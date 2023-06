Tror ikke INP blir en døgnflue

DØGNFLUE? Forsker tror Industri- og næringspartiets brede organisasjonsbygging gjør at de kan unngå samme skjebne som en del andre protestpartier. Foto: Lise Åserud / NTB

Tidligere denne måneden kom partimålinger som viste at det oljevennlige Industri- og næringspartiet, INP, var større enn MDG.

Valgforsker Bernt Aardal understreker at dersom man tar hensyn til feilmarginene, var partiet også like stort som både Venstre og KrF.

– Det er litt spektakulært, egentlig, sier Aardal til TV 2 i programmet Norske tilstander.

Han forteller at flere målinger viser at INP ville fått mellom to og tre mandater dersom det var stortingsvalg nå.

VALGFORSKER: Bernt Aardal sier at målinger viser at INP kan komme på vippen i Oslo i høstens valg. Foto: Truls Aagedal / TV 2

I høstens kommune- og fylkestingsvalg viser målinger at de kan få innflytelse blant annet i Oslo, sier Aardal:

– I en situasjon hvor det er små marginer mellom blokkene, kan denne typen partier komme på vippen.

Politisk redaktør i Nationen, Anne Ekornholmen, beskriver INP som et protestparti som i hovedsak tar velgere fra Frp, men også fra Senterpartiet.

PROTESTPARTI: Anne Ekornholmen, politisk redaktør i Nationen, kaller INP for et protestparti. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Det handler om kraft, vindutbygging, olje og gass. Dette er saker mange bryr seg om, men som også går i protest-retningen, sier hun i programmet.

Også hun tror at INP kan gjøre seg gjeldende når nye konstellasjoner skal på plass etter valget:

– Det kan kanskje gjøre sammensetningen av mange kommunestyrer vanskeligere, sier hun.

– Motreaksjon på MDG

Industri- og næringspartiet ønsker en videreutvikling av olje- og gassindustrien.

Aardal tror veksten til partiet til dels skyldes MDGs forslag om å redusere antall ansatte i oljevirksomheten under forrige valgkamp.

MOTREAKSJON: Valgforsker tror veksten er en motreaksjon på blant annet MDG. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– De fikk flest stemmer i Møre og Romsdal, Hordaland og Rogaland, områder som er veldig avhengige av den næringen. Så det er nok til en viss grad en motreaksjon, sier han.

Han legger til at partiet prøver å appellere til begge sider i politikken ved å si at de verken tilhører høyre- eller venstresiden.

– Blir kanskje ingen døgnflue

Industri- og næringspartiet ble stiftet i februar 2020. Til høsten stiller de til valg i 138 kommuner og fylkeskommuner.

Aardal understreker at det er krevende å bygge opp et nytt parti.

Han mener likevel at arbeidet som er gjort med å bygge partiorganisasjonen gjør at INP stiller sterkere enn mange tilsvarende partier ville gjort.

I kommune- og fylkestingsvalget i 2019 gjorde Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) et brakvalg. Partiet har senere skiftet navn til Folkets parti og er nesten ikke å finne igjen på målingene.



BRAKVALG: Da FNB stilte på listene til kommunevalg i 2019, fikk de enormt mange stemmer. Foto: Lise serud

– Sammenlignet med en del andre protestlister og -partier har INP et organisasjonsmessig grunnlag som gjør at de kanskje ikke risikerer å bli en døgnflue, selv om det skulle gå litt dårlig i valget, avslutter Aardal.



