– Truet med å partere familien

De seks mennene er tiltalt for grovt ran og hvitvasking av pengene som ble utbetalt etter trusler om å partere familien til en trøndersk artist.



Denne historien starter 9. mai i fjor. Sønnen til fornærmede som nå sitter i Trøndelag tingrett ble kidnappet fra Tyholt-området i Trondheim.

Fire unge menn i alderen 17 til 19 år ble dømt for frihetsberøvelse, to av disse ble senere dømt til medvirkning til forsøk på ran. Samtlige fire tenåringer hadde en kobling til Trondheim.

KIDNAPPINGEN: Sønnen til artisten ble kidnappet, og truet. Foto: Politiet

Truet med å drepe sønnen

Faren til den kidnappede, en kjent artist, ble oppsøkt i sitt hjem med bilde av den bortførte sønnen. Faren ble truet med at de ville drepe sønnen dersom han ikke betalte 1,5 millioner kroner. Sønnen ble etter hvert sluppet fri, men kontakten med bakmennene fortsatte.

SIKKERHETSTILTAK : Politiet godt synlig også utenfor tinghuset i Trondheim. Foto: Leslie Tangen / TV 2

De seks mennene som nå er tiltalt blir av aktor og statsadvokat Per Morten Schjetne beskrevet som de som sto bak både kidnappingen og de alvorlige truslene.

AKTOR: Statsadvokat Per Morten Schjetne. Foto: Leslie Tangen / TV 2

– Som kjent er fire stykker allerede domfelt i saken, og det er de som foretok denne frihetsberøvelsen av artistens sønn. De seks som nå er tiltalt det er de som vi mener står bak og organiserer det hele og gjennomfører det hele som til syvende og sist får utbetalt 750.000 kroner på bakgrunn av de truslene som er fremsatt.



Betalte 750.000

Statsadvokaten sier at frykten for at de alvorlige og vedvarende truslene skulle bli iverksatt valgte faren til slutt å betale 750 000 kroner.

– Det ar en demonstrasjon innledningsvis med at sønnen ble frihetsberøvet. På den måten ble det demonstrert overfor artisten alvoret i saken, og etter det ble det fremsatt trusler om at resten av familien skulle parteres. Jeg tror ikke det var noen tvil om at det var alvor her.

STRENG SIKKERHET: Kun pressen fikk adgang til lukket rett. Foto: Leslie Tangen / TV 2

Schjetne legger til at utbetalingen ble besluttet av artisten etter dialog med politiet.

– Den var en vanskelig avgjørelse å utbetale de 750.000 kronene. Det var en dialog mellom fornærmede og politiet, og til sjuende og sist ble det fornærmedes valg hvordan han skulle løse dette. Det må åpenbart vært en vanskelig avgjørelse, men han valgte til slutt å betale i håp om å få fred.



Forsvareren til en av de seks tiltalte, Ole Magnus Strømmen, en 25-åring fra Oslo sier han har en viss forståelse for farens valg.

FORSVARER: Ole Magnus Strømmen bistår tiltalt 25-åringfra Oslo. Foto: Leslie Tangen / TV 2

– Man har en viss forståelse for at han betalte noen penger for at han følte seg truet. At risikoen for vold i realiteten var stor tror jeg ikke vi kan si, men at det føles sånn det er det fornærmede som må si noe om.



Foxtrot kobling



Påtalemyndigheten mener en eller flere av de tiltalte kan ha tilknytning til Foxtrot-nettverket.

– Vi mener ikke nødvendigvis at alle seks kan knyttes til Foxtrot-nettverket, men vi har en tiltalt fra Sverige her som vi mener bruker en del av emblemene og symbolene til Foxtrot i kommunikasjon med de andre tiltalte, sier statsadvokat Schjetne.

FOXTROT: Dette symbolet er brukt av en av de tiltalte. Foto: Politiet

Forsvarer Strømmen strømmen avviser dette.

– Min klient har erkjent straffskyld på det som går på ran med unntak av det som på folkemunne kalles mafiaparagrafen. Aktor og undertegnede er uenige om den kommer til anmeldelse. Vi mener at det ikke er noen grunn til å knytte denne saken til Foxtrot-nettverket.



På tiltalebenker sier også en 25 år gammel svensk mann. Hans forsvarer Live Sjuve Johansen ønsker så langt ikke å si noe om en eventuell Foxtrot-tilknytning.

FORSVARER: Live Sjuve Johansen bistår 25 år gammel tiltalt svensk mann. Foto: Leslie Tangen / TV 2

– Min klient erkjenner delvis straffskyld. Nå er det ikke tatt ut tiltale på tilknytning til Foxtrot-nettverket og jeg tenker at det ikke er naturlig at jeg går inn på noe detaljert om det nå.

– Blant de stygge ranene



Statsadvokat Schjetne legger til at han ser svert alvorlig på denne saken.

OMFATTENDE RETTSAK: Det er satt av ti dager til rettssaken i Trondheim tingrett Foto: Leslie Tangen / TV 2

– Vi mener at dette hører til blant de stygge ranene. Det er ikke et tradisjonelt ran som vi ellers tenker på, men en alvorlig sak, det er det ingen tvil om.



Det er satt av ti dager til rettssaken i Trondheim tingrett.