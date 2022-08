Trosser justisministeren – vil slå sammen politikontorer

VIL SAMLOKALISERE: Ordfører Olav Myklebust (Sp) i Sande kommune på Sunnmøre vil slå sammen de to politikontorene i regionen til ett. Han mener det vil gjøre politiet mer robust. Foto: Per Christian Dyrø / TV 2

– Bygningsmassen er ikke viktig for oss. Det viktige for oss er at vi får de tjenestene vi trenger, når vi trenger dem.

Det sier Sp-ordfører Olav Myklebust i Sande kommune til TV 2.

I regjeringsplattformen fra Hurdal lover Senterpartiet og Arbeiderpartiet å åpne minst 20 nye politikontorer i Norge. Men ordføreren i Sande går motsatt vei. Han ønsker nemlig å legge ned de to politikontorene som ligger i regionen i dag – i Fosnavåg og Ulsteinvik. I stedet går Sande og nabokommunene Hareid, Herøy og Ulstein inn for å opprette én felles politistasjon på Myrvåg.

Det vil gi regionen et større tjenestested med flere ansatte, påpeker Myklebust. Han sier han heller vil ha et velfungerende politikontor i en nabokommune enn et eget politikontor i Sande.

– For oss er det ikke behov, egentlig, for å ha eget politikontor her på fast basis.

Har fått 220 høringssvar

I løpet av de åtte årene Erna Solberg (H) var statsminister, ble over 120 polititjenestesteder i Norge lagt ned.

Senterpartiet gikk til valg på å snu utviklingen.

– Vi ønsker å etablere 20 nye tjenestesteder der det er behov for det, på grunn av for eksempel lange avstander eller kriminalitetsutfordringer, sier justis- og beredskapsminister Emilie Mehl (Sp) til TV 2.

LEGGER PLAN: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) vil opprette minst 20 nye polititjenestesteder i Norge. Nå har hun startet arbeidet med en plan for hvor de skal ligge. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

De nye politikontorene skal opprettes i dialog med kommunene og politidistriktene, skriver regjeringen i Hurdalsplattformen. Og i en høring denne våren har justis- og beredskapsministeren spurt kommunene hva de ønsker seg. Hun fikk svar fra 222 kommuner og interkommunale råd.

– Nå skal vi gå videre og finne ut hvor det er fornuftig og lokalt ønskelig å ha nytt polititjenestested, sier Mehl.

Slik svarer kommunene

Men TV 2s gjennomgang av høringssvarene viser at interessen for nye politikontorer ikke er overveldende:

TV 2 har identifisert 18 kommuner som sier rett ut at de ønsker nye politikontorer. Men flere av dem ønsker felles politikontorer, slik at det kun blir snakk om 15 nye tjenestesteder totalt.

Enkelte andre kommuner sier de er positive til nye tjenestesteder, eller i det minste åpne for det, uten at de ber direkte om å få det. Teller man med disse, kan det ifølge TV 2s opptelling bli snakk om opptil 23 nye tjenestesteder totalt.

Mehl mener tallene viser at regjeringen har truffet godt.

– Det er over 20 kommuner som har spilt inn at de åpner for et nytt tjenestested. Det er helt i tråd med det regjeringen har satt som ambisjon, sier hun.

Det første av de 20 nye tjenestestedene ble åpnet allerede i juni, på Magnormoen i Eidskog kommune. Nå skal Mehl lage en plan for hvor resten skal ligge.

– Vi tar sikte på å etablere nye polititjenestesteder fra neste år, sier Mehl.

Større sammen

De fire kommunene på Sunnmøre viser for sin del til at en politistasjon på Myrvåg vil ligge i omtrent i midten av det geografiske området kommunene dekker.

– Og for det andre så er vi interessert i et mest mulig robust politi her ute. Kan vi samles om én plass og én lokalisering, så vil det styrke hele politiet her ute i vårt område, sier Bjørn-Halvor Prytz (Ap), som er ordfører i Herøy kommune.

Mehl sier hun har respekt for at noen kommuner kan ønske å redusere antall politikontorer.

– Hvis det lokalt er et ønske om samlokalisering, så er det også helt fint, sier hun.

– Det er det som er så fint med å gå ut til kommunene og aktører i politiet og spørre «Hva ønsker dere?». Da får man ulike svar.

Ønsker flere politifolk

I høringssvarene kommer det også fram at mange kommuner er fornøyd med politireformen – også kommuner som har mistet sitt lokale tjenestested.

En rekke kommuner trekker samtidig fram god bemanning som viktigere enn å ha et politikontor i egen kommune.

– Jeg har en klar ambisjon om å styrke politiet med flere politifolk, sier Mehl.

Hun gir Høyre skylden for bemanningen i dag.

– Det er store utfordringer etter åtte år med sentralisering som vi må bruke tid på å snu. Men nå har vi allerede begynt å styrke politiet med midler for å sikre tilgang til flere folk, og vi har en klar ambisjon om å trappe opp nærpolitiet i årene som kommer.

Fornøyd med politireformen

Ordfører Knut Erik Engh (Frp) i Ulstein kommune er derimot positiv til politireformen som ble gjennomført under forrige regjering.

– Vi ser at politiet har fått mye mer kraft og tyngde i etterforskningen, og det går mer effektivt, sier han.

REFORMTILHENGER: Ordfører Knut Erik Engh (Frp) i Ulstein kommune er villig til å gi slipp på politistasjonen i Ulsteinvik for å få en til en samlokalisering med nabokommunene. Han mener større, sammenslåtte politikontorer har vesentlige fordeler. Foto: Per Christian Dyrø / TV 2

Engh er nå villig til å ofre politistasjonen i Ulsteinvik for å få en felles stasjon på Myrvåg, selv om den vil ligge lenger unna. Han viser til at politiet i Ulsteinvik har slitt med rekrutteringen, og at politiet har positive erfaringer med tidligere sammenslåinger – der de har fått mulighet til å rekruttere folk til større fagmiljøer.

– Det har ikke vært enkelt for oss, sier Engh.

– Men samtidig mener vi at det vi tar igjen med bedre politiarbeid og bedre rekruttering, er verdt det.