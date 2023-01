Tror på kjøpers marked i 2023

– Desember var overraskende positivt, rett og slett, sier sjeføkonom i Prognosesenteret Nejra Macic.

Hun hadde ventet et nominelt fall i boligprisene på 1,5 prosent. I stedet falt de bare med 0,9 prosent.

– Det var en svakere nedgang enn forventet, så det blir en ganske myk landing i fjorårets siste måned.

FALL: Boligprisene falt i desember, men ikke justert for sesongvariasjoner. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Økning til tross for fall

Prisene på bolig faller omtrent alltid i desember. Men i fjorårets siste måned falt de mindre enn det som er sesongeffekten denne måneden.

Når man justerer for det ventede prisfallet, var det faktisk en økning i boligprisene denne desembermåneden på 0,2 prosent.

– Det er ikke godt å si hva det skyldes. Tydeligvis er boligetterspørselen fremdeles relativt sterk og stabil. Vi er blant dem som ikke har ventet noe priskrakk eller noen dramatisk prisnedgang, men vi har hele tiden sagt at vi tror de vil korrigeres litt nedover som følge av renteøkningene, sier Macic.

ØKONOM: Nejra Macic, Sjeføkonom i Prognosesenteret mener det er positivt at ikke boligprisene falt mer i desember enn de gjorde. Foto: Christoffer Andreassen / TV 2

– Kjøpers marked

Cecilie Tvetenstrand, forbrukerøkonom i Storebrand, mener det generelle fallet i boligmarkedet det siste året er godt nytt for mange.

– Det er ikke nødvendigvis negativt at boligprisene har gått noe ned. Det var jo en unormal økning under pandemien, sier hun.

Tvetenstrand tror de som ønsker å kjøpe bolig har flere muligheter nå.

– Det er litt kjøpers marked nå. Hvis du skal kjøpe din første bolig, eller kjøpe deg opp, kan det være at du kan gjøre gode kjøp framover, sier Tvetenstrand.

Hun får støtte fra administrerende direktør i Privatmegleren, Grethe Meier.

– Hadde jeg vært boligkjøper nå, hadde jeg begynt å orientere meg. Selv om jeg tror boligprisene kommer til å falle noe de neste månedene ville jeg begynt å se. Nå kan man gjøre gode kjøp. Man kan være den eneste boligkjøperen og forhandle direkte med boligselger, sier Meier.

KJØP: Administrerende direktør i Privatmegleren, Grethe Meier mener boligkjøperne har flere muligheter nå. Foto: Truls Aagedal / TV 2

For selgerne ser det mørkere ut.

– Jeg tenker at det er mange som kjøpte bolig i begynnelsen av 2022 som syns det er litt vondt å se på utviklingen nå, sier forbrukerøkonomen.

Tvetenstrand tror de som må selge seg ned, for eksempel på grunn av et samlivsbrudd, blir rammet hardere nå enn tidligere.

– Du må nok regne med at det tar litt lenger tid å selge boligen din. Selv om det fremdeles går ganske raskt selge, bør du forberede deg på at det tar lenger tid. Og ha realistiske forventinger til hvilken pris du kan få.

Boliglånet koster mer

Fra nyttår har det blitt enklere for førstegangskjøpere å komme inn på boligmarkedet.

Bankene kan legge til grunn en renteøkning på minst tre prosentpoeng, eller at du skal tåle minimum 7 prosent boliglånsrente, når de vurderer kundenes betjeningsevne. Dette er ned fra fjorårets krav på fem prosentpoeng.

Tvetenstrand understreker likevel at dette ikke betyr fritt fram for lånetakerne.

– Det er viktig å huske at rentene i seg selv setter en brems for hvor mye du kan låne. Hvis du sammenligner det med for et år siden da renten var over 2 prosentpoeng lavere, vil du måtte tåle den samme renten. Endringen er en tilpasning til dagens rentenivå , sier hun.

Spår et tøft 2023

Hun tror folk nå er mer bevisste på hvor mye lånet kommer til å koste dem.

– Før var det vanligere å be om så høyt lån som mulig, sier Tvetenstrand.

Hun legger til at vi ikke har noen garanti for at renten ikke skal fortsette øke. Derfor er sparing ekstra viktig framover.

– Sett deg inn i hvor mye du må betale for lånet i måneden. Og hvis du skal ta opp lån nå, vend deg til å sette av et ekstra beløp til sparing hver måned. Da vil ikke endringer komme like overraskende på deg.

Renteeffekt slår inn i februar

Norges Bank hevet styringsrenten til 2,75 prosent 15. desember i fjor. Det var årets sjette renteheving.

Effektene av dette har enda ikke slått inn i markedet, det vil først skje i midten av februar, spår Nejra Macic i Prognosesenteret.

– Januar og februar vil være måneder der man merker renteøkninger på boligprisene. Men lettelsen i boliglånsforskriften vil dempe fallet gjennom hele første kvartal 2023, sier hun.

BANK: Norges Bank hevet renten flere ganger i 2022. Nå er styringsrenten på 2,7 prosent. Foto: Frode Sunde / TV 2

Også befolkningsvekst gir seg utslag i markedet – i 2022 var den veldig sterk, drevet av ukrainske flyktninger som kom til Norge. Derfor har leieprisene steget mye mer enn eieprisene.

– Det har blitt færre eieboliger og sterkere etterspørsel i leiemarkedet. Det har ført til sterk leieprisvekst. I sånne situasjoner betyr det at den samlede boligetterspørselen fortsatt er stabil. Men presset har flyttet seg fra eie- til leiemarkedet.

– Dette er en indikator på at boligmarkedet ikke vil gå helt skeis, sier sjeføkonomen.

I et lengre perspektiv er boligprisene fremdeles høye, dette til tross for at prisene har falt månedlig siden september. I november 2022 var prisene 16 prosent høyere enn i november 2019, altså før pandemien.

– Vi har dratt med oss en sterk vekst gjennom pandemien, boligprisene må falle ganske mye for at det skal være et fall som uroer og gjør at boligprisene går ned på et nivå som kan omtales som lavt, sier Macic.