Turbuss kjørte av veien – passasjerene satt fast

STOPP: Her havnet Kystbussen fredag kveld. Foto: Jon Bolstad / TV 2

Midt mellom Bergen og Stavanger har uværet skapt dobbel ulykke for Mathias Tønnessen (24).

Uværet «Pia» har skapt store problemer for flytrafikken fredag.

På Bergen Lufthavn Flesland startet dagen med bagasjetrøbbel etter at bagasjebåndene var ute av drift.

Også flere flyvninger ble kansellert på grunn av det voldsomme uværet.

En av de som ble rammet av dette er Mathias Tønnessen.

Han har vært en tur til Bergen for å besøke kjæresten før han skulle hjem igjen til Stavanger fredag. Da flyet ble kansellert og ny flyvning var 25. desember, bestemte han seg raskt for å bestille billetter med Kystbussen.

Men bussen som går mellom Bergen og Stavanger skulle vise seg å få problemer den og.

– Ulykkesdag

Tønnessen forteller at det så ut som at veien var dårlig brøytet og at det var vanskelig å se hvor veikanten var.

Da bussen var kommet til Børtveit på Stord gikk det plutselig galt.

– Bakhjulet kom ut av veien og så skled vi ganske lenge langs hele autovernet på stedet. Nå står dørene inntil autovernet så dørene er sperret, og vi kommer oss ikke ut.

ULYKKE: Selv om Mathias Tønnessen har fått en ganske mye lenger hjemreise, tar han det greit. Foto: Privat

Så vidt Tønnessen vet så går det bra med de andre om bord i bussen.

– Dette har vært en skikkelig ulykkesdag for meg.

Han forteller at da bussen kjørte ut så kunne han kjenne at det ristet i bussen, som om ABS-systemet på bussen ble slått ut. Samtidig kunne han kjenne at bussen tippet til siden.

Fraktet vekk

Både han og de andre passasjerene ser ut til å ta det hele med ro.

– Det virker som at de aller fleste er egentlig bare mest opptatt av å komme seg videre. Men det kan jo hende at noen synes opplevelsen var litt ekkel, sier den uheldige passasjeren.

– Men jeg er jo en veldig rolig person, så jeg tenkte at enten så går det eller så går det ikke.

På høyttaleranlegget kan bussjåføren fortelle at det er to busser som er på vei for å hente de og at brannvesenet jobber med å få de ut av bussen.

Etter kort tid var det ny buss klar til å plukke opp passasjerene og få fraktet de videre til rett sted. Men bagasjen er det verre med.

– Bagasjeluken var ikke mulig å få opp. Så bussjåføren må muligens kjøre den til Stavanger, før de ordner det videre fra der, skriver Tønnessen i en melding til TV 2.

Operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, Dag Steinkopf, forteller at de fikk inn melding klokken 17:42. Han bekrefter at ingen andre kjøretøy var involvert i ulykken, men at passasjerene ikke kom seg ut av bussen.

– Det går bra med alle, og de er nå fraktet videre med ny buss. Så nå jobber vi med å få vekk bussen, sier Steinkopf.

Det skal ikke være trafikale utfordringer på stedet.

– Ta det med ro

Trafikkoperatør i Vegvesenet i Rogaland, Lise Kristoffersen, sier til TV 2 at det i en god periode på ettermiddagen fredag har det vært stor pågang til de.

De fleste av telefonene har handlet om glatte veier. Også i området hvor bussen kjørte ut.

FULL STANS: Politiet jobbet med å få berget bussen. Foto: Privat

– Skal man ut å kjøre nå så må man være godt skodd og kjøre etter forholdene. Noen steder er det kanskje greit, men så kan det plutselig bli glatt. Og det ser du ikke, sier hun.

Hun forteller at det ikke er en fasit på hvor sakte du bør kjøre for å kjøre etter forholdene, men forteller at det beste er å ta det helt med ro.

– Ikke kjør i full fart og vær oppmerksom på det som skjer rundt deg.

Veivesenets entreprenører er nå i full sving i regionen for å få saltet og brøytet veiene. Men fordi det har snødd så store mengder i ettermiddag, er det litt de nå må ta igjen.

– Men de gjør sitt aller beste og står på, sier hun.