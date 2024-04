Tror ikke på rentekutt før til neste år

PROGNOSE: Første rentekutt kommer ikke før til neste år, skal vi tro Nordeas ferske prognose. Foto: Jonas Been Henriksen/TV 2

Storbanken Nordea tror ikke lenger på rentekutt i løpet av året. Likevel har de en god nyhet for alle med jobb.

– Vi tror første rentekutt først vil komme i løpet av første halvår i 2025.

Det sier Kjetil Olsen til TV 2. Han er sjeføkonom i Nordea, som onsdag morgen legger frem nye prognoser for norsk og internasjonal økonomi.

Frem til nå har storbanken anslått at Norges Bank først ville komme med rentekutt i desember. Nå tror de derimot ikke lenger på rentekutt i år.

– Det går såpass godt med norsk økonomi at det ikke er veldig stort behov for rentekutt. Særlig ikke når prisveksten og lønnsveksten er såpass høy, utdyper Olsen.

SJEF: Nordeas Kjetil Olsen tror ikke på rentekutt før i 2025. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

Hvis banken får rett, må vi dermed leve med styringsrente på 4,5 prosent – og dermed boliglånsrenter på rundt 6 prosent – en god stund fremover.

Tror økonomien vil ta seg opp

Da sentralbanksjef Ida Wolden Bache i mars presenterte Norges Banks prognoser for norsk økonomi, antydet hun at første rentekutt ville komme i september.

Siden da har vi fått et lønnsoppgjør på 5,2 prosent, samtidig som kronen har svekket seg ytterligere. I tillegg skyves stadig forventningene om rentekutt i USA frem i tid.

Summen av dette gjør at Norges Bank trolig vil vente med å kutte renten, tror Olsen.

– I tillegg har vi et mer positivt bilde av norsk økonomi, særlig når det gjelder husholdningenes forbruk fremover. Det vil bidra til at aktiviteten i økonomien tar seg opp, sier han.

Følger med på USA

Analytikerne i DNB Markets tror på sin side at første rentekutt vil komme i desember. Banken kom med oppdaterte prognoser for norsk økonomi forrige uke.

– Vi ser nå at rentekuttene blir utsatt lengre enn vi i utgangspunktet hadde trodd, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB til TV 2.

Hun peker på at sentralbanker i andre land tidligere lå an til å starte rentekuttene i juni. Nå tyder mye på at kuttene vil starte senere.

FØLGER MED: DNBs Kjersti Haugland tror første rentekutt kommer i desember. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Nå tror vi USA må utsette til september, med risiko for at det blir ytterligere utsatt. Gitt dette tror jeg Norges Bank først kan starte sine kutt i desember, sier Haugland.

– Så du tror ikke vi er nødt til å vente til neste år?

– Det er en god idé å utsette rentekutt til neste år, fordi jeg tror inflasjonsbekjempelsen blir mye tøffere i Norge enn det Norges Bank håper på. Presset på den norske kronen kommer til å vedvare.

– Grunnen til at vi likevel tror at Norges Bank kutter i desember er at vi tror de på det tidspunktet har sett at inflasjonen har falt. Derfor tror vi de vil vurdere risikoen lavere, sier Haugland.

Ordknapp sentralbanksjef

Da TV 2 møtte sentralbanksjef Ida Wolden Bache under Eiendom Norges konferanse tirsdag, var hun tilbakeholden med egne tanker.

– Vi har ikke gjort noen nye vurderinger av det nå. Vi tar med oss utfallet av de lønnsoppgjørene vi har sett så langt, og all annen ny informasjon om norsk økonomi, når vi skal ta en ny beslutning neste uke, sa hun.

– Mange venter på første rentekutt. Hva er det siste du kan fortelle oss om det?

ORDKNAPP: Sentralbanksjef Ida Wolden Bache ville si mye da TV 2 spurte henne om rentekutt under Eiendom Norges konferanse. Foto: Per Haugen / TV 2

– Jeg har ingen nye signaler om det utover det vi sa på rentemøtet i mars, sa Bache.

Fredag neste uke er det igjen duket for nytt rentemøte i Norges Bank.

Selv om det neppe blir renteendring, vil sentralbanksjefen trolig gi signaler knyttet til bankens vurderinger fremover.

Tror vi må venne oss til høyere renter

Både Haugland og Olsen er enige om at tiden for lave renter er forbi.

– Det har vært noen spesielle år i etterkant av finanskrisen med veldig lave renter. Det var en prosess som varte veldig lenge. Så kom det en pandemi hvor sentralbankene senket rentene ned til null, sier Olsen.

Det kan ha gitt oss et inntrykk av at lave renter er normalt, antyder han.

– Men vi tror det drøye tiåret vi har lagt bak oss er det unormale. Det er nå vi kommer tilbake til normale tider.

Olsen tror derfor det kun blir noen rentekutt, før styringsrenten vil stabilisere seg på rundt 4 prosent. Det vil i så fall gi en varig boliglånsrente på rundt 5 prosent.

NYTT RENTEMØTE: Til uken er det duket for nok et rentemøte i Norges Bank. Foto: Ingvild Gjerdsjo / TV 2

– Må vi nå venne oss til høyere renter?

– Ja, det vi har bak oss de siste 15 årene har vært unormalt lave renter. Det er det som kommer til å stå igjen som unntaket, sier Haugland.

Én god nyhet

Til tross for spådommen om at vi må vente lenge på første rentekutt, har Nordeas sjeføkonom likevel en god nyhet for alle som er i jobb.

For med en lønnsvekst på over 5 prosent og en prisvekst som er på vei ned, kan økonomien bli romsligere for mange.

– Det er vi ganske trygge på. Det gjør at reallønnsveksten blir solid i år, sier Olsen.