Trump forklarte seg i sju timer i bedragerisak

USAs ekspresident Donald Trump svarte på spørsmål i nesten sju timer i New York, da han møtte til vitneforklaring i den sivile bedragerisaken.

USAs tidligere president Donald Trump forklarte seg torsdag i mer enn sju timer i bedragerisaken mot ham og selskapet i New York. Her er han fotografert ved Trump Tower. Foto: Yuki Iwamura / AP / NTB

Tidligere har Trump nektet å forklare seg, men torsdag møtte han advokater for New Yorks justisminister Letitia James hele dagen.

Rett til å tie

Like etter at Trump gikk inn i skyskraperen på Manhattan som huser James' kontorer, sa hans advokat Alina Habba at han ikke bare er «villig, men også ivrig» etter å forklare seg.

Det står i kontrast til forrige gang Trump måtte svare på spørsmål under ed sommeren 2022. Da viste han til sin rett til ikke å forklare seg om forhold som kan medføre at en selv eller andre anklages for en kriminell handling. Han påberopte seg denne rette hundrevis av ganger da han avga forklaring forrige gang.

Denne gangen avsto Trump fra å påberope seg en slik rett. Selve forklaringen skjedde for lukkede dører, men The New York Times har snakket med personer tett på prosessen. Trump skal ikke ha vist til sin rett til å tie en eneste gang.

Forskjell på sivile saker og straffesaker

Med alle prosessene pågår mot Trump kan det være greit å minne om at dette ikke er en straffesak, slik som hysj-pengesaken. Det dreier seg om et sivilt søksmål. Det er ikke sikkert Trump vil være like åpenhjertig i straffesaken.

Mens juryer i straffesaker ikke har lov til å holde det mot tiltalte hvis han nekter å avgi forklaring, kan juryer i sivile saker ta det med i sin vurdering når den saksøkte ikke samarbeider. Og i denne sivilsaken samarbeider altså Trump når han blir spurt ut.

Etter vitneforklaringen sa Christopher Kise, en advokat for Trump-organisasjonen, at ekspresidenten hadde brukt nesten sju timer på å «i detalj beskrive sin ekstraordinære forretningssuksess».

Anklages for omfattende bedrageri

James saksøkte i fjor både Trump, barna Ivanka, Eric og Donald junior samt familiebedriften Trump Organization.

TV2 har fulgt de åpne delene av saken fra salen

De anklages blant for å ha oppgitt falske opplysninger om størrelsen på sin formue for å berike seg selv.

James mener at de i tillegg til falske opplysninger om formuen, også har løyet om verdi på eiendommer, med hensikt å skaffe seg lån og bekreftelser på at lån er nedbetalt, få forsikringsytelser og å betale lavere skatt.

James, som er demokrat, har bedt Trump om å betale minst 250 millioner dollar som straff, beløpet hun mener han tjente på det angivelige bedrageriet, og om at familien hans ikke lenger skal få drive næringsvirksomhet i delstaten.

Trump mener saken er politisk motivert.

Separat sak

Det sivile søksmålet er ikke tilknyttet hysjpenge-saken Trump ble tiltalt i tidligere i april. Den saken ledes av statsadvokat Alvin Bragg.

Trumps kortesje ankommer kontorene til New Yorks justisminister Letitia James. Foto: Yuki Iwamura / AP / NTB

James avsto fra å svare på spørsmål om Trumps forklaring på en pressekonferanse om en annen sak onsdag. Trump møtte James' advokater også i august, men da svarte han kun på noen få spørsmål.

Han viste til det femte grunnlovstilleggets rett til å unngå selvinkriminering mer enn 400 ganger.