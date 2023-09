Tror på boligprisfall: – Kjøpers marked

MANGE BOLIGER: Det ligger mange boliger ute for salg, men hvor mange av de blir solgt? Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Det pågår et tilbudsoverskudd i boligmarkedet for tiden, forteller meglere. Det kan gjøre at boligprisene faller mer enn normalt.

Det er mange som vil selge boligen sin for tiden. Over 38.000 boliger ligger ute på Finn.no. Men etter et halvår med prisstigning i boligmarkedet, kan det nå se ut som prisene er på vei ned igjen.

– Boligprisene faller normalt på høsten, og det kommer til å falle i år også, sier administrerende direktør i EIE eiendomsmegling, Hedda K. Ulvness.



Spørsmålet er bare hvor mye, og om det blir mer enn vanlig.

VIL FALLE: Heidi Ulvness i Eie Eiendomsmegling tror boligprisene kan falle mer enn normalt i løpet av høsten. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

12 rentehevinger ligger bak oss, og styringsrenten er nå på 4 prosent. Det er ventet en ny renteheving i september, og flere tror nå at vi kan skimte rentetoppen. Men folk begynner å kjenne rentehevingene mer og mer på det stadig dyrere boliglånet sitt, sier Ulvness.



– Det vi kommer til å se fremover er mer avventende boligkjøpere. Det er litt lavere aktivitet i budrundene, og det vil ta lengre tid å selge.



Flere som selger, færre som kjøper

Ulvness forteller at det akkurat nå er et sprik mellom hvor mange boliger som blir lagt ut for salg, til hvor mange boliger som faktisk blir solgt.

– Det er ikke dramatisk ennå, men hvis de tendensene vedvarer blir det en opphopning av boliger og et sterkere boligprisfall enn det som er normalt for sesongen.



– Det er noe jeg er bekymret for. Det er ikke urealistisk at det skjer.



Hun forteller at de også ser en viss tendens til at folk i større grad ønsker å selge sin egen bolig først, før de kjøper noe nytt.

– Det er et grep man tar for i større grad sikre seg selv.



– Bruk vinduet



At boligprisene faller er ikke nødvendigvis negativt. Administrerende direktør i Privatmegleren, Grethe Wittenberg Meier, mener de som vil inn på boligmarkedet, burde benytte sjansen.

– Nå er det kjøpers marked. Hadde jeg vært boligkjøper nå, hadde jeg fortet meg med å kjøpe bolig.



– IKKE VENT FOR LENGE: Grethe Wittenberg Meier, adm.dir i Privatmegleren mener spesielt førstegangskjøpere ikke burde vente for lenge med å komme seg inn på boligmarkedet. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Hun forklarer videre:

– Akkurat nå er det et tilbudsoverskudd. Jeg tror det overskuddet er ganske kortsiktig, og at vi i 2024 har et tilbudsunderskudd igjen.

Både DNB og Eiendom Norge venter at prisene vil falle i løpet av høsten, før de vil øke igjen i løpet av neste år.

– Vi antar at når året er omme vil boligprisene ligge ganske nøyaktig der de lå for et år siden. For å komme dit må boligprisene ned rundt 3–4 prosent, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.



TAR TID: Henning Lauridsen tror vi vil se et tregere boligmarked. Foto: Erik Edland / TV 2

– Jeg tror det er sannsynlig at det vil ta lenger tid å selge bolig i august i år, enn i august 2022.



I en fersk prognoserapport skrev DNB at de ventet at boligprisene ville stige 0,2 prosent neste år, og 5 prosent i 2025.

Meier mener man bør gripe muligheten, og ikke vente for lenge med å kjøpe seg bolig.

– Jeg ville brukt det vinduet som er nå. Ikke sett deg på gjerdet og prøv å treff bunnen.



Hun peker på at boligprisene trolig vil ta seg opp de neste årene.