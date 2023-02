Tror sønnens dødsfall kunne vært unngått: – Redd det skal ramme flere

Da Gunn-Tori Fjeldstad Olsen (72) fikk øye på maskinen som stod hjemme i leiligheten til sønnen, knøt det seg i magen hennes.

Maskinen skulle pipe for å minne om og gi Richard medisin til et fast tidspunkt. Hjemmesykepleieren trengte ikke lenger være til stede, og ble bare varslet dersom han ikke tok medisinen.

Gunn-Tori prøvde å protestere. Hun var bekymret for at sønnen skulle miste den sårt trengte oppfølgingen i hverdagen.

Hun spør seg fortsatt om sønnen kunne vært i live om hun hadde blitt hørt.

Siden dødsfallet har familien ventet spent på konklusjonen fra Statsforvalteren. Nå har den endelig kommet.

VENDEPUNKT: Dagen Richard Johansen fikk en medisindispenser hjemme markerer begynnelsen på slutten. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

– Uforståelig

Gunn-Tori beskriver sønnen som snill, hjelpsom og glad i alle han hadde rundt seg. Hun liker å minnes de lyse stundene, men er også åpen om at det fantes et mørke.

Som ung voksen fikk Richard diagnosen schizofreni. Sykdommen påvirket tankene, følelsene og måten han opplevde verden på.

I perioder kunne han leve ganske godt med sykdommen, som da han jobbet i førskolen eller var vaktmester.

Men han greide aldri å stå lenge i en jobb, og fikk heller ikke familie og barn, som søsknene.

OVERRASKET: Gunn-Tori og familien har fått innsyn i sykejournalen til Richard. Det som stod der, overrasket dem. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Han opplevde også at medisinene som holdt sykdommen i sjakk, holdt han tilbake i hverdagen. Derfor lot han også være å ta dem i perioder.

I de verste periodene sa Richard at han ikke orket å leve lenger.

Derfor fikk ingen i familien det til å stemme at Richard, med flere suicidale forsøk med medisiner bak seg, kunne kvalifisere til å ha medisindispenser hjemme.

Maskinen ble installert i leiligheten hans i november 2020. Knapt et år etter, gikk det galt.

MEDISINDISPENSER: Denne maskinen skulle minne Richard på å ta medisinene. Den kunne ikke passe på at han faktisk tok dem. Foto: Privat

– Ville ikke dø

20. oktober 2021 hadde alarmen gått hos hjemmesykepleien. Da medisindispenseren hadde pepet den dagen, tok Richard aldri medisinen ut av maskinen.

Da pleierne rykket ut, fant de Richard død på gulvet i leiligheten.

I etterkant slo obduksjonsrapporten fast at han døde av en overdose på medisinene som skulle hjelpe han. I stedet for å ta dem til riktig tid, hadde han samlet dem opp i en skuff.

– Han ville jo egentlig ikke dø. Jeg er så sint på dem som ikke så i papirene hans og så hvem han var. Jeg også sint for at han ba om hjelp, men ikke ble tatt på alvor, sa broren Daniel Mogens Falteng Olsen til TV 2 i høst.

TRENGTE HJELP: Gjennom store deler av livet hadde Richard behov for oppfølging av helsevesenet. Foto: Privat

I etterkant søkte familien innsyn i sykejournalen til Richard. I tillegg sendte de en klage til Brukerombudet i Fredrikstad.

Tilsynssaken landet på bordet til Statsforvalteren i Oslo og Viken, og i midten av februar kom den knusende konklusjonen.

– Det har vært en veldig slitsom og vond prosess. Da jeg leste konklusjonen, gråt jeg, forteller Gunn-Tori.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helse Hjelpetelefonen: Ring 116 123 eller skriv på sidetmedord.no. Kirkens SOS: Ring 22 40 00 40 eller skriv på soschat.no eller meldinger.kirkens-sos.no. Kors på halsen: Ring 800 333 21 eller skriv på korspaahalsen.rodekors.no. Tjenesten tilbys av Røde Kors og er for deg under 18 år. Akutt selvmordsfare? Ring 113 når det er akutt og står om liv. Ring legevakt på tlf. 116117 for øyeblikkelig hjelp.

