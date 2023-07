Trøtt og forkjølet om sommeren? Dette kan være årsaken

Femåringen Teo tar tak i en lang, rødgrønn plante som er høyere enn han selv, og bruker hele kroppsvekten til å rive den opp av jorden.

– Det er veldig gøy, sier han stolt til TV 2 med ugresset i hånden.



Sammen med de andre barna i Solerunden barnehage er han på jakt etter burot som vokser i oppkjørselen deres i Vestby.

BUROTBEKJEMPEREN: Teo (5) i Solerunden barnehage plukker burot for å gjøre lekeplassen til et bedre sted. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Hvis barna klarer å fjerne all buroten lokalt før den blomstrer i juli, blir lekeplassen et bedre sted for de andre barna i barnehagen. Da bidrar de nemlig til at allergiverstingen ikke klarer å spre seg.

Buroten gir nemlig store allergiplager til om lag 200.000 nordmenn i juli og august hvert år, ifølge et anslag fra Norges astma- og allergiforbund (NAAF).

– Barna har vært kjempeengasjerte når det gjelder å plukke burot, sier Katrine Hestevik, pedagogisk leder i barnehagen.

– Mange av dem kjenner noen som er allergiske, så de forstår hvorfor det må gjøres, legger hun til.

BUROTBANDEN: Fra venstre står Teo (5), Alma (6), Mia (4) og Aksel (5) fra Solerunden barnehage klare til å bekjempe buroten. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Mange er ikke klar over allergien

Emilie Næss Lunde, rådgiver for helsefag i NAAF, forteller at det er mange som ikke er klar over at de har burotallergi, til tross for at de plages hver sommer av at de er trøtte og at nesa renner.

– Selv om man er forkjølet og slapp i juli, så tenker man ikke over at det er burot som er årsaken. Det er mange som tror at det er bjørken, for den er verst på forsommeren, sier hun.

SPRER SEG: Buroten sprer seg stadig nordover i landet. Det gjør at flere legger merke til allergien, forteller Emilie Næss Lunde i NAAF. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Ganske nylig fikk jeg mail fra en skoleledelse som hadde hatt møte om buroten. Da var det mange ansatte som hadde skjønt at de trolig egentlig har slitt med burotallergi, sier Lunde.

Det er de generelle symptomene på pollenallergi som gjelder for burotallergikere, forklarer hun. Det vil typisk si at man får hovne øyne, tett nese og vondt i hodet.

– Da er det nesespray, øyedråper og eventuelt tabletter som hjelper, sier rådgiveren.

Flytter seg nordover

Buroten har grodd i Sør-Norge i flere hundre år, og ble blant annet brukt som abortmiddel i gammel folkemedisin, ifølge Store norske leksikon.

De siste tiårene har imidlertid buroten spredt seg i en eksplosiv fart. Det betyr at det nå er flere nordmenn som utsettes for burotpollen enn noensinne.

– Det er ikke observert burot noe lenger nord enn Lofoten, men den grensa flytter seg stadig lenger, sier Lunde.

– Går det an å bli kvitt buroten for godt?

– Det er ugress, så det vokser overalt, og er umulig å fjerne på kort sikt.

– Hver burot sprer opptil 700.000 pollenfrø når den blomstrer, men det som er så fint er at den ikke sprer seg så langt med vinden. Hvis man tar den bort, så kan man klare å stoppe spredningen, forklarer Lunde.



Flere deltar i plukkingen

Norges Astma- og allergiforening er også med på å organisere «Aksjon Burot » – en dugnad der barnehagebarn og skoleelever over hele landet går ut for å plukke burot i juni.

ROTEN TIL ALT ONDT: Alma har fått opp en real Burot, med roten. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Teo og de andre barna i Solerunden barnehage er blant de som hjelper til.

– I fjor var det åtte barnehager og skoler som var med. I år har antallet økt til 45, forteller Lunde, som organiserer aksjonen i Oslo og Viken.

– Flere av barnehagene forteller at de ikke har noe mer burot igjen å plukke, så det er gøy at man kan se resultater. Det går absolutt an å fjerne buroten lokalt hvis man slår til før blomstringen, legger hun til.