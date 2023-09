Trond og Syliva vant mot Norge

Sønnen deres ble tvangsadoptert til tross for at flere psykologer mente de hadde gode nok omsorgsevner.

Tirsdag ble Norge dømt for å ha krenket ekteparet og sønnen deres rett til familieliv. Dommen i Menneskerettsdomstolen i Strasbourg kommer etter en serie kritiske saker på TV 2.

– Det er kjempebra at vi nå har fått en rettferdig dom. Og vi håper dette får betydning, slik at vi får samvær med sønnen vår og at han også får vite at det har skjedd noe som ikke var riktig. En krenkelse av menneskeretten, sier de to til TV 2.



Dommen deres kom som en samledom. Og de trodde først den ikke hadde kommet.

Til sammen er Norge dømt i ni barnevernssaker bare i dag.

Ekteparet mener en gammel utviklingshemmingsdiagnose, som er dokumentert feil, ble brukt mot Sylvia Ensby. I lagmannsretten framholdt to sakkyndige psykologer at foreldrene er i stand til å tilby barnet god omsorg med bistand fra nettverk og hjelpetiltak. Likevel ble gutten besluttet tvangsadoptert, noe høyesterett opprettholdt.



TV 2 oppdaterer artikkelen.