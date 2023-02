Tror ikke på forhandlinger i Ukraina

– Siden jeg hadde muligheten til å gjøre det, var det ingen grunn til ikke å gjøre det, svarer Wetland på spørsmålet om hvorfor han dro inn i Ukraina.

Han har vært statssekretær i to Ap-regjeringer og Norges ambassadør til både FN og Tyskland.

Leverer overvåkningsdroner

I programmet Norske tilstander forteller han om bakgrunnen for at han valgte å engasjere seg direkte i hjelpearbeidet.

Etter å ha kommet i kontakt med Høyre-politiker Peter Christian Frølich og hans nettverk, ble Wetland med på oppstarten av organisasjonen Fritt Ukraina.

PÅ VEIEN: Wetland trodde ikke det skulle bli krig, nå har han vært i Ukraina og levert hjelp. Foto: Fritt Ukraina

Frølich har vært to ganger i landet med leveranser.

Wetland forteller at de samler inn utstyr basert på lister fra de ukrainske styrkene selv.

– Frølich hadde allerede gode kontakter, og vi prøver så godt vi kan å etterkomme ønsker fra ukrainsk side, forteller Wetland i programmet.

UTSTYR: Fritt Ukraina leverer selv utstyret de har samlet inn til ukrainerne. Foto: Fritt Ukraina

Organisasjonen leverer klær, biler, overvåkningsdroner og strømgeneratorer.

– Når de ber om biler, ber de om firehjulstrekkere. Og det må være dieselbiler, for bensinbiler er for lette å få til å eksplodere, sier han.

Kjørte 2000 kilometer

Wetland forteller videre at representantene fra Fritt Ukraina kjørte i kolonne nedover Europa.

De var én person i hver bil og kommuniserte med hverandre via walkie talkie.

2000 KM: Disse bilene kjørte tusener av kilometer fra Oslo til den ukrainske byen Lviv. Foto: Fritt Ukraina

Han sier at han tenkte på at lasten kunne bli stjålet da bilene sto parkert om natta, men at han ikke var redd for krigshandlinger da de krysset grensen til Ukraina.

– Vi kjørte helt inn og leverte dette på trappa til rådhuset i Lviv, en by på størrelse med Oslo omtrent, som ligger ganske langt vest i Ukraina, forteller han.

Trenger hjelp

Forsker ved Institutt for forsvarsstudier, Karen-Anna Eggen, er klar på at ukrainerne er avhengig av hjelp fra Vesten.

FORSKER PÅ SIKKERHETSPOLITIKK: Karen-Anna Eggen ved Institutt for forsvarsstudier, Forsvarets høgskole. Foto: ALF SIMENSEN

Hjelpen fra ulike nasjoner og organisasjoner, og ikke minst vestlig våpenstøtte, er helt essensiell, sier hun i programmet:

– Vi ville sett et mye større omfang av volden og brutaliteten vi allerede har sett nok av i fjor og nå på nyåret, så det er ingen tvil om at Ukraina er er helt avhengig av vår støtte, sier hun i programmet.

Kan bli langvarig

Eggen tror det kan ta tid før krigen er over.

– Vi går vekk fra en verden hvor det er fokus på samhold og det å finne områder hvor man har felles interesser og kan samarbeide, til en mer vedvarende og langvarig verdi- og interessekonflikt. Den kommer vi til å måtte leve med i lang tid framover, sier hun.

Wetland tror heller ikke at krigen er over med det første. Han forteller at han ikke var forberedt da invasjonen kom for ett år siden.

– Da jeg gikk og la meg den 23., hadde jeg ikke noen tro på at jeg skulle våkne opp til en slik nyhet, sier han.

Den tidligere toppdiplomaten tror de fleste nå har skjønt hva som står på spill.

LEVERANSER: Organisasjonen har hatt flere runder med leveranser i Ukraina. Foto: Fritt Ukraina

Tror ikke på forhandlinger

– Jeg sjekker daglig aviser fra fire-fem land for å se hvordan den offentlige meningsdannelsen utvikler seg, sier han.

Han forteller at han særlig har sett en endring i hvordan folk ser på krigen de to siste månedene.

– Jeg hørte om mange velmenende personer som mente at dette skulle diplomatiet ordne, vi skulle forhandle og så videre, sier han og slår fast:

– Det tror jeg vi har sett at det er en helt uaktuell problemstilling.

Han ser ikke hvordan forhandlinger skal kunne være svaret slik ting står nå.

– Mitt inntrykk er at de som ønsker forhandlinger, stort sett ønsker at ukrainerne skal gi opp og gi bort 10 millioner mennesker og 20 prosent av landet, eller noe sånt. Men at de blir færre og færre for hver uke som går, avslutter han.

