NØTTERØY / VANG VIENG (TV 2): Nerid Høiness' mor har blitt kontaktet av kvinner som hevder seg utsatt for vold av mannen som er tiltalt for å ha drept datteren hennes.

DREPT: Nerid Høiness (30) ble utsatt for både psykisk og fysisk vold før hun ble drept. Nå er hennes tidligere kjæreste tiltalt for drapet. Foto: Privat

Mer enn tre år har gått siden Ellen Høiness mistet sitt eneste barn, Nerid Høiness (30).

I 2019 dro hun til Thailand for å dyrke en av sine store lidenskaper, yoga. I den forbindelse traff hun og ble kjæreste med mannen som nå er tiltalt for å ha drept henne, japaneren Hiroyuki «Hiro» Ogu (40).

Drapet skjedde da paret var på en reise til Laos i januar i 2020. Politiet mener at Hiro drepte Nerid på et hotellrom, for så å dumpe henne i jungelen.

ÅSTEDET: På dette hotellet i Vang Vieng ble Nerid Høiness drept i januar i 2020. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

TV 2 har besøkt hotellet og funnstedet i jungelen, der det blant annet lå et tøystykke delvis nedgravd i jorden.

Brudd i brystbeinet

Nylig fikk norsk politi oversendt dokumenter fra etterforskningen i Laos.

TV 2 har ikke sett disse dokumentene, men det har Ellen gjort.

Hun har fått mye informasjon om hvordan forholdet mellom datteren og Hiro utviklet seg i månedene før drapet.

Gjennom politiets etterforskning er det godt dokumentert at hun ble utsatt for vold, mener moren.



Forut for drapet var Nerid innlagt på sykehus med brudd i brystbeinet.

Det finnes også lydopptak på telefonen hennes der det kommer frem at hun fryktet for sitt eget liv dersom hun sluttet å gi Hiro penger eller dersom hun forlot ham, noe som blant annet har kommet frem i en VG-reportasje om saken.

FUNNSTED: Da Nerid lå drept her, stod trærne tett i tett. I ettertid er trærne hogget ned. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Samtidig finnes det et bilde som viser hvordan den 30 år gamle bærumskvinnen gikk med et halsbånd.

Politiets analyser viser at halsbåndet senere ble påsatt en bjelle som laget lyd når hun beveget seg,

Det er holdepunkter for at dette skjedde etter at hun ble behandlet på sykehus for bruddskader i brystet.



HOTELLROMMET: Her lå Nerid Høiness død i flere dager før Hiro fraktet henne ut i jungelen. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Moren forstår ikke hvordan Hiro klarte å manipulere og kontrollere datteren.

Har blitt kontaktet

Ellen beskriver Nerid som en veldig viljesterk dame.

– Det var hun helt siden hun ble født. Nerid visste hva hun ville, og hun skulle klare alt selv.

Selv skjønte Ellen at noe var alvorlig galt før drapet fordi hun opplevde at Nerid ble isolert av sin nye kjæreste.

De hadde vanligvis kontakt flere ganger i uken, men etter hvert fikk hun knapt tak i datteren sin.

MANGE SPØRSMÅL: Moren til Nerid, Elln Høiness, fikk livet sitt forandret for tre år siden. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Hun ble utsatt for en ganske dyktig manipulator som hjernevasket henne. Bekjente av Hiro, som VG har vært i kontakt med, har også bekreftet dette, sier hun.

Ellen forteller at hun både kjenner til og har blitt kontaktet av kvinner som selv hevder seg utsatt for fysisk og psykisk vold av Hiro.



– Den ene kvinnen forteller at hun har blitt tvunget til å gjøre ting som hun sliter med den dag i dag, mange år etterpå, sier hun.

HOVEDSTADEN: Rettssaken mot Hiro vil finne sted her i Vientiane. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

TV 2 har sett den aktuelle meldingsutvekslingen.

Kvinnen, som er fra Europa, har også fortalt at hun ble tvunget til å brenne passet sitt slik at hun ikke kunne forlate ham.

– Helt ubegripelig

– Hvor overrasket er du over at Nerid havnet i et slikt forhold?

– Nerid var en søkende sjel som lot seg fascinere av alternative måter å tenke på, og hun likte å bli utfordret intellektuelt. Sånn sett kan jeg se at hun lot seg fascinere.

– Men at hun aksepterte å bli utsatt for så kraftig vold i så mange måneder, er for meg helt ubegripelig. Helt ubegripelig, sier Ellen.

– Samtidig kjenner jeg til den såkalte voldsspiralen og hva som skjer med kvinner som havner i slike forhold. Nerid hadde ingen mulighet til å flykte.

TILTALT: Hiroyuki «Hiro» Ogu (40) er tiltalt for drapet på Nerid. Nå venter han på rettssaken. Foto: Privat

Hun tror at datteren på et tidspunkt forsøkte å stikke av fra Hiro, slik andre kvinner skal ha gjort før Nerid.

– Jeg er helt sikker på at hun prøvde å komme seg vekk. Hvis ikke hadde ikke den bjellen kommet på, sier moren.

– Tatt til fange

Etter at Hiro ble pågrepet og siktet for drapet på Nerid, har han vært i flere avhør. Blant annet forklarer han, ifølge Ellen, at han hadde planlagt å grave Nerid ned i jungelen.

Han hadde med seg en bag med to spader ut i jungelen, ifølge Ellen.

Imidlertid kom han ikke så langt fordi han ble forstyrret av lyder i jungelen. Deretter stakk han av, ifølge politidokumentene Ellen har sett.

Selv om forholdet mellom Nerid og Hiro i liten grad har vært tema i avhørene, opplever Ellen at hun har fått mange svar.

– Det er ingen tvil om at Nerid visste at hun var blitt tatt til fange. Mesteparten av det som skjedde mellom dem, skjedde i Thailand. Laotisk politi, som etterforsker saken, konsentrerer seg naturlig nok om drapshandlingen som skjedde hos dem, sier Ellen.



BODDE HER: Nerid og Hiro bodde på dette typiske backpacket-hotellet i sentrum av Vang Vieng i Laos. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Nå venter hun på at rettssaken mot Hiro skal komme opp for retten.

Det er uklart når dette skjer, men familien vil bli varslet minst to uker før retten settes, ifølge Høiness-familiens laotiske bistandsadvokat.

TV 2 har gjennom flere kanaler forsøkt å komme i kontakt med Hiro. Laotiske fengselsmyndigheter har avslått vår forespørsel om å kontakte ham.

TV 2 har også spurt flere laotiske advokater om de vet hvem som er Hiros forsvarsadvokat. Ingen har kunnet svare på det.