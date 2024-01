Tror folk får bedre råd i år

– Vi er nøkterne optimister på vegne av norsk økonomi, sier seniorøkonom i Nordea, Dane Cekov.

Onsdag la storbanken Nordea frem oppdaterte prognoser for norsk økonomi.

Der hadde de en stor gladnyhet for folks privatøkonomi.

LØNN: Dane Cekov mener alt ligger til rette for at folk får bedre råd i 2024. Foto: Foto: Ole Thomas Halvorsen / TV 2

Lønnsomheten skal over til arbeidstakerne

– Jeg tror at utgangspunktet for årets lønnsforhandlinger er at renta økte mye i fjor, og enda viktigere, kronekursen ble svakere, sier Cekov.

Dermed tror Cekov det ligger an til et godt lønnsoppgjør i frontfagene, altså eksportbedrifter, som legger nivået for lønnsoppgjørene i øvrige bransjer i Norge.

Han forklarer at norske bedrifter som eksporterer varer, har tjent mye penger på en svak krone det siste året.

– Lønnsandelene som tilhører arbeidstakerne har falt fordi krona har vært svak og lønnsomheten god. Dermed må frontfaget etter hvert omdistribuere lønnsomheten, slik at den også kommer de ansatte til gode, sier Cekov.

I sum har Cekov og sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea kommet frem til et anslag for lønnsveksten på 4,8 prosent. Prisveksten tror de samtidig ender på 3,8, som dermed gir reallønnsoppgang.

Må vente lenger på rentekutt

Når det gjelder rentenivået, har Nordea-økonomene imidlertid mindre gode nyheter å melde.

– Det blir rentekutt, men færre enn mange håper, Olsen.

Ved utgangen av 2024 tror de at styringsrenten vil ligge på 4 prosent, som tilsvarer to kutt fra dagens nivå.

Og trolig må vi, ifølge Nordea-økonomene, vente til etter sommeren før rentekuttene kommer.

Men det er ikke bare dårlige nyheter, mener Cekov.

– Hvis man får reallønnsvekst nå, vil kjøpekraften bli bedre. Vi tror usikkerheten rundt boligbyggingen vil bli mindre – man trenger ikke mange rentekutt før aktiviteten går opp igjen.

Dermed vil ikke Norges Bank ha behov for å stimulere norsk økonomi gjennom rentekutt.

I tillegg vil aktiviteten i oljeindustrien holde seg høy uavhengig av hva som måtte skje med oljeprisen, på grunn av planlagte investeringer som følge av oljeskattepakken, forteller Cekov.

For det verste som kan skje, er ifølge økonomen et nytt sjokk fra utlandet.

– Det er ikke utenkelig, men vi tror ikke det er så sannsynlig.