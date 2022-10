Tror trenden snur: – Det er lyspunkter

En ny prognose viser at utgiftene for det å ha et sted å bo vil øke enda mer neste år. Så ser det heldigvis ut til å snu.

– Det er jo ikke noen penger igjen til å skeie ut og gå på kino eller handle klær, dra på restaurant eller bestille take away. Og vi er bevisste på strømbruken, og hvor lenge vi dusjer.

Det sier tobarnsmoren Kaja Kristine Espenes.

Hun bor i den ene halvparten av en tomannsbolig i Kråkstad i Nordre Follo sammen med sine to tenåringsbarn.

2000 mer i måneden

Espenes er av av mange nå som får merke de økte kostnadene ved å ha en bolig. En rapport utarbeidet av byrået Samfunnsøkonomisk analyse for interesseorganisasjonen Huseierne, viser at alle kostnader ved det å ha en bolig stiger kraftig.

– Rentene øker, strømprisene øker, kommunale avgifter øker, formueskatten øker, i tillegg til forsikringer og utgifter til vedlikehold, oppsummerer Carsten Pihl, kommunikasjonsdirektør i Huseierne.

MATLAGING KOSTER: Kaja Kristine Espenes passer på strømforbruket. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Selv om mange allerede nå merker økte bo- og levekostnader, så sier ekspertene at de neste månedene kan bli enda tøffere

– Den fulle effekten ser vi nok etter jul, i slutten av desember i begynnelsen av januar, februar, altså de kaldeste månedene med de høyeste strømregningene. Og kanskje har noen brukt mer penger enn det de burde gjort i jula, så man har kredittkortregninger i tillegg. I vinter kommer flere til å merke dårligere råd, sier Cecilie Tvetenstrand, spare- og forbrukerøkonom i Storebrand.

Fra 2021 til 2022 økte bokostnadene med hele 18 prosent. For en gjennomsnittsfamilie betyr det 2000 kroner i tillegg, hver eneste måned. Det er rentene, etter strømregningene, som først og fremst driver prisene oppover.

FOLK BER OM HJELP: Carsten i Pihl i Huseierne.

– Det er mange som henvender seg til oss nå, og lurer på hva de skal gjøre. Spesielt med strømregningen.

– Selv med strømstøtten?

– Selv med strømstøtten, sier Carsten Pihl.

Tobarnsmoren i Kråkstad har tatt flere grep for å få det til å gå rundt.

EKSTRA VARME: Når varmekablene i gulvet er stilt ned, har Kaja plassert en mobil gassovn som hun bruker for å få litt rask varme når familien skal kose seg i stua. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Kostnadene stiger med 60.000 kroner

– Jeg har jo boliglån, jeg også, og nå har renta gått opp flere ganger. Jeg har avdragsfrihet, heldigvis. Jeg hadde ikke klart å betale avdrag i tillegg til rentene, sier Kaja Espenes, som også driver en kafé i stasjonsbygningen ved jernbanen.

– Jeg har måttet sette opp prisene på varene litt. Jeg har ikke lyst å være for dyr, men det sier jo seg selv at jeg ta litt mer når varene jeg kjøper inn har gått opp i pris, sier hun.

GÅR AKKURAT RUNDT: Espenes driver kafe i stasjonsbygningen i Kråkstad. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

NHOs sjeføkonom, Øystein Dørum, mener vi har stagnasjon i vente.

– Det er grunn til å tro at det kan bli tøffere fordi det er ikke utsikter til noe særlig jobbvekst. Og det er også utsikter til litt høyere renter og at prisveksten kan øke, og alt dette spiser kjøpekraft av husholdningene.

Slik har matvarene økt i pris det siste året, se video:



Tror det vil snu

Prognosene Samfunnsøkonomisk analyse har utarbeidet, varsler at det blir enda tøffere neste år. De tar utgangspunkt i en bolig på 120 kvadratmeter, med to voksne og to barn.

I 2020 kostet det 120 000 kroner å ha en slik bolig. I 2022 har kostnadene steget til 155 000 kroner. I 2023 er dette tallet hele 178 000 kroner.

DET SNUR: Prognosene gir håp om bedre økonomi fra 2024. Grafikk: Huseierne.

Men så, som prognosene viser, ser tendensen ut til å snu. Bokostnadene går nedover igjen både i 2024 og i 2025.

– Det er Norges Bank som spår at rentene går nedover igjen fra 2024, og det er det som er mest drivende her. Og de tallene vi har her, tyder på at strømprisene vil begynne å gå noe ned i slutten av denne perioden, sier Carsten Pihl i Huseierne.

Til tross for en tøff start på 2023, så tror også Dørum og Tvetenstrand at vi etter hvert går lysere tider i møte.

LYSERE TIDER: Forbrukerøkonom Cecielie tvetenstrand: Foto: Frode Sunde/ TV 2

– Litt lenger frem i tid må vi tro at vi skal ha mer normal økonomisk vekst og vekst i sysselsettingen. Og hvert fall ikke videre oppgang i arbeidsledigheten, sier Dørum.

– Hvor langt frem i tid?

– Vanskelig å si, men utover i neste år, annet halvår, så må vi tro at situasjonen vil være mer normalisert.

– Så det finnes lyspunkter?

– Det er lyspunkter og noen av dem er her allerede ved at en del av de høye prisene rundt oss er på vei ned allerede.

Drømmen om Italia

For Kaja Espenes tenner disse prognosene et visst håp om å få realisert en drøm om å gi tenåringsbarna hennes en etterlengtet opplevelse.

DET KOSTER Å BO: Kaja Kristine Espenes har havlparten av en tomannsbolig. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– De er 15 og 16 år gamle nå, og har ennå ikke vært på en ordentlig utenlandstur. Det er nok det første jeg ville bruke penger på, hvis jeg får mer å rutte med. Tatt en tur til Italia! I en uke, uten å måtte snu på krona. Det ville jeg ha gjort, for det fortjener de, sier tobarnsmoren i Kråkstad.