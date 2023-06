Tror de nye kostholdsrådene blir utfordrende

Tirsdag ble de nye nordiske kostholdsrådene lagt fram.

Skal du følge disse slavisk, risikerer du at hverdagskosen som taco, rødvin og bamsemums, må ofres.

Ikke engang slankediettene passer inn i de nye anbefalingene.



Ifølge de nye kostholdsrådene, skal man nemlig ikke spise mer enn 350 gram rødt kjøtt i uken. I tillegg anbefales det at vi spiser så lite hvitt kjøtt som mulig. Man bør også avstå helt fra alkohol, ifølge rådene.



KOS: De nye kostholdsrådene anbefaler et langt lavere inntak av kjøtt. Det er også fy fy med alkohol. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Endringene kan for mange oppleves som overveldende. Ekspertene tror spesielt tre ting kan bli utfordrende.

Krasjer med dietten

Kjøtt er for mange en viktig kilde for proteiner – enten om du trener for å bygge muskler eller sverger til slankedietter som lavkarbo.

Lavkarbo og keto handler om å spise færrest mulig karbohydrater om dagen. Dietten anbefaler mye kjøtt, fisk og potet, godt med fett og lite meieri – altså stikk i strid med de nye kostholdsrådene.

KRASJ: Går du på lavkarbo, kan det bli en tøff jobb å skulle etterkomme de nye kostholdsrådene. Foto: Illustrasjonsfoto

Ifølge professor i medisin og ernæringsbiokjemi, Simon Erling Nitter Dankel, kan ikke de nye kostholdsrådene kombineres med en ren ketogen diett.

– Å inkludere poteter og bønner som en sentral del av dietten, er ikke noe man nødvendigvis kan basere seg på om man skal spise lavkarbo, mener han.

Professoren reagerer også på anbefalingen om at melk og meieriprodukter skal ha lav fettprosent:

MERKELIG: Dankel reagerer på råd om lette meieriprodukter, da fett kan erstatte protein- og kjøttbehov. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

– Det er ikke noe klart vitenskapelig grunnlag for å si at man bare skal spise magre og ikke også feitere meieriprodukter, spesielt feitere ost og yoghurt, så det er litt uforståelig at de anbefaler det, mener han.

Professoren frykter også at de nye kostholdsrådene kan føre til at flere velger kjøtterstatninger istedenfor ren og næringsrik animalsk mat.

– Slike produkter er ofte ultraprosesserte, noe som går stikk i strid med lavkarbons filosofi om å gå bort fra det mest industrielle og holde seg til de mer naturlige råvarer.

– Hadde blitt mentalt syk

Kjendislege Kaveh Rashidi tror de nye rådene kan gå på bekostning av psyken vår.

Han mener hverdagen handler om langt mer enn å spise seg til et lengre liv.

– Hvis målet ditt er å leve lengst mulig, så øker du i hvert fall sjansene for det hvis du spiser mindre rødt kjøtt og drikker mindre alkohol. Men hvis du finner masse glede av to burgere og fem øl i uken, og du vet hva risikoen innebærer, så kjør på, sier legen overfor TV 2.

VELG SELV: Lege Kaveh Rashidi sier folk selv må få velge hva de har lyst til å spise. Foto: Erik Edland / TV 2

– Skulle jeg telt antall gram rødt kjøtt, hadde jeg blitt mentalt syk, legger han til.

Ernæringsforsker Rune Blomhoff er prosjektleder for de nye kostholdsrådene. Han mener deres oppgave først og fremst er å veilede.

– Vi vurderer ikke om dette er realistisk eller ikke. Vi presenterer en rapport hvor vi tydelig viser de vitenskapelige holdepunktene for hva som er bra for helsen og hva som er skadelig for helsen. Helsemyndighetene må tolke hvordan dette skal formuleres og formidles til befolkningen, sier Blomhoff til TV 2.

Kan bli dyrt

Kronen er svak, og de fleste butikkvarer har blitt dyrere det siste året. En fersk prognose far SSB, viser at det er de sunne matvarene som øker mest i pris.

Tallene viser at prisen på laks og ørret har økt med 33,3 prosent på et år, og torsk med 28,6 prosent. Mye av fersk frukt og grønt har økt over 20 prosent.

DYRT: Fisk og grønt øker mye i pris. Det kan bli tøft for lommeboken. Foto: Gorm Kallestad / NTB

– De siste par månedene har vi sett en relativt stor prisoppgang på mat. Kun én gang tidligere, i 2017, er det målt en større månedsendring fra april til mai, og vi har nå hatt to sterke månedsendringer på rad, sier Espen Kristiansen i en pressemelding fra SSB.



Tenk utenfor kjøttboksen

Kokk Wenche Andersen er enig i at kjøttforbruket bør reduseres, men er ikke den av dem som kommer til å følge rådene slavisk. Hun etterlyser mer informasjon om hva rådene betyr for folks daglige kosthold.



– Jeg synes det var ganske strenge krav. Det kreves mye kunnskap for å klare å lage et fullverdig måltid samtidig som man skal følge rådene, sier kokken overfor TV 2.



TENK GRØNT: Wenche Andersen tror nordmenn vil slite med å følge de nye kostholdsrådene. Hun kommer dog med tips til hvordan man kan tenke litt grønnere. Foto: Øyvind Ganesh Eknes / TV 2

Andersen er overrasket over at det anbefalte inntaket av kjøtt er kuttet såpass mye ned. Hun tror flere vil slite med å erstatte proteinkilden.

Kokken mener dog man kan lage mye godt hvis man tenker litt kreativt og utenfor (kjøtt)boksen.

– Det er viktig å informere om at kjøtt ikke bør erstattes med pasta eller for mye poteter for få et mettende måltid. Det kan lett føre til økt vekt. Jeg bruker mye linser og bønner, og lager for eksempel en god grønnsakgryte med masse urter. Det smaker veldig godt!

Når kokken blar gjennom de kjøttfrie oppskriftene sine, peker hun ut krydret grønnsakstuing med tørket frukt, eller en linse- og bønnesalat med honning og sennepsdressing. Eller kanskje det smaker med en plantebasert bygotto?

– Dette kan serveres som ren vegetar eller med den mengde kjøtt eller fisk som er anbefalt i de nye kostrådene, sier Andersen.