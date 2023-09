Tror renta skal videre opp

Norges Bank hever renta til 4,25 prosent. Norges Bank spår at renta blir liggende på et høyere nivå gjennom neste år.

Styringsrenta heves med 0,25 prosentpoeng.

Med dette har Norges Bank hevet renta 13 ganger siden 2021, og styringsrenta på 4,25 prosent er på det høyeste siden finanskrisen i 2008.



Det fremkommer i en pressemelding torsdag formiddag, og var som økonomene ventet på forhånd.

Varsler ytterligere økning

Mer bardust kom beskjeden om at Norges Bank ser for seg å heve renta enda en gang i år.

– Dette er mer aggressivt enn forventet, sier Marius Gonsholt Hov, Sjeføkonom i Handelsbanken, til TV 2.



Blant de kommersielle bankenes økonomer, har det rådet uenighet om rentetoppen nå er nådd eller ei. Mange tror nå at renta nå vil ligge stabilt høyt en god stund fremover.



– Hvorvidt det blir nødvendig å heve renten videre, vil avhenge av den økonomiske utviklingen. Trolig setter vi styringsrenten opp en gang til, mest sannsynlig i desember, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Nylig rapporterte Statistisk sentralbyrå at prisveksten har dempet seg, men Norges Bank skriver at den fremdeles er for høy.

Prognosen fra Norges Bank indikerer nå en styringsrente som blir liggende rundt 4,5 prosent gjennom neste år.



Årsaken til rentehevingene er Norges Banks ønske om å bremse inflasjonen og kjøle ned norsk økonomi. Avhengig av den økonomiske utviklingen, skriver Norges Bank, er de beredt på at renta kan bli både høyere og lavere enn dette.

– Trolig vil det være behov for å holde renten oppe en god stund fremover, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

En fersk undersøkelse viser at over halvparten av norske boliglånstakere er bekymret for økte rentekostnader.