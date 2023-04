Tromsø med storendring i russefeiring

Russetiden nærmer seg med stormskritt for mange videregåendeelever rundt omkring i landet. Men russen i Tromsø har flyttet sin feiring til juni.

Selma Jensen er visepresident ved Kongsbakken videregående i Tromsø. Hun er positiv til russefeiring i juni for å kunne fokusere på eksamen i mai.

– Vi hadde et møte med russepresidentene i Troms og Finnmark og politiet. Der vi ble enig om å flytte russefeiringen til juni, sier Jensen.

FORNØYD: Selma Jensen er Visepresident i russestyret ved Kongsbakken videregående skole i Tromsø. Hun ser fram til en russetid med minst mulig eksamener i juni. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Ikke alene om flytting

Selv om feiringen begynner 1.juni og varer til 18.juni, sier Jensen at russen fortsatt skal gå i 17. mai-toget.

– Tror du russen kommer til å fortsette feiringen etter 17. mai også?

– Nei. Jeg tror folk forholder seg til å starte russetiden i juni. Mellom 17. mai og juni er det mange eksamener. Jeg tror ikke russen ønsker å feire da.

Elevene på Kongsbakken videregående skole er ikke de eneste som flytter feiringen til juni. Alle videregående skoler i Tromsø gjør dette i år.

SENERE FEIRING: Russen i Tromsø utsetter russetiden til juni. Visepresident i russestyret Selma Jensen mener det er en fordel å være ferdig med eksamen før feiringen. Foto: Berit Keilen / NTB

Bjarne Rohde (SV) er fylkesråd for kunnskap og integrering i Troms og Finnmark fylkeskommune. Han sier dette er i ferd med å bli en tradisjon.

– Vi støtter russen helhjertet i denne beslutningen. Det å flytte feiringen til juni er positivt. Da går det ikke like mye utover undervisningstiden, sier Rohde.

Været en faktor

Eirik Sørnes er elevrådsleder ved Kongsbakken videregående i Tromsø. Han synes også det gir mer mening å flytte russefeiringen til juni.

TRADISJON: Elevrådsleder Eirik Sørnes ved Kongsbakken videregående i Tromsø sier valget om å flytte feiringen til juni handler om valget mellom hva en praktisk løsning og tradisjon. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

– Det gir mer mening å flytte feiringen mot slutten av året. Det å ha russetiden i juni gjør at man slipper å måtte prioritere mellom eksamen og russefeiringen.

Men å ha feiringen nærmere sommeren har også andre fordeler, ifølge Sørnes.

– Her i nord er mai ikke like fint som juni. Det å flytte feiringen til juni gjør kanskje at vi får litt varmere vær.

OPPFORDRER: Kunnskapsminister Tonje Brenna om flytting av russefeiringen: – Det viktigste er at elevene har det trygt og godt, bruker tid på skolearbeidet og finner en måte å feire på som er forenelig med det. Foto: Amanda Iversen Orlich / NTB

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) oppfordrer alle elever til å bruke god tid på eksamensforberedelser.

– At russen i Tromsø har tatt et så stort ansvar at de har flyttet på russetiden, er veldig klokt tror jeg. I Tromsø har man valgt at å flytte feiringen er den beste løsningen.

Brenna sier det er viktig med balanse når det kommer til russetiden.

– Jeg mener det er fint å markere at man er ferdig med 13-års skolegang, men samtidig være opptatt av at vi skal gjøre det beste vi kan mens vi er på skolen, sier Brenna.