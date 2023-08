FORTELLER SIN HISTORIE: MDG-politiker Lisa Velouria Skinnarland i Skien fortalte på Arendalsuka onsdag om truslene og hetsen hun blir utsatt for som lokalpolitiker. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Jeg jobber som bartender og vakt på et utested i Skien, og der har jeg opplevd å måtte få hjelp og beskyttelse av kolleger eller politi etter jobb. De ventet utenfor, sier Lisa Velouria Skinnarland (24) til TV 2.

Ekstra ille ble det etter at den unge politikeren forslo en styrking av seksualundervisningen i grunnskolen i kommunen.

– Da toppet det seg, og jeg ble trakassert, truet på livet og truet med voldtekt i sosiale medier og direkte meldinger.



Selvsensur

De hatefulle reaksjonene førte til at Skinnarland sensurerte seg selv og ble mer forsiktig. Takket være støtte og oppmuntring fra gode lokalpolitikerkolleger kom hun seg opp på talerstolen igjen.

GIR IKKE OPP: Lisa Velouria Skinnarland jobber for fire nye år i kommunestyret ved høstene valg. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Og Skinnarland er ikke alene. I en undersøkelse utført av KS oppgir 43 prosent av landets lokalpolitikere at de minst én gang i løpet av denne valgperioden har endret atferd på grunn av trusler, ved for eksempel å uttale seg mer forsiktig, eller ikke i det hele tatt, om betente politiske saker.

Det er er personer i 40-50-årene som oftest utsettes for trusler og hat. De fleste er kvinner.

TILTAK: PST-sjefen vil øke politiets fokus på lokalpolitikeres sikkerhet. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Sjef i Politiets Sikkerhetstjeneste, PST, Beate Gangås, mener trusler mot politikere er et alvorlig demokratisk problem. PST har ansvaret for den personlige sikkerheten til medlemmer av regjeringen og Stortinget.

Det er det ordinære lokale politiet som har ansvaret for lokalpolitikerne, men i praksis er denne beskyttelsen ikke tilfredsstillende, mener Gangås. Hun tar nå initiativ til et samarbeid mellom PST og lokalt politi for å øke oppmerksomheten på lokalpolitikernes sikkerhet.

Felles front mot hat

– Vi ønsker å dele våre metoder og informasjon med resten av politiet, og styrke samarbeidet. Vi har samarbeidende tjenester og mer erfaring med slike typer trusler, og vi vil gjerne bidra til å øke tryggheten også rundt politikere i kommuner og fylker, sier Gangås.



Åpenbare drapstrusler er straffbare, og blir i mange tilfeller politianmeldt. Men mange vegrer seg for å si fra eller melde trusler til politiet. Og enda flere lar være å stå frem i mediene med sine opplevelser, fordi de ikke ønsker å fremstå som ofre.

Stiller på nytt

Skinnarland tenker motsatt. Hun forteller om sine ekle opplevelser i full offentlighet nettopp for å vise at det er mange som mobbes og utsettes for hat og hets i forbindelse med sine politiske tillitsverv.

Skinnarland er svært godt fornøyd med den hjelpen hun har fått fra politiet og kolleger i Skien. På sin mobiltelefon har Skinnarland fremdeles noen av trusselmeldingene, men politiet har bedt om at hun ikke viser dem frem, siden flere av sakene fremdeles er under politietterforskning.

Hun vedgår at hun har vært inne på tanken om å gi seg som folkevalgt etter denne første perioden. En stund orket hun ikke å gå opp på en talerstol og risikere enda mer hets. Men gode venner og politikerkolleger overtalte henne til å fortsette å si sin mening, også fra talerstolen. Nå er hun klar for mer lokalpolitikk.

FORNØYD: Flere av truslene mot Lisa er under etterforskning. Hun er fornøyd med politiets arbeid med hennes sak. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Jeg har bestemt meg for å stå på. Mobbere og nettroll skal ikke vinne. Jeg stiller for en ny periode i Skien bystyre, sier Lisa Velouria Skinnarland til TV 2.