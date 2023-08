Truls (21) kan redde liv mens han soner

Truls går opp mot den røde bygningen med hvitmalte karmer. Det ser ut som en hvilken som helst bolig.

Men de høye gjerdene rundt, og den digre metallporten, avslører at de som bor her ikke er her frivillig.

RØDMALT: Fengselsbygget ser ut som en ganske så vanlig bolig. Foto: Ingvill Drægni / TV 2

Truls (21) har sonet i Verdal fengsel siden mai 2022.

Han var en innesluttet og sint ung mann da han gikk inn porten her en maidag i fjor.



Men veldig mye har skjedd med 21-åringen siden da.

– Jeg måtte ut av komfortsonen min da jeg kom hit. For jeg hadde aller mest lyst til å bare sitte på rommet mitt, sier Truls, som ikke ønsker å oppgi etternavnet sitt.



Følelser er tabu

På de 15 månedene han har sittet inne, er den én ting som har gjort at han har endret seg mye som person.

– Mye er takket være at jeg turte å bli med på et unikt prosjekt, sier Truls.

Som barn lærte han tidlig at tanker og følelser ikke er noe man snakker høyt om.

ALENETID: Truls drar ofte fram gitaren når han sitter alene på rommet sitt i fengselet. Foto: Ingvill Drægni / TV 2

Men da han ble med i prosjektet i fengselet, ble han tvunget til å tenke annerledes.

– Det var litt rart i starten. Jeg er av dem som er oppvokst med at vi ikke skal snakke om følelser. Så samtalene ble litt kunstige, men det har gått seg til og har blitt mer naturlig etter hvert, sier han.



Det Truls viser til er pilotprosjektet han og flere andre innsatte i Verdal og Stavanger fengsel er en del av.

INNENFOR: Verdal og Stavanger fengsel har vært piloter i Røde Kors sitt prosjekt «Fellesskap og førstehjelp». Foto: Ingvill Drægni / TV 2

Som de første i landet får fangene her tilbud om å bli kurset av Røde Kors, til å bli frivillige for å hjelpe andre innsatte.

På selvmordstoppen

Norge er i Europatoppen i antall selvmord per innsatt, og rapporter viser at stadig flere av fangene i norske fengsler sliter psykisk.

Det som har best effekt for å forhindre selvmord og selvmordstanker, er å snakke om dem. Å betro seg til noen. Men når man sitter innenfor murene, er ikke det like enkelt.

I over 60 år har Røde Kors sine frivillige besøkt innsatte i norske fengsler. De er kurset i selvmordsforebyggende samtaler, og hver uke besøker de 550 frivillige innsatte i norske fengsler over hele landet.

DYSTER STATISTIK Norge skiller seg ut med mange selvmord blant innsatte i fengsel. Foto: Aage Aune / TV 2

I en undersøkelse gjennomført av Røde Kors oppgir de frivillige at 3 av 10 fanger de har pratet med, har snakket direkte om selvmordstanker og selvmord.

I tillegg har 10 prosent av de frivillige besøkt innsatte som har forsøkt å ta sitt eget liv mens de sitter i fengsel.



– Har aldri angret

Men det er en stor jobb å få en frivillig til å komme seg innenfor murene. Nettopp derfor dukket ideen om å bruke de som allerede sitter inne opp.

Metoden er, med stort hell, blitt brukt i fengsler i Irland i 15 år.

Per Kristian Aunet har 30 års fartstid i fengselsvesenet. De siste 17 årene som fengselsleder i Verdal fengsel.

PILOT: Fengselsleder Per Kristian Aunet i Verdal fengsel har aldri, på sine 30 år i fengselsvesenet, vært med på et mer givende prosjekt. Foto: Ingvill Drægni / TV 2

Han var litt skeptisk da han først hørte om prosjektet, da dette var en helt ny måte å jobbe på.

– Men jeg har problemer med å si nei. I alle fall når Røde Kors kom med et så bra forslag, og spørsmål om vi ville være pilot, sier Aunet.

Fengselslederen har aldri angret på at han sa ja.

– Dette er det mest givende prosjektet jeg har vært med på, gjennom alle mine 30 år i fengselsvesenet, sier Aunet.

Unik endring

Ledelsen sier de merker det på stemningen i fengselet. Etter at prosjektet startet opp har antallet tvangsoverføringer fra lavsikkerhetsfengselet Verdal, til lukkede avdelinger, gått ned fra 20 i året til to. I tillegg har antall uønskede hendelser og voldsepisoder gått kraftig ned.

– Hele miljøet i fengselet har endret seg. Vi kan ikke si med sikkerhet hva dette skyldes, men jeg tror dette prosjektet skal ha en del av æren, sier fengselslederen.

LIVREDDENDE: Ved å være med i Røde Kors sitt prosjekt, føler Truls han bidrar med noe meningsfylt mens han soner. Foto: Ingvill Drægni / TV 2

Risikoen for selvmord er spesielt høy de første dagene etter innsettelse, og de fleste selvmord i fengselet skjer de tre første ukene. Nettopp derfor er samtaler den første tiden så avgjørende.

Fengselslederen mener at dette prosjektet kan være med på å redde liv.

– Det er så viktig når det kommer inn en forkommen nyinnsatt, som åpenbart ikke har det helt bra, og så setter en av de frivillige seg ned med han og tar en prat.

Tente momentant



Tilbakeføringskoordinator Christine Wauger Børstad i Verdal fengsel ble helt satt ut da hun først hørte om prosjektet.

SER RESULTATER: Tilbakeføringskoordinator Christine Wauger Børstad og Hanne Guddingstua i Røde Kors er ikke i tvil om hvor stor nytte prosjektet har hatt for de som soner i Verdal fengsel. Foto: Ingvill Drægni / TV 2

– Det er jo de innsatte som vet hvor skoen trykker når de har de vanskelig. Og hva er da bedre enn at andre innsatte, som har kjent på og kjenner igjen de samme følelsene, er der for dem og kan prate på de mørke dagene, sier Wauger Børstad.

Miljøterapeuten i Verdal fengsel har alltid vært tydelig på at man må se på fengselet som et samfunn, der alle har hver sine roller. For at fengselet skal fungere, må alle ta del i samfunnet og gjøre sine plikter og oppgaver.

POSITIVT: Christine Wauger Børstad er ikke i tvil om at prosjektet har vært positivt for de innsattes fysiske og psykiske helse. Foto: Ingvill Drægni / TV 2

– Det var nettopp slik prosjektet ble presentert. Da tenkte jeg umiddelbart at Verdal fengsel er et ypperlig sted å være pilot for et slikt prosjekt, sier Wauger Børstad.

Hjelp til selvhjelp

Hanne Guddingstua har vært frivillig i Røde Kors i 40 år. Hun er ikke i tvil om hvor stor effekt det har at innsatte hjelper andre innsatte.



– Vi som er på utsiden kan hjelpe en del. Men de som soner her, fanger opp mye mer enn oss og kan være mye tettere på, sier Guddingstua.

Hun ser at ved å være med i dette prosjektet får de innsatte kjenne på mestringsfølelse, som igjen gir dem både modning- og mestringsfølelse.

– Det er åpenbart at dette er hjelp til selvhjelp for alle innsatte.