Mener kommunen sviktet

I konklusjonen peker Statsforvalteren på flere store avvik i oppfølgingen av Richard.

Da Richard gikk fra å få daglig oppfølging av hjemmesykepleien til en medisindispenser som skulle fylles på hver fjortende dag, ble det ikke dokumentert hvilke vurderinger som lå til grunn.

Statsforvalteren kan heller ikke se at det fantes en plan for hvordan varselsignalene skulle følges opp dersom Richard fikk forverret psykisk helse.

KRISEPLAN: I kommunens kriseplan for Richard fra 2017 stod det beskrevet at «helsepersonell skal observere at pasienten tar medisiner». Dette gikk de bort fra da de innførte medisindispenseren. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Innføringen av medisindispenseren ble heller ikke drøftet med Richards fastlege, som kjente han godt. Helsetjenestene snakket ikke godt nok sammen, og Statsforvalteren mener samarbeidet mellom ulike tjenester i kommunen har sviktet.

I mai 2021 hadde Richard et selvmordsforsøk. Selv ikke etter dette ble bruken av medisindispenser revurdert.

– Pasientens hjelpebehov ikke ble tilstrekkelig fulgt opp, og kommunen sikret ikke at pasienten fikk rett medisiner til rett tid. Dette er ikke i samsvar med god praksis, skriver Statsforvalteren.

Summen av alle disse avvikene, er alvorlige.

– I denne saken har vi vurdert at avvikene fra god praksis samlet sett er så store at det er å anse som et brudd på kravet til forsvarlige tjenester, sier Thea Marie Lindquist Belseth, assisterende avdelingsdirektør i helseavdelingen, til TV 2.

– Vi beklager

Fredrikstad kommune mener saken er dypt beklagelig.

– Familie og pårørende har vår dypeste medfølelse, og vi beklager hendelsen og utfallet den fikk på det sterkeste, sier etatsjef for hjemmesykepleien i Fredrikstad kommune, Wenche M. Halvorsen.

PÅ ALVOR: – Vi tar saken på største alvor, sier Wenche M. Halvorsen i Fredrikstad kommune. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

– Statsforvalteren konkluderer med at avvikene fra god praksis er så store at det er brudd på kravet til forsvarlige helsetjenester. Hvordan kunne dette skje?

– Som det er pekt på i tilsynet fra Statsforvalteren, var det svikt i samhandlingen mellom tjenestene internt i kommunen. At prosedyren ikke var tilstrekkelig tydelig er medvirkende årsak til at dette kunne skje, sier Halvorsen.

Etter hendelsen sier kommunen at de har tatt grep for å styrke helsetjenesten, blant annet ved at de benytter et revidert kartleggingsskjema i saker som omhandler tildeling av medisindispenser.

– Vi beklager hendelsen og utfallet den fikk og jobber for å unngå at noe liknende skal inntreffe i framtiden.

I Richards navn

For hver gang familien har fått et brev eller en telefon om saken, har det vært en sterk påminnelse om at Richard ikke lever lenger. Derfor ble det også en slags lettelse da konklusjonen fra Statsforvalteren endelig kom.

MINNES: Gunn-Tori har beholdt flere av Richards kjæreste eiendeler, blant annet gitaren. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

At kommunen innrømmer at de har gjort en stor feil og påtar seg ansvaret, er også en liten trøst for familien.

– Det er bra at de beklager i media, selv om de ikke har gjort det direkte til oss. I tillegg er det bra at de har endret rutiner, for i Richards navn vil flere få hjelp. Jeg er likevel redd for om de vil holde seg til rutinene slik at noe lignende ikke rammer andre, sier Gunn-Tori.

Selv om familien aldri får Richard tilbake, vil han på noen måter alltid være med dem.

– Jeg setter på låtene hans innimellom på øret, for å høre stemmen hans. Det hjelper. Jeg håper han har det bra nå.