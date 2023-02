Trond Giske avklarer: Ønsker ikke sentrale verv nå

Trond Giske gjør det klart at han er uaktuell for sentrale verv på Arbeiderpartiets landsmøte i mai – men vil ikke svare på om han vil jobbe for Støre-seier i 2025.

Onsdag holdt Trond Giske åpningstalen på årsmøtet til Nidaros sosialdemokratiske forum på Folkets hus i Trondheim.

Nidaros er på kort tid blitt Arbeiderpartiets største lokallag med mer enn 3.000 medlemmer.

Og til TV 2 sier Trond Giske at det er dette som er jobben hans nå.

– Det er å sørge for at de flere tusen medlemmene som har meldt seg inn her, får den opplevelsen de håper på, nemlig å få innflytelse, bli hørt.

Men lokallaget ønsker også innflytelse nasjonalt.

Håpet er derfor at de politiske uttalelsene som vedtas på årsmøtet i Trondheim, får flertall på Arbeiderpartiets landsmøte i mai.

– Det er det som er medlemsdemokrati, sier Giske.

Sier nei til sentrale verv

Giske har tidligere vært både statsråd og stortingsrepresentant. I januar 2018 trakk han seg som nestleder i Arbeiderpartiet i kjølvannet av flere varsler mot ham.

I 2020 stilte han som ny fylkesleder i Trøndelag Ap, men han måtte gi opp forsøket etter et kraftig oppgjør internt i fylket.

Giske gjør det nå klart at det ikke er aktuelt å stille som nestleder på Arbeiderpartiets landsmøte i mai.

– Nei, det blir det helt sikkert ikke. Det kan jeg si med sikkerhet, sier Giske til TV 2.

– Er du fornøyd med å være lokallagsleder?

– Ja, jeg liker det veldig godt. Jeg har brukt veldig mye av tida mi i Arbeiderpartiet på grasrota. Det er i april 40 år siden jeg meldte meg inn i AUF og partiet. Og hele tida har jeg vært aktiv på grasrota. Jeg syns det er veldig inspirerende.

– Hva med sentralstyret og landsstyret? Kunne du ha tenkt deg en posisjon der?

– Nei, ikke nå iallfall. Og jeg syns det er en avsporing å snakke om det. Dette laget handler ikke om meg, det handler om medlemmene. Det handler om at 3000 mennesker engasjerer seg politisk, 90 prosent av dem for frøste gang i sitt liv i et parti. Og det er en fantastisk manifestering av demokratisk engasjement. Jeg tror det er motgiften mot avmaktsfølelse, avstand til de som bestemmer. Og kanskje også en motgift mot polarisering.

– Men du forstår vel at folk, når de ser deg, med bakgrunnen du har, tenker tanken at du kanskje vil noe mer?

– Det er fordi de fleste bare har sett meg i sammenheng med toppolitikk, med mange år på Stortinget og ti år i regjering. Men i Trondheim kjenner folk meg fra grasrotarbeid.

Uklar om 2025-valget

I åpningstalen til Nidaros-årsmøtet tillot Giske seg å komme med et aldri så lite stikk til statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Giske viste til at han i fjor høst deltok i Debatten på NRK om Arbeiderpartiets framtid. Der fikk Giske hard kritikk av AUF-leder Astrid Hoem, som mente Giske var «en del av problemet».

Morgenen etter deltok Støre på Politisk kvarter på NRK, der statsministeren sa at han mente det var «modig» av Hoem å si det hun sa.

Det påfølgede døgnet fikk Nidaros 500 nye medlemmer, påpekte Giske i årsmøtetalen. Medlemmene fortsatte å strømme til i ukene etter, og på nyåret passerte de 3.000.

Giske sier likevel at han ønsker at Støre lykkes som statsminister.

– Ja, det gjør jeg selvfølgelig. Jeg ønsker at vårt parti, våre verdier og vår politikk skal vinne fram. Da må statsministeren og partilederen i Arbeiderpartiet selvfølgelig lykkes. Og hører han på rådene fra Nidaros om strømpolitikk, fattigdomsbekjempelse og pensjon, så kommer han til å lykkes enda bedre enn i dag.

– Vil du da jobbe for at han gjenvelges i 2025 og fortsetter som statsminister?

– Det er det altfor tidlig å si noe om. Jeg vet ikke om han vil det selv engang, så det får vi ta når vi kommer til landsmøtet i 2025, sier Giske til TV 2.

– Det er ikke opp til meg. Jeg vet ikke engang om jeg kommer på landsmøtet i år, sier han.

Er uten arbeid

Etter valget i 2021 forsvant Giske ut av Stortinget. Han fikk etterlønn i perioden som fulgte, men nå er det slutt på disse pengene.

Men noen ny jobb har han ikke fått – ennå.

– Akkurat nå har jeg pappaperm. Så da har jeg noen kroner som pappa til en elleve måneder gammel baby. Og så skriver jeg ferdig en mastergrad. Den skulle ha vært ferdig, men som mange studenter vet, kan det bli litt forsinkelser, sier Giske.

– Så når pappapermen går ut, så må du finne deg en jobb?

– Ja, det håper jeg jo at jeg skal gjøre. Det er planen.

– Du har ikke tenkt å leve av medlemskontingenten til de 3.000 medlemmene dine?

– Nei, den er det ikke mulig å leve av. Den går dels til partiet sentralt, og dels til kommunepartiet her. Og så går litt til oss i lokallaget, og det går til aktivitet i laget, sier Giske.

Han er tydelig på at hele styret i Nidaros sosialdemokratiske forum jobber uten vederlag.

Savner mot fra regjeringen

Hvis Giske skal gi ett råd til Støre og resten av regjeringen, så er bruke mer kraft i neven.

– Det våre medlemmer er aller mest opptatt av, er mer handlekraft. Større mot til å ta styring på samfunnsutviklingen, sier Giske.

Og det er spesielt strømpolitikken han og medlemmene er opptatt av.

– Medlemmene våre er veldig tydelige på at de ønsker mer styring med strømmarkedet. Det koster 10–15 øre å produsere vannkraft i Norge. Da er det meningsløst at den skal koste 3 kroner fordi prisen bestemmes i Tyskland, sier Giske.



– Gjør regjeringen for lite?



– Ja, på regulering og styring gjøres det for lite.