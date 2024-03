Tror Putin følger med

KOMMER TIL NORGE: I disse dager er tusenvis av soldater fra flere land på plass i Norge for å delta i øvelsen «Nordic Response 2024». Her fra da det amerikanske marinekorpset deltok under vinterøvelsen «Cold Response» i 2022. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Én av de som nå virkelig er langt hjemmefra er Danew Thompson fra USA.

Til tross for at det er noen få plussgrader på gradestokken i Bodø denne ettermiddagen, fryser han.

– Ja, veldig. Jeg er fra New York, og selv om vi pleier å ha fire årstider der, så oppleves dette som rimelig kjølig, humrer Thompson.

Det er snø, kulde og krevende forhold i deler av Norge på denne tiden, og det er dette som lokker allierte nasjoner hit. Vinterøvelser i Nord-Norge har vært en lang og god tradisjon for allierte i mange år.

LANGT HJEMMEFRA: – Jeg har bare vært vant til å se slik natur på flotte postkort, sier Danew Thompson fra New York i USA Foto: Run Gyllander/ TV 2

– Jeg elsker Nord-Norge. Jeg er selv fra Canada. Jeg likte det bedre da det var snø her i Bodø for kort tid siden. Nå er det regn og gjørmete, sier canadiske David Patchell.

Han er admiral og kommandør for «Task Force North for Steadfast Defender 24».

Årets øvelse, «Nordic Response 2024», har over 20.000 soldater fra minst 14 nasjoner. Av disse vil rundt 10.000 være godt synlige på land.



Han beskriver viktigheten av å være her.

– Norge er et strategisk viktig område for Nato, og det å øve nord for polarsirkelen er helt fenomenalt, mener han.

«Nordic Response 2024» er også en forlengelse av den rekordstore Nato-øvelsen «Steadfast Defender», som startet tidligere i år.

Største på mange år

Til sammen er det over 90.000 deltakere som er med på den største Nato-øvelsen på mange år.

I tillegg til Norden, finner «Steadfast Defender» også sted i beltet Tyskland – Polen – Baltikum.

– Det er fantastisk. Over 90.000 soldater fra alle nasjoner, inkludert Sverige er med. Dette viser den virkelig forsvarsstyrke til Nato, sier Patchell.

KLAR FOR ØVELSE: Inne på nedlagte Bodø flystasjon har åtte nasjoner etablert en felles operasjonssentral. Deres oppdrag er sammen å ledet sjøoperasjonene under «Nordic Response 2024», sier Danew Thompson (USA), David Patchell (Canada) og Karla Baquero (USA) Foto: Run Gyllander / TV 2

Norge er en sterk bidragsutøver når det gjelder vinterøvelser.

– Ja, det er vi. Vi har en tradisjon og vane for å arrangere fellesøvelser for land, sjø og luft.

– Dette er blitt godt mottatt av de allierte. Vi har gode øvingsområder, og de kommer hit for å bli kjent med de klimatiske forholdene her oppe, sier Rune Andersen, sjef for Forsvarets Operative Hovedkvarter.

Under årets øvelse er det også en del nye elementer.

– Nato kommandostruktur er blitt styrket, og det er etablert et nytt hovedkvarter for denne regionen i nord og i Atlanterhavet. De er i førersetet for denne øvelsen, og vi tilbyr nå en trening i Norfolk i Virginia i USA for første gang, sier Andersen.

Øvelsen får sitt tyngdepunkt i det nordlige Norge, Sverige og Finland, samt i tilhørende luftrom og havområder.

Særlig stor aktivitet blir det på sjøen, med over 50 ubåter, fregatter, korvetter, hangarskip og ulike amfibiefartøy.

I luften deltar over 100 kampfly, transportfly, maritime overvåkingsfly, samt allierte CH43, Super Stallion, Merlin, Cobra og Osprey.

– Litt uvirkelig

Hoveddelen av øvelsen vil finne sted i tidsrommet 3. til 14. mars.

I Norge blir det mest aktivitet fra Bjerkvik og indre Troms. Deretter videre nordøstover til Alta og Midt-Finnmark. I tillegg blir det stor aktivitet i sjøområdene utenfor Troms og Finnmark.

NY I NATO: Finland er et av de nye landene som er blitt medlem i NATO alliansen. De er også med i årets øvelse og i forsvaret av Norden. Dette bildet er fra vinterøvelsen i 2022. Foto: Jonathan Nackstrand / AFP / NTB

– Det er litt uvirkelig å ha mulighetene til å ha en slik øvelsesmulighet med andre styrker. Det å ha muligheten til å trene i et utfordrende klima. Dette er ikke de varmeste plassene, men viktig å trene på med tanke på hva som kommer i fremtiden, forteller Thomson.

For aller første gang er også Sverige med som fullverdig Nato-medlem under en vinterøvelse i Norge.

– Sverige har bestandig vært en fantastisk samarbeidspartner. Jeg har jobbet personlig med svenskene i mange år. Vi er veldig klare for å få dem med videre i et godt samarbeid, sier Patchell.

– Vi har allerede innlemmet Sverige i våre planer og det allerede før de ble fullverdige Nato-medlemmer, forteller han.

Inne på nedlagte Bodø flystasjon er det nå åtte forskjellige nasjoner i ett felles hovedkvarter.

– Putin følger nok med

Deres oppdrag under øvelsen er sammen å lede sjøoperasjonene under «Nordic Response 2024»

– Hva tror du Putin sier om denne øvelsen?

– Det blir opp til Putin. Vi er ikke her på grunn av Russland. Men det er klart at alle må være klare over den styrken som alliansen nå har, for den er mer forent enn noen gang, sier Patchell.

VIKTIG ØVING: Italienske soldater ved en observasjonspost utenfor Brøstadbotn under Nato-øvelsen Cold Response 2022. Foto: Annika Byrde / NTB

– Jeg vil nok anta at Putin følger med på den allierte aktivitet i våre nærområder. Det er vi vant til, og det vil være helt normalt også under denne øvelsen, sier Andersen.

Styrken i Bodø har allerede vært her i noen uker og er blitt litt kjent med klimaet og byen.

Lille Bodø er noe helt annet enn millionbyen New York, hvor Danew Thompson bor.

– Dette er helt fantastisk. Bare se på bakgrunnen her. Tenk å våkne opp til dette her. Jeg har bare vært vant til å se dette på flotte postkort. New York er store bygninger med mye lyd. Her har jeg den vakreste bakgrunnen jeg noen gang har sett, sier Thompson.