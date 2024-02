Trond Giske er forberedt på mer bråk: – Jeg har en sterk psyke

ROSENBORG (TV 2): Trond Giske sier han må vite om han har flertall på nominasjonsmøtet for Arbeiderpartiet i Sør-Trøndelag før han bestemmer seg for om han vil gjøre comeback på Stortinget.

– Du må anta at du har flertall i det organet som skal nominere deg da. Det er kanskje det vesentligste, sier Giske til TV 2.

Han snakker om muligheten for at han vil la seg nominere på stortingslisten til Arbeiderpartiet fra Sør-Trøndelag før neste års stortingsvalg.

Ikke bestemt seg

Giske sier han foreløpig ikke har fått familiens velsignelse til comebacket.

– Nei, vi har ikke tatt den diskusjonen. Den skal jeg ta hvis det blir aktuelt. Det må være aktuelt først, så kan vi ta diskusjonen.

– Hva er det som avgjør det da?

– Det er jo om jeg har lyst til det. Og om jeg har støtte. Det må være folk i partiet som ønsker det, sier Giske.

Han møter TV 2 på et bakeri i Østbyen i Trondheim, like ved der han selv har en leilighet hvor han er folkeregistrert.

Grünerløkka-mann fra Trondheim

Det selv om hans kone Haddy Njie og barna holder til i Oslo, og Giske selv har avsluttet studier ved NTNU i Trondheim i august i fjor.

– Du bor jo på Grünerløkka i Oslo?

– Jeg tror det er veldig vanskelig å fremstille meg som noe annet enn en trønder, trondhjemmer og bypatriot i Trondheim. Jeg er veldig mye i Trondheim. Jeg har leilighet her, sier Giske.

Uten heltidsjobb

Fra Giske gikk ut av Stortinget i oktober 2021 har han ikke hatt noen heltidsjobb, men var frem til i høst student. Frem til desember 2022 fikk han utbetalt full etterlønn fra Stortinget.

– Jeg er styreleder for Folkets Hus i Trondheim, der er jeg litt frikjøpt. Så har jeg skrevet bok, som jeg har fått stipend og inntekter på. Det er det jeg lever av.



– Lever du godt nok av det?

– Jeg har en kone som tjener bedre enn meg, sier Giske.

Leiligheten ligger også i nabolaget til lokallaget som i helgen fremmet mistillitsforslag mot daværende leder av Trondheim Ap.

Ber andre slutte å lage støy

Det voldsomme konfliktnivået på helgens årsmøte i Trondheim Ap har ikke i seg selv skremt Giske vekk fra tanken på å returnere til rikspolitikken.

– Jeg blir jo sliten av det. Men jeg blir ikke lei meg. Jeg tåler det. Jeg blir sint når jeg føler at det går så langt at det går utover mine nærmeste. De er ikke upåvirket av daglige angrep fra folk, sier Giske, før han konkretiserer:

– Det er også veldig spesielt som nå under årsmøtet at enkelte på toppen har dag ut og dag inn med personkarakteristikker og angrep på Nidaros-medlemmene og meg. Så kommer de etterpå og krever at vi skal slutte med kranglingen. Vi driver ikke med krangling og personangrep. Vi stemmer demokratisk på valg, også på personer, sier Giske.

Han snakker om partiets fremste tillitsvalgte i Trondheim, som i høst ble innvalgt på rådhuset: ordførerkandidat Emil Raaen, Trude Basso, Roar Aas og Sara Shafigi som alle gikk ut i Adresseavisen i forkant av årsmøte med kritikk mot Giske eller prosessen med å få kastet daværende leder av Trondheim Ap.

– Det var en som sa her at det føles som å bli slått ned og samtidig bli beskyldt for å bidra til gatevolden. Hvis man mener at det skal være mindre støy, så får man slutte å lage støy. Det tenker jeg er en god oppskrift, sier Giske.

Det er ikke første gang Giske står midt i konflikter. Siden høsten 2017 har han med ujevne mellomrom havnet midt i eller selv vært kimen til konflikter både i Aps stortingsgruppe og lokalt i Trøndelag.

Sterk psyke

Sentralt i kritikken har det vært anklager om kritikkverdig oppførsel, maktovergrep eller varslet om seksuell trakassering.

– Det var så brutalt som det kunne blitt. Jeg vil si at de angrepene og den personifiseringen av debatten og at du ikke har noen måte å beskytte deg på er så ille at det er helt tilfeldig om folk overlever eller ikke Det handler om hva slags psyke man har. Jeg har en sterk psyke, heldigvis.

– Men har det endret deg på noen måte?

– Jeg har ikke så veldig tro på «alt som ikke dreper deg, styrker deg»-teorien. Jeg tror tvert imot at ting som ikke dreper deg, kan gjøre stor skade, sier Giske.