ta lang tid.