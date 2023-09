Tror dette grepet vil gjøre livet enklere for folk med diabetes

«Pip, pip. Piiiiip».

Den piper intenst fra tursekken til Eirik Årsand.

Han er professor ved institutt for informatikk ved UiT Norges arktiske universitet, ivrig turgåer, og har i tillegg sykdommen diabetes.

Nå har han sammen med helseteknolog Neethan Puvanendran tatt turen ut i marka, for å teste innretningen som piper intenst oppi sekken.

Skal hjelpe ved aktivitet

Innretningen er en liten, bærbar maskin, som skal hjelpe Årsand og andre med diabetes med å regulere blodsukkeret når man er fysisk aktiv.

– For lavt blodsukker er ofte en utfordring når man trener eller er på tur, sier professoren.

Som mange andre med type 1 diabetes, har han en liten sensor plastret til magen, som overvåker blodsukkernivået til enhver tid.

– Sensoren oppdager at du er på vei til å få lavt blodsukker, og den bærbare maskinen hjelper deg med å motvirke dette, sier Puvanendran, som laget maskinen da han studerte helseteknologi med Årsand som veileder.



Blodsukker og diabetes Blodsukker er innholdet av sukker (glukose) i blodet, og kommer fra karbohydrater i maten vi spiser. Glukose er næring for cellene og gir oss energi. For at glukose skal kunne fraktes fra blodet til cellene, trenger man hormonet insulin. Men hvis man har diabetes, mangler man insulin – enten fordi kroppen ikke lager det lenger (diabetes type 1) eller fordi det lages for lite eller det virker for dårlig (diabetes type 2). Da blir sukkeret liggende igjen i blodet og man får for høyt blodsukker (hyperglykemi). Høyt blodsukker over tid er skadelig for åreveggene og fører til en rekke komplikasjoner. Derfor er det viktig å følge med på blodsukkeret når man har diabetes.



Kilde: Diabetesforbundet

Dette gjøres ved at det pumpes opp en tilmålt mengde med juice eller annen søt drikke. Dermed får brukeren i seg karbohydrater raskt gjennom sugerøret fra en helt vanlig drikkesekk.

«Petter Smart»-modell i garasjen

Det startet med en stasjonær prototype, som ble bygget i Årsands garasje.

Nå håper han og Puvanendran at den bærbare turversjonen kan videreutvikles og settes i produksjon.

– Man får en Petter Smart-følelse av dette?

– Ja, man får jo det, ler de to kompanjongene.

– Men forskning og utdanning må være litt artig også, og ikke bare papirarbeid, sier de.

HJEMMESNEKRET: Det startet med en stasjonær prototype, som ble bygget i professor Eirik Årsands garasje. Nå håper de at den bærbare utgaven kan settes i masseproduksjon, for å hjelpe flere med diabetes. Foto: Skjermdump

Kan bytte ut sjokolade

Årsand konkluderer etter testturen med at den var en suksess.

– Den ga meg karbohydrater i god tid før jeg fikk føling. Da unngikk jeg det, rett og slett, sier han.

– Er det ikke litt slitsomt å gå rundt med en pumpe og drikkebeholder på ryggen? Hva med å bare ha en sjokoladebit i lomma?

– Det er jo det vanlige, å bruke sjokolade eller en energibar for å unngå føling. Men fordelen med flytende karbohydrater, er at de tas opp raskere i blodet, forklarer professoren.

ALT KLART: Helseteknolog Neethan Puvanendran (t.h.) sjekker at alt er som det skal med den bærbare «jusmaskinen», som ligger i sekken til professor Eirik Årsand. Foto: Markus Furnes

Eksperten er positive

Hans-Jacob Bangstad er pensjonert overlege og professor emeritus ved Oslo universitetssykehus, med type 1 diabetes som spesialfelt.

Han kjenner godt til professor Årsand og arbeidet hans – blant annet gjennom en teknologisk ekspertgruppe i Diabetesforbundet. Gruppen har som oppgave å holde det medisinske fagrådet oppdatert på det som skjer innen diabetes og teknologi.

– Årsand er en meget dyktig, kreativ og respektert kar, sier Bangstad.

Bangstad ser på Årsand og Puvanendrans oppfinnelse som et uttrykk for at det arbeides med å forbedre hverdagen for de med type 1 diabetes, som driver fysisk aktivitet.

På en effektiv måte vil de få tilført riktig mengde kalorier i form av karbohydrater, i form av juice eller lignende.



– Det er definitivt et poeng at karbohydratene tilføres flytende, og ikke via for eksempel en tablett eller en sjokoladebit, ettersom det da kommer raskest over i blodbanen, sier diabeteseksperten.