Trond Giske ut mot Støre: – Krisen er ingen unnskyldning

Støres parti har denne uken fått noen av sine dårligste målinger noensinne, og ligger rundt 18-19 prosent i oppslutning.

Tidligere nestleder i Arbeiderpartiet Trond Giske er klar på grunnen til at det går så dårlig.

– Det er at man ikke ser meningen med at Ap styrer Norge, og en del enkeltsaker der jeg tror vi bommer. Det begynte allerede høsten etter valget, med forslag som folk stusset på, sier Giske.

– Ingen unnskyldning

Han lister opp mange konkrete saker han mener Arbeiderpartiet har gjort feil siden de kom i regjering:

GAMLEDAGER: Giske har vært ute av Stortinget i litt over et år. Foto: Terje Bendiksby

– Når vi kutter i arbeidsløshetstrygd eller kommer med forslag om å kutte til matsentralen i en situasjon hvor en av ni er fattige. Eller da vi ikke kom tilbake med feriepenger til dem som var arbeidsløse, og da vi opprettholdt denne voldsomme inndragningen fra uføre som hadde litt ekstraarbeid, sier han.

Ledelsen i Ap sier krigen i Ukraina, økende rente og prisvekst er grunnen til at det går dårlig med partiet. Men Giske mener det ikke holder å skylde på krig og kriser.

– Krise er ikke noen unnskyldning for å ha dårlig oppslutning. Det er slett ingen naturlov at du skal gå ned når du sitter i regjeringen under en krise. Tvert imot!

Han viser til både Jens Stoltenberg, som vant valg under den verste finanskrisen, og denne ukens valg i Danmark. For mens Støres Arbeiderparti er i fritt fall, er Støres partisøster i Danmark, Mette Frederiksen en suksess.

GISKE GIR RÅD: Ber Støre se til Danmark og Mette Fredriksen. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Hun går frem i valget, gjør sitt beste valg på 20 år og beholder regjeringsmakten. I nøyaktig den sammen krisen, sier Giske.

Kravliste til Støre

I en tid hvor det går dårlig med Arbeiderpartiet sentralt, har Giske lyktes med å bygge opp landets største lokallag. Og han er tydelig på hva velgerne forteller Støre:

– Folk føler at det ikke er handlekraft nok og at vi ikke kan styre. Og det er klart at når vi lener oss tilbake og sier at vi egentlig ikke kan gjøre noe med strømprisene, for det er markedskreftene som styrer, hva er da grunnen til å stemme på et sosialdemokratisk parti?

Og han har en liste med krav over hva Støre nå må gjøre:

– Du må være hardere i klypa og si «dette skal vi løse». Være mer offensiv. Vi må få ned strømprisene, vi må sørge for at ungene kommer gjennom skolen, vi skal sikre eldreomsorg til alle eldre. Si at vi skal utradere denne fattigdommen hvor to-tre unger i hver eneste klasse i Norge lever i en familie hvor det er fattigdom. I Norge! Hvor vi altså har 1700 milliarder kroner i ekstrainntekt på grunn av de høye olje- og energiprisene, sier han.

– Det er altså ikke månerakettforskning å for eksempel få til en skole som hjelper alle. Vi må levere på de tingene som er kjerneoppgavene i en velferdsstat, det er der skoen trykker.

Avviser comeback

Giske vil ikke svare på om han personlig mener Støre er rett man for jobben.

Giske har bygget seg opp i Trøndelag Foto: Beate Oma Dahle

– Jeg synes det er en avsporing. Det er fullt mulig å ha 30 prosent oppslutning, også med det mannskapet vi har, sier han.

– Det har jo vært masse bråk i ledelsen i Arbeiderpartiet de siste årene. Og det er vel ingen det har vært mer bråk rundt enn deg. Kan du være noe av grunnen til at det går så dårlig?

– Jeg har nå vært ute av Stortinget et år, så de målingene som er nå ... de får ikke skjøvet det ansvaret over på meg. Jeg driver et lokallag hvor folk strømmer til.

Dette var den nye Ap-ledelsen i 2015. Nå har Støre mistet begge nestlederne sine Foto: Terje Pedersen

– Men du skaper fortsatt splittelse i partiet?

– Nei, det håper jeg jo ikke. Tusen nye medlemmer må jo være aldeles strålende, sier han.

Og Giske avviser at det er en plan om rikspolitisk comeback som er bakgrunnen for engasjementet.

– Skjønner du at det er litt vanskelig å tro på det?

– For folk som kanskje ikke har brukt tiden sin på grasrota i Ap, så kan det være vanskelig å forstå at dette her er noen annet enn karrierevei. Men for oss som er der, og har levd livene våre der, så er det veldig forståelig. Og det tror jeg også er et problem i politikken. Folk opplever at altfor mange av dem som sitter og styrer ikke har forankring i det livet og den hverdagen som folk flest har, sier Giske.