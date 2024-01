Tror bussene vil stanse i sprengkulden

Østlandet kan få den kaldeste helgen på over 40 år. Det er dårlig nytt for busstrafikken, advarer bussjåfør.

Det har vært en tøff start på året for mange, med enorme mengder snø og forsinkelser i kollektivtrafikken.

Nå kan det bli enda verre, tror bussjåfør og klubbleder Marit Sauge.

Hun kjører buss i Oslo og tror trafikken vil bli sterkt preget av sprengkulden som er meldt denne uken.



– Jeg kommer til å møte opp på jobb, men tror ikke det blir så mye kjøring.

Meteorologene varsler helt ned mot 25 kuldegrader over store deler av Østlandet til helgen. Slike temperaturer har vi ikke sett i hovedstaden siden 1979, melder NTB.

Stopper i kulden

TV 2 skrev nylig om at de elektriske bussene som brukes i hovedstaden stanser i kuldegrader.

Kulden gjør at rekkevidden på bussene blir kraftig redusert. Før jul førte det til at flere titalls avganger ble innstilt.

Sauge forteller at de har slitt med kulde denne uken allerede, med noen få kuldegrader.



– Da jeg kjørte på tirsdag kveld, måtte jeg droppe å kjøre den siste avgangen. Jeg hadde ikke mer batteri på bussen, sier hun.

Hun frykter for hva som vil skje hvis termometeret sniker seg ned på minus 20-tallet.

– Jeg begynner å grue meg til helgen, hvis det skal bli ytterligere ti grader kaldere.

TRØBBEL: Bussene i Oslo har allerede fått mye trøbbel denne uken som følge av snøværet. Foto: Fredrik Varfjell/NTB

– Ikke forsvarlig å kjøre

Sauge forteller at flere problemer oppstår når byens elbusser møter kuldegrader.



For det første må bussene lade mye oftere.

– Det går utover passasjerene, som står igjen på holdeplassen fordi vi må inn og lade.

I tillegg er det en stor utfordring å varme opp elbussene i kulden.

– På tirsdag klarte jeg å få maksimalt ni grader inne i bussen. Jeg hadde ikke klart å kjøre hvis det var kaldere, sier bussjåføren.

Hun tviler på at bussene har strøm nok til å varme opp bussene i sprengkulden.



– Jeg er veldig spent på om bussene kan holde varme på innsiden. Hvis det blir kuldegrader inne i bussen, er det ikke forsvarlig å kjøre, fortsetter hun.

Det er flere hundre elbusser i drift i Oslo. De gamle dieselbussene er faset helt ut.

Det syns Sauge, som har kjørt buss i 36 år, er synd.

– De gamle dieselbussene kunne gått utmerket godt i kulden.

Sauge mener det er synd at bussdriften i Oslo går på anbud. Før 2000-tallet kjørte Oslo kommune nesten alle busser selv.

– I en egenregi kunne man tatt vare på noe mer robuste busser til bruk i slike tilfeller, sier hun.

GRUER SEG: – Det går utover passasjerene, som står igjen på holdeplassen fordi vi må inn og lade, sier tillitsvalgt Marit Sauge. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Forbereder seg

Ruter, som koordinerer kollektivtrafikken i Oslo, sier de forberedt på den ventede kulden.

– Vi jobber for fullt med å forberede oss til den kommende sprengkulda. Det vil bli utfordringer og de søker vi å finne mulige løsninger på i forkant av at ekstremkulda treffer oss, sier kommunikasjonssjef i Ruter, Cathrine Myhren-Haugen.



Ruter svarer ikke konkret på TV 2s spørsmål om de har forståelse for at Sauge er bekymret for den kommende kulden.

Myhren-Haugen svarer i stedet følgende:

– Det skal bli helt uvanlig kaldt til helgen, og hvordan det konkret vil påvirke tilbudet vårt er vi usikre på. Vi har svært tett og god dialog med alle våre operatørselskap, og sammen forbereder vi oss så godt vi kan.

Myhren-Haugen legger til at de er i tett dialog med bussoperatørene.

– Sammen med dem legger vi planer for lading og skiftopplegg. Vi har også noen beredskapsbusser som vi kan sette i trafikk ved behov, sier Cathrine Myhren-Haugen.

FORBEREDT: Kommunikasjonssjef Cathrine Myhren-Haugen. Foto: Ruter

Å lade batteriene på en elbuss tar cirka fire timer, ifølge Ruter.



Bemanningen er også økt for å møte sprengkuldens utfordringer, ifølge Myhren-Haugen.

Selskapet planlegger ikke å innstille noen bussavganger på forhånd, når TV 2 tar kontakt onsdag.

– Vi vurderer fortløpende nå om vi må gjøre noen endringer i rutetilbudet, og eventuelle avvik vil vi kommunisere når eventuell beslutning om endringer er tatt.

Trikkene og T-banen i Oslo skal også gå som normalt, ifølge Sporveien.



– Vi forutsetter normal drift, sier pressevakt Cato Asperud.

Kaldt flere steder

Det er ikke bare i Oslo det blir kaldt. Store deler av Østlandet må regne med 25 kuldegrader og lavere.

Byer og tettsteder over hele Norge har innført elektriske busser.

KULDETRØBBEL: De nye elektriske bussene som er innført flere steder kan få trøbbel når kulda setter inn. Foto: Pål Martin Rossing / TV 2

Nobina, som kjører busser og elbusser i Akershus og Østfold, er forberedt på kulden.



– Vi tar høyde for et høyere forbruk, og dermed kortere rekkevidde i vår planlegging på vinterstid. Men på dager med store utslag slik det er meldt mot slutten av uka, kan det hende vi også må bytte ut elbussene noe oftere enn ellers for at de skal komme inn og lade mellom turene, sier markedsdirektør Karine Nordseth.

Selskapet planlegger ingen innstillinger som følge av kulden.

– Samtidig vet vi at det kan bli utfordrende å dekke alle turene på såpass ekstreme dager som vi kan få nå, men vi gjør alt vi kan for å sikre en best mulig beredskap og unngå innstillinger, sier Nordseth.

De vil blant annet sette inn reservebusser for å sikre at rutene går som planlagt, og styrke trafikkledelsen.