Tromsøbrua kan få helt spesielt hotell

Bymåkene har kommet for å bli, ifølge forskere. Men mange vil ha slutt på skrik, fuglebæsj og stjeling av mat fra kafebordene.

Så også i Tromsø, hvor urbane krykkjer og «bymåser» lenge har vært et mye omdiskutert tema – og spesielt denne sommeren.

I en orientering fra kommunens miljø-, klima- og samferdselsutvalg rapporteres det om utfordringer for uteserveringene, hekking på bygg og i nærheten av bostedsområder.

«Bymåser»

Derfor har kommunen nå satt ned et eget utvalg for å møte måkeutfordringene. I en seks sider lang redegjørelse skriver de at måkene i sentrum, de såkalte «bymåsene» ikke er én art, men et lokalt begrep som brukes om flere måkearter.

Gråmåken kan være så pågående at den kan finne på å stjele mat «rett foran nesa på deg», mens fiskemåken nøyer seg med rester den kan finne i fred og ro.

Krykkja, derimot, er ikke interessert i matrestene i byen. Den finner maten sin i sjøen, og kan reise flere hundre kilometer vekk fra reiret for å sanke.

Plagsom lukt og støy

Men krykkja trekker inn i urbane strøk, mest sannsynlig for beskyttelse og trygghet fra rovdyr. I byen hekker det om lag 400 par med krykkjer, og avføring fra fuglene gir utfordringer med lukt, hygiene og slitasje på bygg. Mange oppfatter også lydene fra krykkja som plagsom støy.

Selv om man kan få følelsen av at det er mange måker når man ferdes i byen, er alle de tre artene oppført både på den norske og den internasjonale rødlista, som er en oversikt over arter som er vurdert å ha en risiko for å dø ut, og det er forbudt å ta livet av dem.

«Måseutvalget» innser at det er urealistisk å hindre all hekking i byen, men kommer likevel med tips til tiltak for å holde krykkjene unna – deriblant tildekking, og å sørge for skrå flater der det blir umulig å bygge reir.

Spiddet på piggene

Pigger er ikke et anbefalt alternativ, ifølge utvalget, som viser til eksempler på at måkene og ungene deres har spiddet seg på piggene i forsøket på å presse reirene ned mellom dem.

«Det er ikke bra for verken dyrevelferd eller inntrykket av byen», skriver utvalget, og legger til at reir kan fjernes når de forlates etter hekkesesongen.

Egne såkalte «krykkjehotell» har vært utprøvd, og forskningsmiljøet har fått en del kunnskap om utforming og plassering av slike. Men sentrumsområdene i Tromsø har lite ledig areal – så for å kunne gjennomføre slike tiltak mener utvalget at det vil være fordelaktig å ta hensyn til dette i byplanlegging og arkitektur.

Brohotell?

Ifølge Nordlys har man vurdert muligheten for å etablere et krykkjehotell på selveste Tromsøbrua, som forbinder Tromsøya med Tromsdalen på fastlandet.

Med sin spesielle arkitektur og status som kulturminne er Tromsøbrua underlagt fredningsbestemmelser, og fylkeskommunens folk skriver i en foreløpig vurdering at det kan bli utfordrende å feste et krykkjehotell til broen, uten at den skades eller endrer utseende.

«Måseutvalget» foreslår ellers en rekke andre tiltak for å få bukt med måkeutfordringene – deriblant «måsesikre» avfallsdunker og uteserveringer, ved å holde måkene unna maten ved hjelp av oppspente tråder eller parasoller, og ved skikkelig renhold rundt kafebordene.