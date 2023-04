Trysil Ap ber Støre gi Stenseng ny jobb: – Nord-Norge må inn i Ap-ledelsen

Lederen i Trysil Arbeiderparti ber statsminister Jonas Gahr Støre gi sin samfylking Kjersti Stenseng en annen jobb i regjeringsapparatet for å sikre at det blir plass til Helga Pedersen fra Finnmark som partisekretær.

Lederen i Trysil Ap har til nå ikke villet uttale seg om diskusjonen som i flere måneder har pågått i partiet om hvorvidt Kjersti Stenseng fra Innlandet bør fortsette som partisekretær.

Men en uke før landsmøtet tar leder Ole Martin Norderhaug, som i 16 år fra 1999 til 2015 var Aps ordfører i Trysil, bladet fra munnen – og ber partileder og statsminister Jonas Gahr Støre gripe inn.



- I og med at Skjæran er foreslått skiftet ut som nestleder, så er det naturlig at Nord-Norge får en representant i partiledelsen. Jeg har stor forståelse for at Nord-Norge må bli representert blant de fire øverste i partiets ledelse. Vi kan ikke bare ha en ledelse bestående av mennesker som er fra det sentrale østlandsområdet, sier Norderhaug.

Hele ledelsen fra Østlandet

Valgkomiteen, som ble ledet av LO-leder Peggy Hessen Følsvik (også fra Oslo-området), foreslo forrige uke at partiledelsen i Ap utelukkende skal bestå av personer fra det sentrale Østlandet:

KANDIDAT FRA NORD: Ordfører i Tana, Helga Pedersen. Foto: Sverre Saabye

Leder Jonas Gahr Støre fra Oslo, nestleder Tonje Brenna fra Jessheim i Akershus, nestleder Jan Christian Vestre fra Oslo og Kjersti Stenseng fra Kvam i Innlandet.

Samtidig har ordfører i Tana i Finnmark og tidligere Ap-nestleder, Helga Pedersen, varslet at hun vurderer å stille som motkandidat mot Stenseng på landsmøtet neste uke.

Vil ha Helga Pedersen

Det skjer etter at valgkomiteen i Ap med knappest mulig margin - én stemmes overvekt - innstilte Kjersti Stenseng istedenfor Pedersen som partisekretær.

VIL HA INN NORD: Leder Ole Martin Norderhaug i Trysil Arbeiderparti. Foto: Arbeiderpartiet

Stenseng har vært Aps partisekretær i åtte år.

– Kjersti Stenseng har gjort en god jobb. Og jeg kjente Helga Pedersen som en god nestleder og vet at hun er veldig flink. Begge de to er dyktige. Men nå må vi prioritere at hele landet kan føle seg representert i ledelsen, og da trenger partiet at det gjøres plass til en fra Nord-Norge. Da er Helga Pedersen et godt navn.

– Men da må Stenseng ut?

– Dette er kabaler som det går an å løse. Partilederen kan for eksempel sørge for å gi henne en plass i regjeringsapparatet, slik at Nord-Norges plass i ledelsen kan sikres.

Bekymret for partiledelsen

– Er det viktig for deg å beholde Stenseng?

– Det som er viktig for meg er at partiet gjenreiser posisjonen og da er det viktig at vi setter sammen et lag som hele partiet kan føle nærhet og representasjon til. Slik det ligger an nå, så kan det bli en sammensetning som ekskluderer Nord-Norge. Det bekymrer meg, og jeg håper landsmøtet vil ta hånd om dette, sier Norderhaug.

Helga Pedersen var fylkesordfører i Finnmark fra 2003 til 2005, nestleder i Ap fra 2007 til 2015, fiskeri- og kystminister fra 2005 til 2009 og parlamentarisk leder for Ap på Stortinget fra 2009 til 2013.

Laber Stenseng-støtte i Innlandet

I en meningsmåling Kantar utførte for TV 2 i begynnelsen av april svarte 57 prosent av Aps velgere at de mener Helga Pedersen bør bli med i partiledelsen. Kun 33 prosent svarte det samme for Stenseng.

Tidligere i vinter viste en kartlegging TV 2 gjorde blant alle Aps lokallagsledere i Innlandet at det kun var seks av 45 lokallag i Innlandet som aktivt ville gå ut og støtte Stensengs ønske om gjenvalg.

Hamar Ap lanserte allerede 7. mars på TV 2 forslaget om at Kjersti Stenseng måtte vrakes til fordel for Helga Pedersen som partisekretær.

– Partiet trenger nye krefter og ny energi i ledelsen. Nå varsler de fleste at de tar gjenvalg til sentralstyret, og da blir det vanskelig å få til fornyelse.



– Er det noen spesiell grunn til at dere ønsker å bytte ut Kjersti Stenseng?

– Hun har jo sittet i åtte år, da, sa leder Hilde Nyutstumoen i Hamar Ap til TV 2 da.

For å bli valgt må Stenseng eller Pedersen sikre seg minst 151 av de 300 delegatene på Aps landsmøte.