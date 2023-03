Trude Drevland: – De er neimen ikke gode

Torsdag møttes Kringkastingsrådet for å behandle de 4300 klagene som har kommet inn mot podkasten til Sophie Elise og Fetisha.

Selv om samarbeidet mellom Sophie Elise og Fetisha offisielt ble avsluttet i forrige uke, går klagebehandlingen av saken i Kringkastingsrådet som normalt.

Saken er den nest mest innklagde saken i rådets historie, og på forhånd ble det av rådets medlemmer varslet at de forventer høy temperatur under diskusjonen.

Det er kringskastingssjef Vibeke Fürst Haugen og fungerende underholdningsredaktør Christina Rezk Resar som åpner diskusjonen.

– De har delt direkte og ærlig

Resar sier at samarbeidet startet da Sophie Elise pitchet inn en podkast-idé for NRK i april i fjor. Resar sier at influenseren der imponerte stort.

– Podkasten har oppfylt det mandatet vi ga til dem. De har delt direkte og ærlig, de har snakket om rus, rasisme og hatefulle ytringer, sier Resar.

KONTROVERSIELT: Det var dette bildet som startet den omfattende diskusjonen om NRKs samarbeid med influenseren. Foto: Skjermdump

Debatten tok imidlertid fyr da Sophie Elise publiserte et bilde av seg selv, sammen med en annen venninne. Venninnen holdt en liten gjennomsiktig pose med noe hvitt i.

– Ingenting i bildet eller Sophie Elises forklaring, ga oss grunnlag til å stanse samarbeidet, understreker Resar.

Ikke grunnlag for straff

Hun får støtte av kringkastingssjefen.

– Det handler ikke om at NRK på noe som helst vis ønsker å forherlige narkotika, men fordi det ikke er grunnlag for å straffe noen for å ha gjort noe dumt. Som for eksempel å stå ved siden av noen som holder en pose med hvitt innhold, sier Fürst Haugen.

DISKUSJON: Kringkastingssjef redegjorde for NRKs valg rundt samarbeidet med Sophie Elise og Fetisha. Her ved siden av Kringkastingsrådets leder Snorre Valen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Kringkastingssjefen innrømmer likevel at de burde ha vært tydeligere i sin kommunikasjon rundt bildet.

– Vi kunne sagt at vi har nulltoleranse for rusmidler, at vi har tydelige retningslinjer om etterlevelse av disse fra alle som er engasjert hos oss, sier hun.

– Lært av våre feil

Men bildet startet likevel en diskusjon om hvordan NRK skal samarbeide med kommersielle aktører.

Resar innrømmer både at de har lært, og at de ikke har vært flinke nok til å nå ut med sitt budskap.

– For oss er det viktig at vi nå bruker tid på å lære av prosjektet, slik at neste gang vi inngår en avtale, muligens med en influenser, så har vi hvert fall lært av våre feil og kan gjøre det enda bedre enn vi gjorde denne første gangen.

Fürst Haugen har tidligere uttalt til TV 2 at de inngikk en helt særegen avtale med Sophie Elise og Fetisha, som de ikke tidligere har inngått med noen.

Det kommer de ikke til å gjøre igjen.

– Vi har erfart at det ikke er forenlig å være influenser og NRK-oppdragstaker på fulltid samtidig. Vi gjorde en feil da vi inngikk en slik avtale.

– Kjønnsdimensjon i debatten

Et annet tema som ble tatt av av flere av rådsmedlemmene, og kringkastingssjefen selv, var hvorvidt deler av debatten var knyttet til kjønn.

Fürst Hagen sa at hun stusset over den intense forbildedebatten som har pågått.

– Vi krever ikke av mannlige podkastprofiler i denne sjangeren og for denne målgruppen at de skal være forbilder. Jeg opplever at det er en kjønnsdimensjon i debatten som er overraskende og noe vi må tenker over.

Rådets leder, Snorre Valen, var enig i at det har vært en klar kjønnsdimensjonen i deler av kritikken.

– Man trenger ikke se lengre tilbake i tid, for å finne en rekke mannlige profiler som har blitt hyllet og fått godt betalt for å prate «skjit» på radio og på NRK i ganske mange år, uten at vi har hatt denne typen diskusjoner,

– Skjerpings

Også tidligere Bergens-ordfører Trude Drevland tok opp hvorvidt kvinnelige og mannlige podkaster blir behandlet forskjellig.

– Jeg har hørt på menns podkaster i NRK, og de er neimen ikke gode til tider.

Videre i innlegget var hun tydelig på at statskanalen har en jobb å gjøre med å rette opp inntrykket sitt

– Det er ingen tvil om at det er en mangel på troverdighet hos folk i forhold til NRK, og den må NRK raskt rette opp, sier Drevland.

KRITIKK: Trude Drevland kom med kritikk av NRK under diskusjonen i Kringkastingsrådet. Foto: Ole Berg-Rusten / NRK

Dersom NRK klarer å være tydeligere med hvilke holdninger man har i kanalen, så tror Drevland det vil være mulig å inngå samarbeid med influensere i fremtiden.

– Men det må være skjerpings til NRK denne saken!