Tromsø-redaktør om Ap: –Kan ikke velge partiledelse basert på postnummer

Politisk redaktør Skjalg Fjellheim i Nord-Norges største avis, Nordlys, mener det er en stor misforståelse at ledelsen i Arbeiderpartiet må bestå av minst en person fra Nord-Norge og sier dagens nestleder ikke er spesielt populær i landsdelen.

– Jeg tror ikke det blir noe protesttog hverken i Nordland eller resten av Nord-Norge hvis Kjersti Stenseng eller Bjørnar Skjæran blir byttet ut nå, sier Skjalg Fjellheim til TV 2.

Som TV 2 kunne fortelle forrige uke diskuterer nå valgkomiteen i Arbeiderpartiet muligheten for å ta næringsminister Jan Christian Vestre (36) inn i partiledelsen.

En må ut

Ettersom det, i henhold til partiets vedtekter, ikke kan være tre menn i partiledelsen og Jonas Gahr Støre (62) ligger an til gjenvalg, vil det i tilfelle bety at dagens Ap-nestleder Bjørnar Skjæran (56) må ut av ledelsen.

TV 2 kjenner til at fylkene i Nord-Norge i utgangspunktet har gitt beskjed om at de ønsker å beholde Skjæran i ledelsen. Men ifølge Fjellheim er altså ikke støtten så sterk og entydig i hele landsdelen.

NORD-NORGES MANN: Nestleder og fiskeriminister Bjørnar Skjæran. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Bjørnar Skjæran har blandet støtte i Nord-Norge, sier Fjellheim, og utdyper:



– Det tror jeg skyldes at Skjæran oppfattes i størst grad som en som betjener lokale og regionale interesser i Nordland, og ikke så mye i resten av landsdelen. Politikere er jo opptatt av å hilse hjem, og det gjelder kanskje i særlig grad Bjørnar Skjæran. Det har nok svekket ham, sier Fjellheim



Minst en fra Nord?

Etter det TV 2 kjenner til har medlemmene av partiets valgkomité også diskutert hvor sterkt sedvanen med at minst ett medlem av partiledelsen må være fra Nord-Norge står.

PÅ VILLSPOR: Skjalg Fjellheim mener kompetanse og og kunnskap er det viktigste. Ikke postnummer. Foto: Alf Simensen / TV 2

Fjellheim mener det er et villspor.

– Jeg tror Aps velgere og medlemmer er mest opptatt av å få ledere som kan målbære partiets politikk på en god måte og representere fornyelse, kunnskap og kompetanse. Det viktige nå er ikke hvor i landet de kommer fra.

– Må partiledelsen i Ap ha et medlem fra nord for Dovre?

– Nei, det må det ikke. Det mener jeg er en ganske stor misforståelse. Det må definitivt ikke være noen fra noen del av landet. Ledere i politiske partier representerer hele landet. Det gjelder også i Ap. Jeg tror kunnskap og kompetanse må være det viktigste nå for Ap i den krisen de befinner seg i. Da kan de ikke velge ledelse basert på at de har et bestemt postnummer, sier Fjellheim.

Populær Vestre

Fjellheim har derimot stor tro på at næringsminister Jan Christian Vestre kan bli en opptur for partiet, dersom han tas inn i partiets ledelse.

– Jan Christian Vestre er populær i Nord-Norge. Han har markert seg som en næringsminister som er villig til å satse, både på fornybar energi, vindkraft, batterifabrikker og så videre i landsdelen. Han er en debattsterk politiker. Han har også et veldig godt håndlag med folk, trives ute blant vanlige folk. Jeg tror han vil være et valg som vil bli godt mottatt i Nord-Norge, sier Fjellheim.