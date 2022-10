Trond Giske: – Våre medlemmer skal ha innflytelse

I VARMEN. Trond Giske ledet en samtale på Tranmæl-festivalen der nestleder i Ap Bjørnar Skjæran deltok. I midten sitter stortingsrepresentant May Britt Lagesen fra Trøndelag Ap. Foto: Jan Arne Austad/TV 2

I helgen har det vært arrangert Tranmæl-festival i Trondheim. Initiativtager Trond Giske har samlet hundrevis av trøndere til politiske foredrag, debatter og samtaler i Folkets Hus.

Giske er leder for Nidaros Sosialdemokratiske Forum, et lokallag som har vokst fra 16 til tusen medlemmer etter at Giske overtok som leder. Det er dette lokallaget, som sammen med Trondheim Ap arrangerer festivalen.

Over to dager har det vært 30 forskjellige arrangementer med svært godt oppmøte.

Avsatt

Trond Giske var nestleder i Arbeiderpartiet fra 2015 og fram til starten på 2018, da han ble anklaget for seksuell trakassering fra flere unge kvinner i partiet. Flere av dem varslet partiledelsen, og Giske trakk seg som nestleder etter en opprivende strid. Partiet mente at Giske hadde brutt partiets retningslinjer for seksuell trakassering.

Mange har ment at Giske med sin historie burde holde seg unna politikk. Men han har også mange støttespillere og har flere ganger forsøkt å bygge seg opp igjen.

Han er i dag leder for Arbeiderpartiets største lokallag. Overfor TV 2 innrømmer han at det handler om makt og politiske resultater for Nidaros Sosialdemokratiske Forum.

– Det er medlemmene som skal ha makt. Vi har over 1000 medlemmer, det er klart de skal ha innflytelse og bli hørt. Det er det dette handler om, forteller Giske til TV 2.

HJEMMEBANE: Trond Giske i Trondheim. Foto: Jan Arne Austad / TV 2

Champagnekorker

Arrangementet i Folkets Hus skjer i samarbeid med Trondheim Ap. De foreslåtte fem øverste partimedlemmene til kommunevalglista til neste års lokalvalg, med den nye ordførerkandidaten i spissen, ble presentert fra scenen lørdag formiddag.

Trond Giske er svært fornøyd med oppslutningen om festivalen.

– Vi verver medlemmer, har aktivitet og har det morsomt. At tusen medlemmer melder seg inn og deltar politisk, det burde få champagnekorkene til å gå i taket både sentralt i Ap og lokalt. Her lokalt er det stor entusiasme, i hvert fall.

– Er dette din nye maktbase?

– Nei, dette er et lokallag som i utgangspunktet hadde 16 medlemmer. Det var jo ikke mye til maktbase. Alt vi gjør her er frivillig, dette er artig og interessant, det er dette vi holder på med, sier han til TV 2.

Unnvikende

Fredag kveld deltok også nestleder i Ap, Bjørnar Skjæran på Tranmæl-festivalen, der han var med i en samtale som ble ledet av Trond Giske. Han er en smule unnvikende når vi spør om det er et problem for partiet at det er Giske som arrangerer.

– Nei, det med aktive lokallag er en styrke for alle partier. Jeg har sjøl vært lokalpolitiker nesten hele mitt voksne liv og kjenner til verdien av aktive lokallag.

– Så det er bra at Giske arrangerer denne festivalen?

– Alle lokallagsledere er hjertelig velkomne til å sette fart i den politiske aktiviteten.

– Så det er ikke et problem at Giske er så aktiv?

ARTIG. Det er bare gøy at de klarer å engasjere folk i lokalpolitikken, sier nestlederen i Arbeiderpartiet, Bjørnar Skjæran om Tranmæl-festivalen. Foto: Jan Arne Austad

– Nei, det er ikke noe problem. Jeg møtte jo en tidligere statsråd også, nemlig Bjarne Håkon Hanssen, så dette er bare hyggelig. Godt oppmøte er artig, sier han.

Årlig festival

Også lederen i Trondheim Ap, Hanne Moe Bjørnbet, er svært fornøyd med arrangementet. Hun håper at Tranmæl-festivalen kan bli en årlig begivenhet i byen.

– Dette er veldig bra, og jeg har møtt mange her i dag som også syntes dette er bra og som mener at dette bør vi gjenta en gang i året, sier hun til TV 2.

Pensjonisten Oddbjørn Myhre er også begeistret. Han har nettopp hørt på et foredrag om Aps politikk for pensjonistene, som han er spesielt opptatt av. Men han innrømmer at Trond Giske trekker litt ekstra.

– Han er jo en veldig flink politiker da, så det er klart det skaper litt større interesse, sier han til TV 2.