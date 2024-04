Turbinblad knakk og falt av vindmølle i Odal – undersøkes med drone

Det pågår undersøkelser etter at et 72 meter langt turbinblad knakk og falt av en vindmølle i Nord-Odal i Innlandet onsdag kveld.

– Dessverre stemmer det at et turbinblad har falt ned fra en turbin i Odal vindkraftverk, sier daglig leder Lars Tallhaug i Odal vindkraftpark til Glåmdalen.

Ingen ble skadd da turbinbladet, som ifølge kraftverket veier 22 tonn, falt av. Vindkraftverket har satt krisestab og informert kommunen, politiet og andre relevante instanser.

I påvente av videre undersøkelser er hele vindkraftverket stengt, og veien inn til området er stengt med bom.

Torsdag formiddag opplyser Odal vindkraftpark at turbinen skal undersøkes med drone så fort tåken letter.

Usikkerhet om årsak

Ordfører Odd Kjetil Østvand-Sløtte (Ap) i Nord-Odal forteller til Dagbladet at han har sett et bilde av skaden, som viser at bladet er knekt inne ved viftehuset.

Både ordføreren og kraftverket opplyser imidlertid at det er usikkert hvor lang tid det vil ta før man kan slå fast hva årsaken til ulykken er.

– Det var riktignok ganske kraftig vind, men det er tross alt et vindkraftverk, så det er ironisk om det ikke skal tåle vind, sier Østvand-Sløtte.

Produksjonsfeil på bladene

Odal vindkraftpark meldte i mars at 13 av 34 turbiner er ute av drift på grunn av produksjonsfeil knyttet til bladene. Arbeidet med å utbedre feilene pågår fremdeles, og på flere av turbinene demonteres bladene.

Også i desember i fjor omtalte Glåmdalen at kraftverket hadde store driftsproblemer som følge av produksjonsfeil på noen av vingebladene.