Trond (78) har plukket 120 kilo multer

I lokalpressen og diverse bøker omtales han som Norges multekonge.

Den tittelen har ikke Trond Pedersen bedt om selv, men han erkjenner at han er over snittet glad i «skogens gull».

Så langt i år har 78-åringen plukket 120 kilo multer i nærområdet sitt i Trysil, like ved svenskegrensa.

– Jeg har noen supermyrer på svenskesida, men i år har jeg ikke trengt å dra dit, for det har vært nok her, sier Pedersen til TV 2.

– Veldig, veldig bra år

Pedersen har mange år som ivrig multeplukker bak seg. Han mener det er 15-20 år siden det har vært en like bra sesong som i år.

– Det er et mye bedre år enn det så ut til. Jeg ble intervjuet av lokalavisen og sa jeg trodde det ble et middels år, men så viser det seg at det er mye multer, sier han.

– Det er multer over alt!

120 KILO: Pedersen har allerede plukket 120 kilo multer. Foto: Privat

Han mener varmen i juni var en viktig årsak til at myrene nå bugner.

– Folk finner stadig multer og legger ut for salg. Det er tydelig at det er litt nytt for mange at det er så mye over alt, sier han.

– Blir nesten emosjonell

– Hva gjør du med 120 kilo multer, da?

– Jeg spiser det så og si hver dag, og selger unna en del til faste kunder, sier Pedersen.

Han selger godene for 200-250 kroner per kilo, mens kona lager multegelé og multesirup som hun selger på markeder.

For en ivrig entusiast som Pedersen er det både god trening og mye glede å finne i de bugnende myrene.

– Når jeg ser at myra er helt rød 100 meter bortover, så stopper jeg opp og blir nesten emosjonell over hva naturen har å gi, forteller han.

Han anslår at han vil ha sanket 200 kilo innen sesongen er over.

Dårlig i nord

Pressekontakt i Opplysningskontoret for frukt og grønt, Iselin Bogstrand Sagen, forteller om store kontraster blant landsdelene i årets multesesong.

– Det er ganske bra sørpå. I Finnmark er det noe mer usikkert, sier Sagen til TV 2.

STORE MENGDER: Iselin Bogstrand Sagen forteller om store mengder multer flere steder i Sør-Norge. Foto: Opplysningskontoret for frukt og grønt - frukt.no

Ifølge NRK er det problemer med at innsekter ødelegger bærene i det nordligste fylket, i tillegg til at det er få bær i utgangspunktet.

– Men de som har vært rundt Hardangervidda, Vestlandet og Buskerud sier de har sett mye bra multer. Mange har sett store mengder, sier Sagen.

På fjellet er nok ikke bærene helt modne ennå, men i lavlandet bør du skynde deg om du vil ha tak i de konkurranseutsatte bærene.

– Noen steder har det blitt plukket en god del, sier Sagen.