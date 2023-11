Trygg på at Nato vil overleve Trump

STOLER PÅ NATO: Forsvarssjef Eirik Kristoffersen er ikke redd for Natos fremtid. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Donald Trump er favoritt til å vinne valget om nøyaktig ett år, og har tidligere tatt til orde for å ta USA ut av Nato.

Forsvaret av Norges landegrenser baserer seg i stor grad på Nato-alliansen, som forplikter medlemslandene til å bistå hverandre hvis de blir angrepet.



Og i Nato spiller USA en like viktig rolle som Erling Braut Haaland, Kevin De Bruyne og Ruben Dias gjør til sammen i Manchester City.

– Et Nato uten amerikanerne ikke er verdt papiret det er skrevet på, for å være helt ærlig, har den pensjonerte USA- og forsvarsforskeren Svein Melby tidligere uttalt til TV 2.

Trump favoritt

I dag, 5. november 2023, er det nøyaktig ett år til neste presidentvalg i USA. Den forrige presidenten, Donald Trump, er favoritt til å vinne mot sittende president Joe Biden.

The New York Times snakket med flere personer som jobbet i Det hvite hus under Trump om hans ønske om å gå ut av Nato sist han var president.

Den gang ble han overtalt av rådgivere som sa ham imot. Trump lot seg overtale da de argumenterte med at han kunne vente med dette til hans andre presidentperiode.

JOBBET FOR TRUMP: John Bolton var nasjonal sikkerhetsrådgiver for Donald Trump i Det hvite hus. Foto: Patrick Semansky / AP / NTB

Hans tidligere sikkerhetsrådgiver John Bolton har sagt til The Washington Post at han tror at Trump ville ha meldt USA ut av Nato dersom han hadde blitt gjenvalgt i 2020.

Helt avhengig av Nato

Nå ligger altså Trump an til å bli gjenvalgt i 2024 i stedet.

– Jeg er veldig trygg på at Nato kommer til å overleve i mange, mange år fremover, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen til TV 2.

Han legger ikke skjul på at Norge er avhengig av Nato-alliansen.

– Nato og USA er kjempeviktig for Norge. Vi lærte under krigen at allierte er mye mer enn venner. Nato er verdens sterkeste militære allianse, men Nato er også helt avhengig av USA.

– De transatlantiske forbindelse mellom Europa og USA og Canada er helt avgjørende for vår sikkerhet, konstaterer forsvarssjefen.

Minnes falne soldater

Vi møter Norges forsvarssjef i forbindelse med Forsvarets minnedag på Akershus festning, hvor man hedrer dem som har mistet livet i Forsvarets tjeneste i og utenfor Norge.

Kristoffersen deltar i markeringen sammen med kronprins Haakon og forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

De siste to årene er det fire norske soldater som har gått bort i tjeneste.



Norske soldater er ikke lenger i Afghanistan og Syria, men vi er fremdeles representert flere steder i verden.

– Det er ikke så mange nå som for noen år siden, men vi har soldater som tjenestegjør i Irak. Vi har fortsatt soldater i Mali. Vi har soldater som tjenestegjør for FN i Midtøsten. Så det er soldater ute der det er krig og konflikt også i dag. Vi har i tillegg en ganske stor kontingent i Sør-Sudan, som også er et ustabilt område, oppsummerer Kristoffersen.

AVGJØRENDE: Amerikanske styrker er helt avgjørende for Nato-alliansen, erkjenner forsvarssjefen. I dette bildet ser vi et amerikanske V-22 Osprey-helikopter under en Nato-øvelse i 2018. Foto: Jonathan Nackstrand / AP / NTB

Flere Trump-lojalister

Og når det gjelder forsvaret av Norge, er han altså ikke bekymret.

– Nato har jo styrket seg de siste årene. Nå er Finland medlem og Sverige står for tur. Så Nato blir stadig sterkere, argumenterer Kristoffersen.

Den siste uken har imidlertid både The New York Times og The Washington Post skrevet at Trump-leiren planlegger hvordan staben hans skal se ut dersom han vinner valget 5. november 2024.

Neste gang vil han i større grad omgi seg med rådgivere og ansatte som viser blind lojalitet og ikke sier ham imot når de er uenige, skriver de amerikanske avisene.