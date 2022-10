Turist knuste skulpturer i Vatikanet

Skulpturene har vært bevart i to tusen år. Det dreier seg om to byster som frem til lunsjtider onsdag sto på utstilling i Museo Chiaramonti i Vatikanstaten. Så kom en amerikansk turist ...

I to tusen år hadde vatikanet bevart bystene. De sto utstilt i Museo Chiaramonti, som er en del av Vatikanmuseet helt til onsdag denne uken ved lunsjtider. Da kom turisten, som ifølge CNN travel er fra USA.

Krevde å se paven

Mannen skal tidligere på dagen ha bedt om å treffe paven, ifølge avisen Il Messaggero. Da han ble fortalt at han ikke kunne få treffe paven, skal han ha kastet den den første bysten i gulvet.

Han styrtet av gårde med museumsansatte etter seg, og kom da i skade for å velte enda en skulptur.

Stedet stiller ut opp mot tusen romerske skulpturer, og hevder å eie en av de fineste romerske portrettsamlingene i verden.

Byste mistet nese

De to kunstverkene ble tatt med til museets verksted til vurdering. Til tross for at de er omtrent 2000 år gamle, regnes de som middelmådige kunstverk. De er ikke laget av kjente kunstnere, ifølge Il Messaggero. La Repubblica opplyste at den ene bysten mistet nesen.

Ifølge italienske medier har turister utført hærverk på Romas kulturskatter også tidligere i sommer. I juli risset en kanadisk turist navnet sitt inn i Colosseum. Amerikanske turister ble tatt mens de kastet skutere ned spansketrappen slik at de gjorde skade på trinnene. En Saudiarabisk besøkende kjørte en Maserati ned den samme trappen.