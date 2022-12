Tror ikke på rentenedgang neste år

Neste uke er det duket for årets siste rentemøte i Norges Bank. Der tror økonomene de vet hva beskjeden blir.

RENTEHOPP: På årets siste rentemøte tror sjeføkonomene at renten heves med 0,25 prosentpoeng. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Neste uke hever Norges Bank styringsrenten fra 2,5 til 2,75 prosent, det er veldig sannsynlig, sier sjeføkonom i Sparebank 1 Markets, Harald Magnus Andreassen.

Det vil bety et rentehopp på 0,25 prosentpoeng, og blir altså årets sjette renteheving.

Andreassen tror samtidig at sentralbanken står ved planene om nye rentehopp på nyåret.

PAUSE: Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets tror at fallet i boligprisene får sentralbanken til å ro ned rentehevingene. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Boligprisfall

Hvor mange flere rentehopp det blir vil imidlertid sentralbanken gi oppdaterte prognoser på, neste torsdag.

Andreassen tror det sannsynligvis blir en eller to renteøkninger til, på 0,25 prosentpoeng. Deretter vil sentralbanken se an utviklingen.

– Boligmarkedet er svakere og har falt mer enn det Norges Bank ventet. Det taler for at de vil ta en pause, sier Andreassen.

Ferske boligtall viser at boligprisene falt med 2,2 prosent fra oktober til november. Samtidig har boligprisene fortsatt økt med 2,4 prosent hittil i år, på grunn av veldig sterk prisutvikling i første halvår.

Ingen rentekutt neste år

Også sjeføkonom i DNB Markets, Kjersti Haugland, tror sentralbanken hever renten med 0,25 prosent neste uke.

Hun tror neste renteøkning kan komme i mars.

– Vi tror renten blir holdt på tre prosent i 2023, og at den så kan bikke forsiktig nedover utover i 2024, sier Haugland.

RENTETOPP: Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets tror ikke styringsrenten vil settes nedover igjen før i 2024. Foto: Marte Christensen / TV 2

– Tror du folk er forberedt på en rente på tre prosent gjennom hele neste år?

– Ja det tror jeg. Folk har opplevd en veldig rask renteøkning nå, og jeg tror mange er spent på når det stopper. Men at den skal være på et høyere i nivå nå tror jeg folk er forberedt på, sier Haugland.

Lønnsvekst er avgjørende

Det siste året har prisene steget kraftig både her til lands, og i USA og resten av Europa.

Det gir ofte sterk lønnsvekst slik at folk skal kunne opprettholde kjøpekraften. Andreassen påpeker at lønnsveksten i Norge likevel har holdt seg forholdsvis lav.

Det er avgjørende for at ikke renten skal bli høyere. Derfor er sentralbanken svært spent på lønnsoppgjøret til våren.

– Det siste LO vil ha er et dyrt lønnsoppgjør, fordi de vet hva Norges Bank vil svare dersom lønnsveksten blir høy veldig høy, sier Andreassen og legger til:

– Hvis lønnsveksten blir på rundt fem prosent kan renten bli satt enda høyere.

Tror inflasjonstoppen er nådd

I morgen kommer også fasiten for prisveksten i november.

Hva er inflasjon? Inflasjon er enkelt forklart prisvekst. Det vil si hvor mye prisene har økt fra et tidspunkt til et annet.





Det er Statistisk sentralbyrå (SSB) som beregner inflasjonen i Norge.





SSB oppgir inflasjonen, altså prisveksten, på årsbasis og månedsbasis.





SSB skiller mellom inflasjon og kjerneinflasjon. Inflasjon er prisveksten på alle varer og tjenester. Kjerneinflasjonen er prisveksten på alle varer og tjenester, ekskludert energi og avgiftsendringer.





Grunnen til det er at prisene på energi for eksempel kan variere mye fra en periode til neste.



Kilde: SSB

– Jeg tror også at norsk inflasjon vil gå ned i november, og jeg toppen ligger bak oss, sier Haugland.

I oktober steg prisene med 7,5 prosent. Det er langt over Norges Banks mål om en prisvekst på to prosent over tid.

Lavere prisvekst i november skyldes ikke nødvendigvis bare lavere strømpriser og drivstoffpriser, men også at prisene på disse varene begynte å bli høye på denne tiden i fjor.

Dermed vil prisene relativt til prisene i fjor ikke ha økt så mye, forklarer Haugland.

Samtidig tror hun kjerneinflasjonen, altså prisveksten på andre varer enn strøm og drivstoff, vil holde seg høy og øke.