Tror dette vil påvirke Norges Banks neste rentebeslutning

I løpet av en ukes tid kommer det flere viktige nøkkeltall for norsk økonomi.

Torsdag kommer fasit på hvor mye prisene økte i juli.

– Vi venter at inflasjonen avtar noe fra forrige måned, som i hovedsak reflekterer at matprisene mest sannsynlig steg noe mindre i juli i år, enn hva de gjorde i juli i fjor, sier sjeføkonom i Swedbank, Kjetil Martinsen.

I fjor steg matprisene med hele 7,5 prosent fra juni til juli.

VENTER NEDGANG: Kjetil Martinsen, sjeføkonom i Swedbank, venter at prisveksten har dempet seg fra i fjor. Foto: Erik Edland / TV 2

Venter økte matpriser

Lars Mouland, rentestrateg i Nordea, tror likevel matprisene vil ha økt med fire prosent fra juni til juli.

Matvarekjedene hever vanligvis prisene i februar og juli hvert år. I år valgte lavpriskjedene å holde prisene uendret i februar. Det er derfor særlig knyttet spenning til hvordan matprisene utviklet seg i juli.

– Vi tror kjerneinflasjonen kommer inn på 6,4 prosent fra juli 2022 til juli 2023, og at inflasjonen ender på 5,8 prosent, sier Mouland.

ENKEL HEVING: Lars Mouland, rentestrateg i Nordea, tror ikke sentralbanken får behov for en dobbel renteheving neste uke. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Kjerneinflasjon er inflasjon uten energipriser og avgiftsendringer. Altså prisveksten på alle varer og tjenester, uten om energi og endringer i avgift.

Tror ikke på dobbel heving

Før sommeren sa Norges Bank at de mest sannsynlig setter renten videre opp i august, og at de så for seg at styringsrenten kan øke til 4,25 prosent i løpet av høsten.

Nettopp hvor mye matprisene, og prisene for øvrig, har utviklet seg den siste måneden, vil påvirke Norges Banks rentebeslutning neste uke.

– Norges Bank estimerte kjerneinflasjon på 6,3 prosent i juli før sommeren, så vi tror de holder seg til planen og hever renta med 0,25 prosentpoeng, sier Mouland og legger til:

– Inflasjonen må nok komme inn mye sterkere enn ventet før de eventuelt hever med 0,5 prosentpoeng.

Martinsen i Swedbank tror kjerneinflasjonen må komme på 6,7 prosent før det kan bli aktuelt med en dobbel renteheving.

– Norges Bank har ikke fått veldig mange andre nyheter gjennom sommeren som skulle tilsi at de vil avvike fra kommunikasjonen fra forrige rentemøte, sier Martinsen.

Torsdag 17. august presenterer sentralbanksjef Ida Wolden Bache rentebeslutningen på Arendalsuka.

Ikke kontroll på inflasjonen

Det siste halvannet året har sentralbanken satt opp styringsrenten hele elleve ganger for å få bukt med inflasjonen.

Foreløpig har det ikke sett ut til å bite. I juni endte inflasjonen på 6,4 prosent. Norges Bank har et mål om at inflasjonen skal ligge på 2 prosent over tid.

I land Norge sammenlikner seg med har imidlertid inflasjonen sett ut til å dempe seg. I juni var inflasjonen i USA på 3 prosent, og i eurosonen var inflasjonen på 5,3 prosent, ned fra 5,5 måneden før.

– Hvorfor får vi ikke kontroll på inflasjonen i Norge?

– Den svake kronen, høye energipriser og god lønnsvekst må nok ta på seg mesteparten av skylden for at inflasjonen fremdeles er høy i Norge, sier Martinsen

Mouland er enig i at det er disse tre faktorene som opprettholder høy inflasjon i Norge. Han viser til at de store lønnspåslagene har kommet senere i Norge enn i eksempelvis USA.

– Strømstøtten gjorde at prisveksten ikke ble like høy i Norge som i Europa i fjor, men den gjør også at vi ikke får like stort fall i inflasjonen i år, sier Mouland.