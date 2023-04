Tror ikke på forbud i Norge: – Vi har kommet lenger her

Søndag gikk parisere til elsparkesykkel-urnene og stemte for et forbud. Norske aktører er ikke bekymret.

FORBUD? Folket i Paris har talt og stemt for å kvitte seg med elsparkesykler. I Norge er det fortsatt fritt fram. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Dommen over elsparkesykler i Paris falt på søndag. 90 prosent av de som deltok i valget, stemte for å kvitte seg med fremkomstmiddelet.

Ordføreren i byen, Anne Hidalgo, har lovet å respektere resultatet fra folkeavstemningen.

Det var likevel under åtte prosent av befolkningen i Paris som deltok i folkeavstemningen.

Debatten om elsparkesykler har rast også her hjemme i Norge.

POPULÆRT: I Oslo og flere andre byer har elsparkesykler blitt fast inventar. Det er likevel flere som ikke er så begeistret. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Etter høye skadetall og økt konflikt mellom sparkesykler og andre trafikanter, skjerpet regjeringen i fjor reglene for bruk av elsparkesykler på flere områder.

Promillegrense på 0,2, aldersgrense på 12 år og hjelmpåbud for alle under 15 år var blant de nye tiltakene regjeringen innførte.

– Trist for Paris

Selv om Paris nå går inn for å forby elsparkesykler, frykter ikke norske aktører at det samme vil skje i Norge.

– Det er først og fremst trist for Paris og de flere tusen brukerne, sier Norgessjef i Voi, Christina Moe Gjerde.

– Vi har kommet lenger her i Norden og Norge, og forventer ikke at det skal overføres til vårt marked.

IKKE BEKYMRET: Norgessjef i Voi, Christina Moe Gjerde, er ikke redd for at folkeavstemningen i Paris vil smitte over på Oslo-folket. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Talsperson for TIER, Florian Anderson, tar folkeavstemningen i Paris med knusende ro.

– Med en tilstedeværelse i mer enn 560 byer vet vi at avgjørelsen i Paris går imot den globale trenden, sier han.

Selv om elsparkesykler brukes flittig i de store byene, er det likevel ikke alle som er like begeistret for dem.

En undersøkelse Trygg Trafikk gjorde i 2022 viste at en av fire vil forby elsparkesykler i Norge. Det tallet bekymret ikke Gjerde.

– Det var under åtte prosent som deltok i folkeavstemningen i Paris. Vi har sett det også i Norge, det er en liten minoritet som skriker høyt, men flertallet er positive til elsparkesykler, sier hun.

Vekk fra fortauet

Generalsekretær i Blindeforbundet, Per Inge Bjerknes, mener avstemningen i Paris viser at man ikke har lykkes med å regulere bruken og parkeringen av elsparkesykler.

– Det viktigste for oss er at de kommer vekk fra fortauet. At man føler seg trygg når man beveger seg på fortau. Om det gjøres med forbud eller andre virkemidler er ikke det viktigste, bare det fungerer.

PÅ VEIEN: Blindeforbundet ønsker å få elsparkesyklene vekk fra fortauet og ut på veien. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Gjeldende regler i dag er at du kan kjøre elsparkesykkel på fortau, om du ikke er til hinder eller fare for gående.

Med sommeren rett rundt hjørnet og høysesong for elsparkesykler, må det ytterlige tiltak på plass, mener Bjerknes.

– Å gå inn i enda en sesong uten at dette strammes inn, vil være svært uheldig for veldig mange mennesker.

Voi er ikke negative til et forbud mot å kjøre på fortau, men det er én viktig ting som må på plass først, forklarer Gjerde.

– Det er god infrastruktur. Vi ser at brukerne våre noen ganger bruker fortau fordi de føler seg tryggere på fortauet, hvis det er mangel på god sykkelvei.

Følger nøye med

I en e-post til TV 2 skriver embetsverket i Samferdselsdepartementet at det nå er langt færre ulykker med elsparkesykler.

– Tallene vi ser nå viser en positiv utvikling, men de er fremdeles for høye. Vi legger til rette for ansvarlig bruk av slike kjøretøy, men det er særlig viktig at bruken tar hensyn til andre trafikanter, særlig de gående.

Videre skriver de at det er grunn til å tro at de innstrammingene som har blitt gjort har ført til færre skader.

– Vi står nå ved inngangen til høysesongen for bruk av el-sparkesykler. Vi vil følge nøye med på utviklingen, og vurdere eventuelle ytterligere tiltak ved behov.