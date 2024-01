Turen tok en brutal vending: – Hørte noen fryktelige hyl

Lørdag formiddag gikk Rune Hansen og samboeren hans ut på sin vante lørdagstur.

De bor på Lindeberg i Oslo og er ofte i Østmarka. Denne dagen måtte de sko seg med truger på grunn av all snøen som har falt over hovedstaten de siste dagene.

Et stykke ut i turen hørte de en hund som bjeffet voldsomt mye.

– Så hørte vi noen forferdelige hyl, sier Hansen.

Gikk mot lyden

Samboeren til Hansen er godt vant med dyr og sa raskt at de måtte gå mot lyden.

GIKK MOT LYDEN: Paret hørte en hund som bjeffet og hyl.

Det er ulendt terreng i området og tungt å gå i snøen, men med truger kom de seg relativt raskt frem.

– Samboeren min mente at dette måtte være et rådyr, forteller Hansen.

Da de kom frem, oppdaget de en stor hund av typen rottweiler som hadde funnet en rådyrkalv.

– Den hadde bitt seg fast i dyret og ristet skikkelig, sier han.

De tok rask affære i et forsøk på å redde kalven.

– Jeg gjorde meg så stor som mulig med å ha hender og skistaver over hodet og lage mye lyd. Hunden slapp heldigvis rådyret og trakk seg unna.

Han understreker at de ikke hadde gått mot hunden dersom de var lenger unna bebyggelse og hunden ikke viste at den var vant til å ta imot kommando fra andre enn eier. I tillegg var de to stykker, noe som gjorde redningsarbeidet lettere.

Skadene rådyret hadde fått, så ved første øyekast veldig store ut. Men fordi hunden kom tilbake, bestemte de seg for å bære rådyret til en parkeringsplass like i nærheten.

På veien ble politiet kontaktet, som igjen tok kontakt med den lokale viltnemnda.

– Da viltnemnda kom på stedet, kunne vi se at skadene var større enn vi først trodde. Så den ble avlivet dessverre.

STORE SKADER: Da viltnemda så skadene, ble det konkludert med at de var for store til å redde rådyret. Foto: Rune Hansen

– Unner ingen det samme

Det er innført ekstraordinær båndtvang i Marka nå, nettopp av hensyn til viltet i området.

– Hunder kan bite og skade/drepe viltet direkte, og jaging kan føre til så store påkjenninger at viltet bukker under av utmattelse og stress, skriver Oslo kommune i en pressemelding.

På grunn av den kalde perioden som er nå, har dyrene ekstra behov for ro og mer tid enn vanlig til å finne mat.

Hansen håper at flere vil tenke seg ekstra om når de lar hunden sin løpe fritt i Marka – også når det ikke er innført båndtvang.

– Det er nok sjeldent at man kommer til en hendelse som dette. Men jeg unner ingen å oppleve det samme som det vi gjorde.

– Har ansvar

Selv om rådyret måtte bøte med livet denne lørdagen, er Hansen helt klar på at dette ikke er hunden sin feil.

Han mener at ansvaret ligger på eieren sine skuldre.

– Eieren har nok ikke tenkt at noe slik kunne skje, men når man har en hund, så har man et ansvar for at andre dyr ikke skal bli skadet. Spesielt med en så stor hund som en rottweiler.

ANSVAR: Hansen helt klar på at dette ikke er hunden sin feil, og mener ansvaret ligger hos eierne. Foto: Rune Hansen

Han spekulerer i om hunden kan ha rømt hjemmefra eller om det er en av hundene som forsvant på nyttårsaften.

Hunden fulgte samboerparet til parkeringsplassen. Men da de kom frem, snudde den og løp inn i skogen igjen.

– Det var ingen som gikk og lette etter hunden i etterkant. Det synes jeg er dumt. Vi prøvde å høre med folk i området, men ingen hadde sett den. Den var jo full av blod, så den var ganske lett å se.

– Hadde dette vært et vilt dyr, som drepte et tamt dyr, så hadde det blitt fellingstillatelse med en gang. Men når det er omvendt, er det ingen som leter. Det sier jo litt om hvordan vi behandler viltdyrene her i Norge, sier Hansen.