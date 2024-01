Tror Norges Bank vil holde seg tause

Saken oppsummert Det er forventet at Norges Bank vil holde styringsrenten på 4,5 prosent uendret i det kommende rentemøtet, ifølge flere økonomer.

Norges Bank hevet renten igjen like før jul, og det vil ta noe tid før effekten av dette merkes.



Flere økonomer spår at det første rentekuttet vil komme i september, selv om Norges Bank selv har varslet at vi må vente til slutten av året. Oppsummeringen er generert med kunstig intelligens (KI), men gjennomlest av en journalist.

Torsdag er det nytt rentemøte i Norges Bank.

Men alt tyder at renten vil forbli uendret, ifølge flere økonomer TV 2 har snakket med.

– De kommer helt sikkert til å holde renten i ro, sier sjeføkonom i DNB Markets, Kjersti Haugland.

FORKLARER: Kjersti Haugland er sjeføkonom i DNB Markets. Foto: Simen Askjer / TV 2

Hun mener dagens styringsrente, på 4,5 prosent, vil holde seg stabil i lang tid framover.

– Norges Banks rentebane indikerte at første kutt ville komme mot slutten av året. Jeg tror ikke de vil gi noen andre signaler nå, sier Haugland.

Hun får støtte fra Marius Gonsholt Hov, sjeføkonom i Handelsbanken.

– Det blir ikke et veldig spennende møte, det her. Norges Bank har varslet veldig lav sannsynlighet for at det blir noen renteøkning i løpet av årets første kvartal, sier han.

– Blir stramt

De neste månedene kan bli tøffe for folk flest. Det er økonomene samstemte om.

– Det blir stramt. Folk vil selvfølgelig merke at rentenivået er høyere enn på lenge, sier Haugland.

Norges Bank hevet renten igjen like før jul, og økonomene understreker at det vil ta noe tid før vi merker effekten av det.

– De neste månedene blir preget av at vi etter hvert får høyere lånekostnader. Det tar jo litt tid før vi får første regning etter rentehevingen som kom i desember, sier Hov.

TVILER PÅ KUTT: Marius Gonsholt Hov er sjeføkonom i Handelsbanken. Foto: Per Haugen / TV 2

Samtidig er prisene på varer og tjenester fortsatt høye, og det vil ta tid før de går betydelig ned.

– Det er hele poenget

Haugland tror mange er nødt til å stramme inn på hva de bruker penger på.

– Det blir en periode nå i vinter som kommer til å være preget av at folk er forsiktige i pengebruken, sier hun.

Og det er er hele poenget med å holde renten høy, forteller professor i økonomisk historie ved NHH, Ola Grytten.

– Når folk må stramme inn på økonomien, bruker de mindre penger. Og da håper man at inflasjonen skal falle, sier han.

Når inflasjonen, altså prisøkningen har gått nok ned, da vil Norges Bank også sette ned igjen styringsrenten, forklarer Grytten.

FORKLARER: Professor Ola Honningdal Grytten ved Norges Handelshøyskole. Foto: Martin Giskegjerde / TV 2

Rentekutt først til høsten

Grytten mener vi trolig må vente til høsten før vi får et rentekutt.

– Jeg tror ikke at den blir satt ned før det.

Flere økonomer spår rentekutt i september. Selv om Norges Bank selv har varslet at vi må vente til slutten av året.

– Vår prognose tilsier at vi får et rentekutt i september, sier Haugland i DNB.

BESTEMMER: Sentralbanksjef Ida Wolden under et tidligere rentemøte. Foto: Cornelius Poppe/NTB.

Også Hov tror første kutt kommer etter sommeren, men han tviler på at Norges Bank vil si noe om særlig kutt på torsdagens rentemøte.

– Jeg tror de kommer til å være veldig forsiktige med å indikere noen tidligere rentekutt enn det de har sagt hittil, sier Hov.

Han tror Norges Bank kommer til se til utenlandske sentralbanker før de vurderer rentekutt, og gjøre grep først etter dem.

– Og i våre forventninger tror vi både Den europeiske sentralbanken, og amerikanske sentralbanker ikke setter ned rentene sine før i juni, sier sjeføkonomen.