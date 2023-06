Trond (55) drikker fire liter Pepsi Max om dagen

Til tross for at søtningsstoffet aspartam kan være kreftfremkallende, er det vanskelig å endre vanene.

Torsdag avslørte nyhetsbyrået Reuters at det kunstige søtningsstoffet aspartam trolig vil bli erklært kreftfremkallende av Verdens helseorganisasjon (WHO).

Stoffet finnes blant annet i sukkerfri bus og energidrikker.

Men Trond Botnen (55) fra Bergen kommer ikke til å endre kjøpevanene sine av den grunn.

– Det går fort fire til fem liter om dagen. Det er jo det første jeg drikker når jeg står opp, og det siste jeg drikker før jeg legger meg.

Botnen drikker for det meste Pepsi Max gjennom hele dagen:

– Bortsett fra kaffe da, men vann drikker jeg ikke, forteller Botnen.

Bevisst valg

Botnen er enig i at han er avhengig av den sukkerfrie brusen.

– Det er ikke noe jeg er flau over, for det er ikke noe negativt i det.

Botnen er bevisst på at han velger Pepsi Max fordi den er sukkerfri.

– Det er klart at når man bli litt opp i årene, får vi jo pondus og da kan jeg ikke drive å spise sukker, sier Botnen.

Til de som mener han drikker for mye av brusen sier han at summen av laster er konstant, og at han kunne hatt verre laster.

– Jeg går til årlig helsekontroll og har topp helse, er aldri borte fra jobb og har ingen problemer knyttet til det, mener Botnen.

ISKALD: Ifølge Botnen er ingenting bedre enn en Pepsi Max med isbiter Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

WHO gjør endringer

Ifølge Reuters kan WHOs kreftforskningsavdeling, International Agency for Research on Cancer, fra og med juli stemple aspartam som «mulig kreftfremkallende for mennesker».

WHO bekreftet torsdag overfor TV 2 at det vil komme en ny vurdering.

– IARC har vurdert de potensielle kreftfremkallende virkningene av aspartam. I lys av dette vil WHOs ekspertkomité for tilsetningsstoffer (JECFA) oppdatere risikovurderingen knyttet til aspartam, noe som inkluderer en oppdatert anbefaling for daglig inntak og kostholdsveiledning knyttet til aspartam, sa talsperson James Aldworth i WHO til TV 2.

– Resultatene av evalueringen vil offentliggjøres 14. juli.

ROLIG: Jøran Hjelmesæth tror ikke det er stor grunn til bekymring. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Uheldig lekkasje

Jøran Hjelmesæth, seksjonsoverlege og helseekspert leder senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, beskriver den udokumenterte lekkasjen som veldig uheldig.



– Dette kan skape unødvendig angst blant folk, sa han torsdag formiddag.

Han fastholder det han har sagt inntil annen kunnskapsbasert informasjon er tilgjengelig, presiserte han overfor TV 2.

Hjelmesæth har tidligere vært veldig tydelig på at det ikke er en helsefare knyttet til kunstig søtning.

ASPARTAM: Pepsi Max og mange andre typer sukkerfri brus inneholder søtningsstoffet Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Vurderes som trygt

FHI opplyser til TV 2 at de er kjent med nyhetsmeldingen til Reuters. Trine Husøy, ekspert på kunstige søtningsmidler ved FHI, sier at de ikke er kjent med at det er kommet nye kreftstudier på aspartam.

– Vår vurdering er at aspartam er trygt i de mengdene vi får i oss i Norge, basert på tidligere vurderinger. Vi må avvente den nye rapporten for å se hva som er grunnlaget for konklusjonen på at aspartam muligens er kreftfremkallende. Det er viktig å vite at IARC-komiteen klassifiserer kjemikalier, og tar ikke hensyn til eksponering og risiko, sier Husøy til TV 2.

Ikke skremt

Nyhetene om at aspartam kan være kreftfremkallende skremmer ikke den Pepsi Max-elskende bergenseren.

– Det er klart man skal ta kreft og faren for det på alvor, men for meg får det ikke noen betydning.

STORFORBRUKER: Trond Botnen kjøper brusen på butikken nesten daglig. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Dette har han hørt om i alle år.

– Det er farlig i det ene øyeblikket, men ikke i det neste. Så jeg kommer ikke til å begrense bruken min av den grunn, mener han.

– Hva skal til for å få deg til å slutte?

– Det er vanskelig, for jeg er jo avhengig på en måte. Det måtte vært at det fikk konsekvenser for meg og at jeg kjente det på kroppen selv, men det har det jo aldri gjort, forteller Botnen.