Trude Drevland er kreftsyk: – Legger meg ikke ned for å dø

KREFTSSYK: Den tidligere politikeren og nå TV-personligheten Trude Drevland forteller til Se og Hør at hun er rammet av kreft. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Sommeren ble snudd opp ned for TV-personligheten og den tidligere politikeren, etter at kreftdiagnosen ble konstatert.

Dagen før 17. mai fikk Trude Drevland konstatert kreft i urinblæren, og ble i juni operert.

Det bekrefter den den tidligere politikeren til Se og Hør.

Til ukebladet sier Drevland at sykdommen ble oppdaget av fastlegen.

– For meg, og for hvem som helt andre, så er det en total omveltning. Og ikke minst et sjokk. Så da ble sommeren min helt annerledes, ja, i grunnen ble det meste helt annerledes.



– Er i gode hender

Drevland er fremdeles en aktiv stemme i offentligheten, og er blant annet medlem i Kringkastingsrådet.

De siste årene har Bergens tidligere ordfører også deltatt i TV-programmer som «Skal vi danse» og «Camp Kulinaris».

Drevland er åpen om hvordan den tunge beskjeden endret planene hennes fremover.

– Jeg tenkte på hvordan dette skulle ende. Men nå er jeg rolig, jeg vet jeg er i gode hender.



På tross av den alvorlige beskjeden fra fastlegen, vil 76-åringen gjøre én ting klar.

– Ingen må tro at jeg tenker på å legge med ned for å dø! I alle fall ikke denne uken, sier hun til ukebladet.



Skadet seg under innspilling

I april i år fortalte Drevland til TV 2 hvordan hun måtte ty til smertelindrende midler under innspillingen av kokkeprogrammet «Camp Kulinaris» .

– Jeg falt et par ganger, hvor jeg slo meg ganske kraftig. Det gjorde at jeg tok smertestillende hver dag der inne.



I tillegg slet Drevdal med ryggsmerten under innspillingen.

Også i den anledning viste nordlendingen evne til å møte smerter og motgang med et positivt syn på livet.

– Jeg har vært med på alt og har aldri gitt meg. Jeg har vært med folk som har inspirert meg og det tar jeg med meg videre i livet, sa hun til TV 2 den gangen.