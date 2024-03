Trump-fest på børsen – aksjeekspert reagerer

SUKSESS: Donald Trump kan glise over suksessen det sosiale mediet Truth Social har fått på børsen. Han har på papiret tjent mer enn Norges rikeste. Foto: Alex Brandon / AP / NTB

Donald Trumps Truth Social gikk på børsen med et smell tirsdag. Aksjekursen steg med 16 prosent da den debuterte på Wall Street – og fortsatte å stige onsdag morgen amerikansk tid.

Så langt har Donald Trump på papiret tjent rundt 60 milliarder kroner på børsnoteringen. Det er mer enn formuen til Norges rikeste.

– Hører ikke hjemme noe sted

Eksperter er enige om at aksjen er svært overpriset.

– Det er en meme-aksje, eller en tøyseaksje, sier aksjeekspert Robert Næss i Nordea til TV 2.

Begrepet brukes også i amerikanske medier. En meme-aksje er en aksje som går viralt uten at selskapet egentlig har så stor verdi. Truth Social har færre brukere enn konkurrentene, går med underskudd og har nesten ikke omsetning.

SKEPTISK: Aksjeekspert Robert Næss sier han er overrasket over hvor mye Truth Social verdsettes til. Foto: Jenny Eidesvik / TV 2

– Selskapet verdsettes til 101 milliarder kroner. Det er litt under Norsk Hydro, som er ett av Norges eldste og største industriselskap, sier Næss.

Truth Social hadde bare 3,4 millioner dollar (36 millioner kroner) i inntekter de første ni månedene av fjoråret. Samtidig tapte de 49 millioner dollar (530 millioner kroner). De har en halv million aktive brukere, ifølge CNN.

– Verdsettelsen av selskapet hører ikke hjemme noe sted. Ingen selskaper i verden har vært i nærheten av slike tall, sier Næss.

– Morsomt

Trump-aksjens suksess forklares i amerikanske medier med at hans lojale støttespillere kjøper aksjen. Det er første gang på 30 år et Trump-selskap har vært på børs.

– Det er nok en del andre som har sett dette komme og kjøpt aksjen hans fordi de regnet med at mange ville kjøpe den for gøy, sier Næss.

Samtidig tror han mange blir med for å være med på spillet.

– Det er jo morsomt. Det er en aksje som kan stige og falle mye fort. De som er glad i spillet, liker nok dette, sier han.

FANS: Donald Trumps lojale fans kan være med på å drive opp verdien til selskapet hans. Foto: Matt Rourke / AP / NTB

Aksjeeksperter har spådd at kursen kommer til å falle brutalt.

Jay Ritter, professor ved University of Florida, sier til AP at han tror prisen kommer til å falle med 95 prosent. Brian Dunn ved Cornell University sammenligner det med Gamestop-saken.

– Som med alle andre tøyseaksjer eller trender, kan man lykkes så lenge det finnes en større idiot som er villig til å kjøpe deg ut, sier han og advarer mot at småinvestorer kommer til å sitte igjen med regningen.

Dette kan Trump tjene

Næss tror at kursen kommer til å falle til slutt, særlig hvis Trump prøver å selge seg ut. De 60 milliardene er ikke bare å ta ut av banken.

OPPMERKSOMHET: Braksuksessen til Truth Social på Wall Street får mye oppmerksomhet i USA. Foto: MICHAEL M. SANTIAGO / AFP / NTB

– Hvis Trump begynner å selge seg ned, så tror jeg kursen faller kraftig. 60 milliarder kroner er mye. Så mye dumme penger finnes det ikke, sier Næss.

Men Trump har tidligere vist å ha en særgen tiltrekningskraft som treffer mange mennesker. Selv om plattformen sliter, kan det fortsatt være mange som vil investere i Trump.

– På kort sikt kan det definitivt holde kursen oppe, og få den høyere. Men hvis Trump sier at han vil begynne å selge seg ut, som han kan om seks måneder, da tror jeg ikke det går, sier Næss.

– Men det kan hende han er smart og selger små aksjeposter og dermed klarer å få med seg noe. Men kursen skal nok ned, sier han.

Inne på rikingliste

At Trump trenger pengene er det liten tvil om. Børsnoteringen gjør at han nå er inne blant Bloombergs liste over verdens 500 rikeste. Ekspresidenten er i mange kostbare rettsprosesser.

FÅ BRUKERE: Truth Social har rundt en halv million aktive brukere. Det er langt under både X/Twitter og Instagrams Threads. Foto: SCOTT OLSON / AP / NTB

Næss sier at Trump trolig må passe seg for å ikke overselge Truth Social-aksjen overfor sine støttespillere for å ikke havne i flere rettsproblemer.

– Han må nok passe seg for hva han sier om verdsettelsen i selskapet, sier han.

Trump sa mandag til reportere at Truth Social gjorde det veldig bra. Tirsdag skrev han på plattformen: «JEG ELSKER TRUTH SOCIAL, JEG ELSKER SANNHETEN!».