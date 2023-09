PREGET: Erna Solberg erkjente fredag at hun har vært inhabil i saker hun behandlet som statsminister. Foto: Frode Sunde / TV 2

Sindre Finnes gjennomførte 3640 aksjehandler samtidig som ektefellen Erna Solberg var statsminister i perioden fra 2013 til 2021.

Det ble klart da Høyre offentliggjorde den omfattende listen fredag morgen.

– Sindre har handlet langt mer enn har fortalt både meg og Statsministerens kontor, sa en gråtkvalt Solberg under pressekonferansen samme dag.

Terje Heskestad, førsteamanuensis i økonomi på UiA, stiller seg derimot uforstående til denne forklaringen:



TVILER: Heskestad mener Solberg burde hatt innsikt i ektemannens akjekjøp. Foto: Gro Anita Homme

– Jeg tror ikke på at hun ikke har visst om det, sier han til TV 2.

Det gjør derimot Høyres sentralstyre, som fredag var samlet for å evaluere valget og brukte anledningen til å gi Solberg enstemmig støtte.

– En plikt

At Finnes har handlet aksjer, har i seg selv vært kjent lenge. Det som er nytt, er hvor mange aksjer det har vært snakk om.

– Det burde Erna ha hatt innsikt i. Det har hun egentlig en plikt til, for det er snakk om veldig nærstående økonomiske forhold, sier Heskestad.

– Kommer du på noen gode grunner til at hun ikke har vært klar over omfanget?

– Jeg vil si nei, fordi dette handler om at man har en plikt, gjentar han.

TV 2 har sendt kritikken til pressekontakten til Høyre-lederen, Cato Husabø Fossen. Han viser til at Solberg svarte på spørsmål under pressekonferansen fredag.

Totalt har Finnes hatt en nettogevinst på om lag 1,8 millioner kroner på aksjehandelen i løpet av statsministerperioden, opplyste Solberg da.

Partiet har foreløpig ikke gått ut med detaljer om hvor mye Finnes har tjent fra år til år. TV 2 har etterspurt dette, men har foreløpig ikke fått svar.

Investeringsdirektør og forvalter Robert Næss har regnet seg frem til at Finnes har bruttohandlet aksjer for 112 millioner, skriver DN.

Solberg i tårer: – Det gjør vondt for meg å være så hard mot Sindre

Lik aksjeportefølje fra år til år

Solberg har fortalt at Finnes' aksjeportefølje har vært lik mot slutten av hvert år, noe som gjorde han i stand til å skjule aksjehandelen fra henne selv og omverdenen.

Verken Solberg eller SMK skal ha hatt direkte tilgang til Finnes' aksjekonto.

E24, som var først til å omtale saken, har også omtalt at Finnes trosset direkte advarsler fra SMK om å drive med kortsiktig aksjehandel.

Heskestad sier at Solberg har et poeng når hun trekker fram aksjeporteføljen, men legger til:

– Dette er et lite foretak med svært lite informasjon, så det er begrenset hva man får ut av å se på se på aksjeregisteret ved slutten av året.

– Jeg vil heller si at hun burde ha stilt noen spørsmål og hatt en dialog, i og med at de bor sammen, sier han.

Beklager dypt

Erna Solberg omtaler aksjehandelen som «et tillitsbrudd» mellom henne og ektemannen.

– Listen viser at Sindre ikke har vært ærlig med meg, verken da jeg var statsminister eller da jeg konfronterte ham med dette etter at dere i pressen begynte å stille spørsmål, sa Solberg under pressekonferansen fredag.



I et intervju med E24 erkjenner Finnes å ha gjort «alvorlige feil».

– Jeg er svært lei meg for at jeg har satt Erna i denne situasjonen. Jeg har ikke vært ærlig, verken overfor henne eller Statsministerens kontor. Det beklager jeg dypt, sier Finnes til avisen fredag.

BEKLAGER: – Jeg er svært lei meg for at jeg har satt Erna i denne situasjonen, sier Finnes. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Erna Solberg avviser at hun har delt innsideinformasjon med ektemannen, selv om hun ikke utelukker at Finnes kan ha «plukket opp noe» i løpet av de åtte årene de bodde i statsministerboligen.

– Men jeg kommer selv, med den kunnskapen jeg har nå, ikke på noe som antyder at han har hatt innsideinformasjon, sa hun under pressekonferansen fredag.