– Flere av dere har sikkert sett nyheten idag om at jeg og Marius har gått fra hverandre.

Det skriver influenseren på sin Instagramkonto for kort tid siden.

Tidligere i dag ble det kjent at kjendisparet Haukland og Høiby hadde gått fra hverandre etter ett år som kjærester.

– Ingenting føles riktig å skrive nå, skriver Haukland i innlegget.

– Stor takknemlighet



Over et bilde av det tidligere paret som kysser, skriver Haukland at hun har stor takknemlighet for forholdet de to har hatt og at hun ikke ville vært foruten året de to har delt.

– Det har vært mye kjærlighet og mye følelser. Jeg er så glad for den støtten og kjærligheten jeg og Marius har gitt hverandre, skriver influenseren.

Haukland ble for mange kjent da hun deltok i realityprogrammet «Love Island» i 2020.



– Tøft



ÅPNER OPP: På sin Instagramprofil åpnet inluenseren opp om følelsene rundt bruddet. Foto: Skjermdump Instagram

– Jeg ser tilbake på minnene våre med et smil og et tungt hjerte, fortsetter Haukland i innlegget.

– Det er alltid tøft å la kjærligheten gå, men noen ganger er det riktig.

Siden nyttår har de to vært samboere.

Først bodde de to sammen på Skaugum en periode, før de flyttet til en leilighet på Frogner sammen.

Borg Høiby er ikke medlem av kongehuset, men han er en del av kongefamilien.



I slutten av juni ble det kjent at Haukland skulle delta i den nye realityserien «Girls of Oslo» på Amazon Prime.