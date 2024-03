Trump i klar ledelse på supertirsdag

Saken oppdateres!

Natt til onsdag norsk tid er det supertirsdag i USA, dagen hvor flest amerikanske delstater holder nominasjonsvalg. 16 delstater og territorier har holdt valg for å stemme frem sin presidentkandidat for de ulike partiene.

De første valglokalene stengte klokken 01.00 norsk tid.

Valgresultatene er på vei inn, men de første målingene viser at tidligere president Donald Trump tar seieren i kampen om å bli Republikanernes presidentkandidat.

Trump leder klart

Det har ikke vært knyttet noe særlig spenning til resultatene i forkant, men det er på Republikansk side at det har det vært størst konkurranse. Her har tidligere president Donald Trump og Nikki Haley kjempet om seieren.



Trump har tidligere vunnet i Iowa, New Hampshire, Nevada, de amerikanske jomfruøyene og Sør Carolina. Haley har kun vunnet i Washington D.C.



LEDER: Donald Trump har grunn til å være fornøyd. Han ligger an til å ta storeslem i valget. Foto: Win McNamee / Getty / AFP

Når de første resultatene kommer inn fortsetter den soleklare ledelsen til den tidligere presidenten. Den først seieren til Trump ble i delstaten Virginia, ifølge Reuters.

Sist Trump stilte til valg i 2016 vant han også nominasjonsvalget i delstaten.

Også i Nord Carolina vinner Trump, ifølge Reuters som siterer en prognose fra meningsmålingsinstituttet Edison Research. De endelige resultatene er ikke klare.



Vermont var en av delstatene som Haley håpet på å være nærmest Trump på målingene, ifølge valgnettsiden Decision Desk HQ. I deres målinger ligger Trump an til å vinne med noen få prosent.

Trump går også av med seieren i delstatene Tennessee, Oklahoma, Alabama og Maine.

Lite håp for Haley

I kampen om å bli Republikanernes presidentkandidat har også Nikki Haley stilt til valg.

Tidligere har TV 2s USA-kommentator Eirik Bergesen forklarer at for Haley har det ikke handlet om å slå Trump i nominasjonsvalget, men å vise at det er støtte for henne og å vise at hennes politikk fortsatt har en plass i partiet.

– Slik situasjonen er nå så ville det være verdenshistoriens største valgoverraskelse hvis Nikki Haley vinner, sier Bergesen.

VANT I WASHINGTON: Nikki Haley vant i Washington D.C., men det er ikke ventet at hun vil gjøre det noe spesielt bra i de andre delstatene. Foto: Randall Hill / Reuters

For Haley handler mye nå om å posisjonere seg for en eventuell presidentvalgkamp i 2028. Og selv om hun skulle ta noen stater, så tror ikke Bergesen at Trump vil ta det så tungt.

– Trump klarer å selge inn alt som seier. Da Haley vant i Washington D.C., så gjorde han det til en seier med å kalle henne «Queen of the Swamp». Sannsynligvis blir det kjempedag for han, sa Bergersen om nominasjonsvalget før resultatene var klare.

Og slik kan det også se ut til å gå for Haley. Litt over en time etter de første valglokalene stengte har hun enda ikke vunnet i noen delstater.

Biden uten særlig konkurranse

For Demokratene har det i realiteten ikke vært noen utfordrere til sittende president Joe Biden.

I Iowa var utfallet klart ganske tidlig. Ved midnatt norsk tid var det klart at Joe Biden stikker av med seieren, ifølge nyhetsbyråene Reuters og AP.



Delstaten, som ligger sentralt i landet, var den første til å komme med resultater. Demokratene i Iowa bestemmer presidentkandidat i et såkalt valgmøte, der delstatens demokratiske velgere samles for å bestemme hvem som skal representere partiet i presidentvalget.

UTEN KONKURRANSE: Joe Biden har ikke noe særlig konkurranse i nominasjonsvalget. Foto: Kevin Lamarque / Reuters

Biden blir også vinneren i delstatene Virginia og Vermont, ifølge Reuters.



Også i Nord Carolina ligger han an til å vinne. Det samme gjør han i Maine, Oklahoma, Alabama, Tennessee og Massachusetts.