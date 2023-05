Setter opp styringsrenten:

BEKYMRET: Thea Olsen, forbrukerøkonom i Danske Bank, mener det er bekymringsfullt at forbruket blant nordmenn fortsatt er høyt. Foto: Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Saken oppdateres.

Torsdag ble styringsrenten hevet med 0,25 prosentenheter til 3,25 prosent.

Oppgangen i lønnsveksten og svekkelsen av kronen vil bidra til å holde prisveksten oppe fremover, vurderer Norges Bank.

Slik komiteen vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig settes videre opp i juni.



– Dersom kronen holder seg svakere enn lagt til grunn eller presset i økonomien vedvarer, kan det bli nødvendig med en høyere rente enn vi tidligere har sett for oss, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

SKAL VIDERE OPP: Sentralbanksjef Ida Wolden Bache varsler ytterligere renteheving allerede i juni. Foto: Erik Edland / TV 2

Preget av uro

Under pressekonferansen fikk sentralbanksjefen spørsmål om hva Norges Bank mener har ført til en svakere kronekurs.

Wolden Bache peker på at land Norge handler med har en høyere rente, at energiprisene har falt og at finansmarkedene er preget av uro. Samtidig legger hun til:

– Men svekkelsen vi har sett i det siste er større enn det vi kan forklare med bare disse faktorene, sier Wolden Bache.



Oppfordrer til forsiktighet

Forbrukerøkonom Thea Olsen i Danske Bank mener de raske renteoppgangene bør være en øyeåpner.

– Nå bør folk flest trykke på bremsen. Nordmenn bør være forsiktige fremover og bruke mindre penger enn det de vanligvis har gjort, sier hun til TV 2.

TV 2 har i serie saker skrevet om at renteoppgangene ikke ser ut til å få nordmenn til å betydelig redusere forbruket.

Reiselivsselskaper har blant annet meldt om overraskende stor pågang blant feriebestillinger til varmere strøk.



– Det tar tid å redusere forbruket. Mange føler at de fortsatt har det bra økonomisk, at de har en jobb å gå til og får lønn. Derfor er det nok mange som også opprettholder det høye forbruket, sier forbrukerøkonomen.

Samtidig viser hun til at nordmenns sparerate falt kraftig gjennom 2022. Det er første gangen sparingen har vært negativ siden finanskrisen, ifølge SSB.

Olsen mener dette tydelig viser at mange har brukt opp bufferen de bygde opp under pandemien, samt at noe har blitt spist opp av inflasjonen.

– Så igjen – nå bør nordmenn trykke på bremsen.

Kan bli siste renteheving

Sjeføkonom Frank Jullum i samme bank bet seg merke i følgende formulering:

«Dersom kronen holder seg svakere enn lagt til grunn eller presset i økonomien vedvarer, kan det bli nødvendig med en høyere rente enn vi tidligere har sett for oss», skrev Norges Bank i pressemeldingen.

SJEFØKONOM: Frank Jullum i Danske Bank. Foto: Danske Bank

Jullum mener dette er en relativt generell formulering, og kanskje mindre haukete enn mange hadde ventet.

– Vi tror renteøkningen i juni blir den siste. Men dersom kronekursen holder seg svak eller svekker seg ytterligere, øker det sannsynligheten for flere renteøkninger etter juni, med mindre økonomien utvikler seg langt svakere enn ventet, sier han.