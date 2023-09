Tror det er 50 prosent sjanse for at Solberg blir sittende

– Det er en del spørsmål som er adressert, men ikke avklart.

Det sier Minerva-redaktør Nils August Andresen. Minerva er en avis som skriver med utgangspunkt i høyresiden i norsk politikk.

Andresen har også tidligere jobbet for Høyres stortingsgruppe.

Mandag er det 10 dager siden Høyre-leder Erna Solberg holdt en pressekonferanse der hun fortalte at ektemannen Sindre Finnes hadde handlet aksjer mer enn 3600 ganger mens hun var statsminister. Aksjehandlingen har gjort Solberg inhabil i flere saker hun behandlet som landets statsminister.

Nå mener Andresen det hovedsakelig er tre hovedspørsmål som er uavklarte i saken. Han er ikke sikker på at Solberg er Høyres statsministerkandidat om to år.

Nils August Andresen, redaktør i Minerva. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Tre problemstillinger for Solberg

Dette er hovedproblemstillingene nå, ifølge Andresen:

Det første er spørsmålet om Økokrim åpner etterforskning eller ikke. Andresen tror det vil bli et problem dersom de gjør det.

Det andre er Sindre Finnes. Hvordan skal det løses hvis han skal flytte inn i statsministerboligen?

Det siste handler om tillit. Hvem tar ansvar for hva, og på hvilken måte?

– Solberg har forsøkt å peke ut en vei for seg selv uten å konkludere hardt. Det kan være en taktikk, men det er også en viss realitet i det, sier Andresen.

Han viser til at spørsmålet om etterforskning eksempelvis må avklares av Økokrim.

UAVKLART: Hvordan man skal kontrollere Sindre Finnes kontoer dersom Solberg blir statsminister i 2025 er ett av spørsmålene det fortsatt mangler svar på i følge Andresen. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Finnes' aksjehandel

Solberg har forsøkt å foreslå tiltak til hvordan det kan kontrolleres at Finnes ikke driver aksjehandel i en eventuell ny statsministerperiode.

Den første hvor Statsministerens kontor (SMK) skal kunne gå inn og kontrollere aksjehandelskontoen hans, ble raskt avslått av SMK selv.

Dagbladet skriver søndag at Solberg nå foreslår at noen andre enn SMK må ha tilgang til Finnes' kontoer og kontrollere.

– Det måtte vi betalt selv, eller partiet Høyre, sier Solberg til avisen om hvordan det skal finansieres.

Dette er altså en av problemstillingene Andresen mener Solberg har adressert, men hvor løsningen ikke er avklart.

– Hun er ikke frikjent

Finnes kan ikke være skjødesløs med hvordan han uttaler seg offentlig, sier Andresen.



– Hvis du er Sindre Finnes, er utfordringen at all informasjon han gir, og ikke gir, er strafferettslig relevant, sier Minerva-redaktøren.

– Det illustrerer problemet med å være statsministerkandidat, sier Andresen og peker på at han ikke tror spørsmålene blir borte om det ikke legges fram mer informasjon.

Andresen sier han likevel tror Solberg kan være Høyre-leder og statsministerkandidat om to år.

– Jeg tror det er omtrent en 50 prosents sjanse for at hun kan bli sittende.

– Hvis Økokrim ikke åpner etterforskning, er Solberg da «frikjent»?

– Hun er ikke frikjent fra å ikke besvare spørsmål.

Men Andresen tror det øker sjansen for at hun blir sittende.

– Hun må fortsatt si hva som er hennes plan med Sindre Finnes hvis hun skal bli statsminister, og det må være tillit til den løsningen.

– Har snudd fokuset

Nestleder i Tankesmien Agenda, Hannah Gitmark, som også er Stortingsvara for Arbeiderpartiet, mener i likhet med Andresen at det fortsatt er mange ubesvarte spørsmål. Aller mest knyttet til at listen over Sindre Finnes' aksjekjøp er ufullstendig og med flere feil.

IKKE UREALISTISK: Hannah Gitmark mener det ikke lenger er urealistisk at Solberg blir statsministerkandidat i 2025. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

– Hvordan kan man da redegjøre for alle de forholdene der Erna Solberg kan ha vært inhabil? Det ønsker jeg å se en mer uavhengig vurdering av enn den Høyre selv legger fram, forteller hun.

Gitmark mener mediestrategien til Høyre til en viss grad har fungert.

– Den har bidratt til å snu fokuset nå. Nå handler det mye om hvilken prestasjon Erna Solberg har gjort med denne maraton-torsdagen med veldig mange intervjuer. Mange vil karakterisere hennes opptreden der, i stedet for at man snakker om realitetene i denne saken.

Hun mener statsministerkandidaturet til Solberg ikke lenger er like urealistisk som da saken sprakk i media.

– Hadde du spurt meg for en uke siden, hadde jeg sagt at det er helt urealistisk, men sånne saker som dette lever sitt eget liv. Jeg tror Økokrims avgjørelse kommer til å ha mye å si her.

Tror velgerne stemmer Høyre

– Høyre må tenke igjennom at Erna Solberg kanskje ikke er den samlende lederen hun opparbeidet seg til å bli gjennom flyktningkrisen og pandemien. Hun er bredt respektert på borgerlig side og utenfor. Høyre må ta stilling til om det er viktig, sier Andresen.

Han tror Høyre-velgere fremdeles vil stemme Høyre om to år på grunn av politikken. Han tror det først og fremst er velgere som stemmer på andre partier som opplever at noen må ta ansvar.

– Utfordringen er om denne type normbrudd stadig vekk aksepteres, sier Andresen.